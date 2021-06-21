طريقة عمل مبروشة المربى أو الباستا فلورا بمكونات بسيطة والطعم تحفة

تعد مبروشة المربى أو ما تسمى بالباستا فلورا وهى نوع من الحلوى العربية الأصيلة، والمتعارف عليها منذ القدم في بلاد الشام وفي مصر ولكن يرجع أصلها إلى فلسطين كما يقول البعض، والبعض الآخر يقول أن يرجع أصل المبروشة بالمربى إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية في بداية القرن السادس عشر؛ وترجع فكرة عمل المبروشة بالمربى إلى محاولة عمل حلوى عن طريق الإستفادة من الفواكه المحفوظة في شكل مربى منذ القدم.

والمبروشة بالمربى أو الباستا فلورا من الحلويات البسيطة والغير مكلفة والسهلة في تحضيرها وفي نفس الوقت هى من الحلويات المفيدة والمغُذية والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتينات وتحتوي على النشويات أيضاً والسكريات والكربوهيدرات والكثير من العناصر الأخرى التي يحتاجها الجسم.

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض المخصص لعمل الحلويات. حبتان من بيض الدجاج. كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب من الزبدة أو السمنة المذابة. نصف كوب من الزيت النباتي الصافي. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. ملعقة كبيرة برش ليمون. كوب من المربى أي نوع حسب الرغبة. رشة ملح طعام.

نحضر مضرب البيض أو العجانة الكهربائية أو الخلاط الكهربائي حسب المتاح، ويخفق به البيض والفانيليا ثم يضاف السكر والسمنة والزيت ويخفق الخليط حتى يصبح الخليط كريمي. ينخل الدقيق الأبيض بمنخل ناعم لضمان نظافته ولدخول الهواء به، ثم يوضع عليه الملح والبيكنج باودر وبرش الليمون وتقلب المكونات حتى تتداخل. يضاف الدقيق إلى الخليط الكريمي تدريجياً مع العجن حتى يختفي الدقيق تماماً وتصبح العجينة متماسكة ولينة وسهلة التشكيل. نحضر قالب لتسوية المبروشة ويفضل أن يكون من مادة غير لاصقة أو يفرش بالقالب ورق الزبدة. تقسم العجينة إلى الثلث والثلثين ونأخذ العجينة الأكبر التي هى بمقدار الثلثين وتفرش في القالب ويراعى عمل سور على جوانب القالب من العجين. تضاف المربى فوق العجينة المفىوشة في القالب وتوزع جيداً بالتساوي في جميع الجهات حتى تغطي العجين بالكامل.

مكونات المبروشة بالمربى أو الباستا فلوراطريقة تحضير المبروشة بالمربى أو الباستا فلورا