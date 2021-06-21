طريقة عمل عصير بطيخ شهي لحر الصيف في البيت

البطيخ من أشهى وأشهر الفاكهة التي نتناولها في فصل الصيف باستمرار لأنه يعمل على تعويض الجسم بالسوائل التي يفقدها خلال أيام الحر الشديد لاحتوائه على نسبة كبيرة جدا من الماء، بالإضافة إلى أنه يساعد على تقوية الذاكرة لإحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، ويحمي من الإصابة بالتهابات المفاصل، ومفيد جدا لتنظيم عمل الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على ألياف قابلة للذوبان والماء وبالتالي فهو يعمل على منع حدوث الامساك وغيرها من الفوائد المذهلة الأخرى، ولكننا نلاحظ أن البعض منا يملون من تناوله بسبب البذور الموجودة بداخله لذا تقوم الأمهات بتحضيره على هيئة عصير، وهذا ما نتعرف عليه خلال الأسطر القليلة القادمة على طريقة عمل عصير البطيخ.

مكونات طريقة تحضير عمل عصير البطيخ:

البطيخ مفيد جدا للبشرة لإحتوائه على الليكوبين الذى بدوره يحمى البشرة من التجاعيد، ويحتوى على مضادات أكسدة فيعمل على منع ظهور علامات الشيخوخة مع كبر السن ويجعلها نضرة دائماً، غير أنه يعزز إنتاج الكولاجين الذي يعمل على ترطيب البشرة ومنع جفافها والمحافظه على صحة الجلد، ولكي نقوم بتحضير عصير البطيخ نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة جدا ومتوفرة داخل كل البيوت المصرية الفقيرة والغنية ألا وهي:

إحضار كمية من السكر على حسب الرغبة.

إحضار عدد ثلاثة أكواب من البطيخ المقطع.

إحضار عدد 1 كوب إلا ربع من الماء المثلج.

كيفية تحضير وعمل عصير البطيخ:

البطيخ يحسن صحة العين ويحميها من الالتهابات، وأيضاً مفيد جدا للقلب، ويقلل من آلام العضلات، ويمنع حدوث الربو لاحتوائه على فيامين سي، ولكي نقوم بتحضير عصير البطيخ يجب علينا إتباع الآتي: