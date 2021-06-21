وصفة سحرية لتكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بدون مستحضرات تجميل، تمثل الحواجب والرموش لمسة جمالية تزيد من جمال المرأة كما تمنحها تألق وجاذبية، ولذلك ينصح دائماً بالاعتناء بهما باستمرار.

وبما أن شكل الحواجب والرموش هي ما تحدد ملامح الوجه، حيث أنها يمكنك أن تجعلك أكبر أو أصغر من عمرك الحقيقي.

ولذلك تستخدم الكثير من النساء مستحضرات التجميل بشكل مفرط حتي تحصل علي المظهر المطلوب.

وهذا لأنها تقوم بمنحها نتيجة سريعة لوجه جذاب ومثالي.

إلا أن لها أضرار وخيمة علي شعر الحواجب والرموش مما تؤدي إلي تلف بصيلات الشعر وعجزه عن النمو مرة أخري لاحتوائها علي مواد كيميائية ضارة للغاية.

وصفة سريعة المفعول لتكثيف وتطويل الحواجب والرموش بدون مكياج

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من الأمور التي تهتم بها النساء عامةً ولكن يمكنك ذلك بشكل طبيعي بعيداً عن مستحضرات التجميل الكيميائية.

مثل الماسكارا والرموش الاصطناعية أو أقلام تحديد الحواجب وكلها منتجات تتسبب في تلف وتساقط شعر الحواجب والرموش.

ولكن يمكنك الاستغناء عنها تماماً والاعتماد علي مواد طبيعية آمنة ومضمونة وتعطيك نتيجة مذهلة في وقت قصير.

ولذا سوف أقدم لكم خلطة سحرية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش وإنبات الفراغات بون منتجات كيميائية.

وصفة حليب جوز الهند والبيض لتكثيف وإنبات الحواجب وتطويل الرموش

يحتوي حليب جوز الهند علي نسبة عالية من الكالسيوم والذي يعمل علي زيادة نمو الشعر خاصة في منطقة الحواجب والرموش كما يعزز من كثافتهم.

والبيض مصدر غني بالبروتين مما يزيد من تقوية بصيلات الشعر من الجذور ويساعد علي تسريع نمو شعر الحواجب والرموش.

صفار بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

قطعة نظيفة ومعقمة من القطن.

في وعاء صغير قومي بمزج البيض وحليب جوز الهند جيداً حتي تحصلي علي مزيج متجانس.

ثم يغسل الوجه بالغسول المناسب لإزالة آثار المكياج ويجفف جيداً.

مكونات وصفة تكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموشطريقة تحضير وصفة تكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش وكيفية الاستخدام