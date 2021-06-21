عناية الشعر بالزيوت الطبيعية والحل الجذري لتساقط والتجاعيد والقشرة لعام2021

عناية الشعر بالزيوت الطبيعية، تعد الزيوت الطبيعية من أهم الاستخدامات التي تحافظ على حيوية وجمال الشعر، حيث يوجد الكثير من الزيوت المفيدة في تغذية الشعر مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند وزيوت أخرى كثيرة، ومن المعروف أن النساء والفتيات يهتمون بشعرهم ويريدون التخلص من مشاكل التساقط والتجاعيد والقشرة الموجودة بالشعر، لقد جئنا لكم اخواني واخواتي بالحل الجذري لمشاكل الشعر، ومن السهل عمل تسريحات للشعر بالمنزل، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طرق عناية الشعر بالزيوت الطبيعية بسهولة ويسر2021من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن ينال المقال اعجابكم.

عناية الشعر بالزيوت الطبيعية

تعتبر المحافظة على الشعر عن طريق الزيوت الطبيعية الموجودة بالمحلات وبدون مواد ضارة وكيميائية تضر الشعر، وسوف نقدم لكم بعض الوصفات وخلطات الزيوت الطبيعية وطرق تحضيرها وكيفية استخدامها.

عناية الشعر بخلطة زيت الزيتون بالنشا

تعتبر هذه الخلطة من الخلطات القوية في عناية الشعر بالزيوت الطبيعية سوف نتعرف على مكوناتها بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.

مكونات خلطة زيت الزيتون بالنشا

سوف نتحدث على مكونات خلطة زيت الزيتون بالنشا وهى كالآتي:-

ربع كوب من زيت الزيتون.

ثلاث معالق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكركم الناعم.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير زيت الزيتون بالنشا للعناية بالشعر بطريقة مجربة ومضمونة وهى كما يلي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به النشا ثم الكركم ويتم خلطهم مع بعضهم البعض جيدا. ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ ونقلبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ثم نضع عليهم زيت الزيتون الطبيعي، ونستمر في التقليب حتى يصبح كالمعجون. يتم إحضار علبة ويفضل أن تكون من الزجاج ثم نضع بها الخلطة ونحفظها بالثلاجة حتى نستخدمها.

كيفية استخدام خلطة العناية بالشعر الصحي

سوف نستعرض في السطور التالية على استخدام خلطة زيت الزيتون بالنشا وهى كما يلي:-

يتم غسل الشعر بالشامبو ثم شطفه بالماء البارد. ثم نقوم بدهن الشعر من جذوره حتى أطرافه ثم تقليب الشعر وتغذية فروة الرأس بالخلطة. يتم ترك الخلطة على الشعر لمدة ثلاث ساعات ثم نغسل الشعر بالماء. يتم استخدام الخلطة يوميا ولمدة أسبوعين.

خلطة زيت جوز الهند للعناية بالشعر

يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت التي تعمل على نعومة وتطويل الشعر، والتخلص من القشرة وتعمل على تغذيته وتعطي له بريق لامع، ويعد من أقوى وأفضل خلطات الشعر الطبيعي، حيث ترغب كل سيدة في المحافظة وعناية شعرها بدون مستحضرات التجميل الصناعية، ويجعل شعرك مثل الحرير وانسيابي جدا.