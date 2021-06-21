طريقة عمل الحمام الكداب بكل أسرارها وتفاصيلها

خلال هذه الفترة الصعبة التى يعيشها الجميع مع ارتفاع الأسعار فقد اخترع المصريين أكلة شهية وسهلة وبسيطة وسميت باسم الحمام الكداب، نظراً لارتفاع أسعار الحمام فأصبح من المأكولات التى يصعب تناولها ففكروا فى ابتكار فكرة عن طريق استعمال أوراك الفراخ المخلية أو الفرخة كاملة وطبخها وكأنها حمام بل أطعم، وأصبحت من أشهر الأكلات المنتشرة فى معظم البيوت فتعالو معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة عمله.مكونات عمل الحمام الكداب:
الحمام من أفضل وأشهر الأكلات التي يعشقها الجميع سواء كانوا صغارا أو كبارا لما له من مذاق وفوائد رائعة، فهو يقي من الإصابة بالنوبات القلبية ومرض الاكزيما، ويحارب الأمراض السرطانية، وينظم عملية الأيض، ويقوي الذاكرة والجهاز المناعي، ويقي من الإصابة بالتهابات الجلد، ولكي نقوم بتحضير الحمام الكداب:
- نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من توابل الدجاج.
- نصف كوب من عصير البرتقال أو الليمون.
- نصف كوب من عصير الطماطم.
- كوب من الأرز.
- نقوم بشراء دجاجة كاملة مخلية.
- نقشر بصلة كبيرة.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ملعقتين من الزيت.
لكي نقوم بتجهيز الحمام الكداب يجب علينا الالتزام بالآتي:
- أولا نقوم بغسل الأرز جيدا ونقعه لمدة ساعة أو أكثر.
- نقوم بإحضار إناء ونضع ملعقتين الزيت فيه، ونتركه يسخن ثم نضع البصل المقطع إلى أجزاء خشنة، ونقلبه لمدة دقيقتين ومن ثم نضع الأرز وملعقة من التوابل ونقلبها ثم نضع عصير البرتقال والماء، ونترك الأرز لحين ملاحظة أنه لا يتبقى له سوى فترة قليلة ويتم تسويته نطفئ النار.
- نقطع الدجاج المخلي إلى قطع متوسطة الحجم، وننقعه مع ملعقة من توابل الدجاج وربع كوب عصير الليمون، ونتركه لمدة خمس ساعات أو أكثر ويفضل قبلها بليلة.
- نضع كمية قليلة من الأرز فى كل قطعة من الدجاج ونلفها بإحكام جيدا، ومن الممكن استعمال خيط.
- نحضر إناء مناسب ونضع فيه كمية متوسطة من الزيت ونتركها تسخن، ونشوح فيها قطع الدجاج لحين حصولها على اللون الذهبي الفاتح على نار مرتفعة.
- نضع كمية من الماء والفلفل والليمون وعصير الطماطم ونهدئ النار، ونتركها حتى تمام تسويتها.
- نقوم بتصفيها ووضعها على صينية الفرن ونحمرها، ومن الممكن تناول المرق المتبقى وكأنه شوربة.
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خلال هذه الفترة الصعبة التى يعيشها الجميع مع ارتفاع الأسعار فقد اخترع المصريين أكلة شهية وسهلة وبسيطة وسميت باسم الحمام الكداب، نظراً لارتفاع أسعار الحمام فأصبح من المأكولات التى يصعب تناولها ففكروا فى ابتكار فكرة عن طريق استعمال أوراك الفراخ المخلية أو الفرخة كاملة وطبخها وكأنها حمام بل أطعم، وأصبحت من أشهر الأكلات المنتشرة فى معظم البيوت فتعالو معنا لنتعرف على مكوناته وطريقة عمله.مكونات عمل الحمام الكداب:
الحمام من أفضل وأشهر الأكلات التي يعشقها الجميع سواء كانوا صغارا أو كبارا لما له من مذاق وفوائد رائعة، فهو يقي من الإصابة بالنوبات القلبية ومرض الاكزيما، ويحارب الأمراض السرطانية، وينظم عملية الأيض، ويقوي الذاكرة والجهاز المناعي، ويقي من الإصابة بالتهابات الجلد، ولكي نقوم بتحضير الحمام الكداب:
- نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين من توابل الدجاج.
- نصف كوب من عصير البرتقال أو الليمون.
- نصف كوب من عصير الطماطم.
- كوب من الأرز.
- نقوم بشراء دجاجة كاملة مخلية.
- نقشر بصلة كبيرة.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ملعقتين من الزيت.
لكي نقوم بتجهيز الحمام الكداب يجب علينا الالتزام بالآتي:
- أولا نقوم بغسل الأرز جيدا ونقعه لمدة ساعة أو أكثر.
- نقوم بإحضار إناء ونضع ملعقتين الزيت فيه، ونتركه يسخن ثم نضع البصل المقطع إلى أجزاء خشنة، ونقلبه لمدة دقيقتين ومن ثم نضع الأرز وملعقة من التوابل ونقلبها ثم نضع عصير البرتقال والماء، ونترك الأرز لحين ملاحظة أنه لا يتبقى له سوى فترة قليلة ويتم تسويته نطفئ النار.
- نقطع الدجاج المخلي إلى قطع متوسطة الحجم، وننقعه مع ملعقة من توابل الدجاج وربع كوب عصير الليمون، ونتركه لمدة خمس ساعات أو أكثر ويفضل قبلها بليلة.
- نضع كمية قليلة من الأرز فى كل قطعة من الدجاج ونلفها بإحكام جيدا، ومن الممكن استعمال خيط.
- نحضر إناء مناسب ونضع فيه كمية متوسطة من الزيت ونتركها تسخن، ونشوح فيها قطع الدجاج لحين حصولها على اللون الذهبي الفاتح على نار مرتفعة.
- نضع كمية من الماء والفلفل والليمون وعصير الطماطم ونهدئ النار، ونتركها حتى تمام تسويتها.
- نقوم بتصفيها ووضعها على صينية الفرن ونحمرها، ومن الممكن تناول المرق المتبقى وكأنه شوربة.
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