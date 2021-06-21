طريقة عمل الحمام الكداب بكل أسرارها وتفاصيلها

خلال هذه الفترة الصعبة التى يعيشها الجميع مع ارتفاع الأسعار فقد اخترع المصريين أكلة شهية وسهلة وبسيطة وسميت باسم الحمام الكداب، نظراً لارتفاع أسعار الحمام فأصبح من المأكولات التى يصعب تناولها ففكروا فى ابتكار فكرة عن طريق استعمال أوراك الفراخ المخلية أو الفرخة كاملة وطبخها وكأنها حمام بل أطعم، وأصبحت من أشهر الأكلات المنتشرة فى معظم البيوت فتعالو معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة عمله.

مكونات عمل الحمام الكداب:

الحمام من أفضل وأشهر الأكلات التي يعشقها الجميع سواء كانوا صغارا أو كبارا لما له من مذاق وفوائد رائعة، فهو يقي من الإصابة بالنوبات القلبية ومرض الاكزيما، ويحارب الأمراض السرطانية، وينظم عملية الأيض، ويقوي الذاكرة والجهاز المناعي، ويقي من الإصابة بالتهابات الجلد، ولكي نقوم بتحضير الحمام الكداب:

نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من توابل الدجاج.

نصف كوب من عصير البرتقال أو الليمون.

نصف كوب من عصير الطماطم.

كوب من الأرز.

نقوم بشراء دجاجة كاملة مخلية.

نقشر بصلة كبيرة.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقتين من الزيت.

كيفية تجهيز الحمام الكداب:

لكي نقوم بتجهيز الحمام الكداب يجب علينا الالتزام بالآتي: