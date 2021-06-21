طريقة عمل عصير البرتقال المنعش اللذيذ بخطوة واحدة

طريقة عمل عصير البرتقال اللذيذ من العصائر المنعشة والمرطبة والمفيدة أيضاً، تعتبر العصائر الطازجة الطبيعية المحضرة منزلياً من أكثر المشروبات المفيدة للكبار والأطفال، حيث يستفيد الجسم من المعادن والفيتامينات قبل تكسرها، وكذلك بدون إضافة أي مواد حافظة إذا ما قورنت بالعصائر الجاهزة أو المعلبة، يفضل أن يتناول الشخص كوباً واحداً من العصير معتدل أو قليل السكر يومياً للحصول على المعادن والفيتامينات اللازمة لصحته، خاصة أولئك الأشخاص الذين لا يتناولون الفاكهة في حالتها الطبيعية، يعتبر تناول العصير من البدائل المهمة، الآن إليكم كيفية تحضير عصير برتقال بسيط وسهل بخطوة واحدة. طريقة عمل عصير البرتقال الفريش المقادير ثمرة برتقال.

ربع كوب من الماء البارد.

مكعبين من الثلج.

3 ملاعق من السكر. طريقة عمل عصير البرتقال تُقشر البرتقالة “القشرة الخارجية فقط مع ترك القشرة البيضاء الخفيفة”، ثم نقطعها إلى فصوص ونخليها من البذر إن وجد.

في الخلاط الكهربائي نضع الماء والسكر ثم نضيف فصوص البرتقال ثم نخفق كل المكونات حتى يتكون لدينا عصير متجانس القوام.

نصفي العصير ثم نضعه في كأس التقديم مع الثلج.

يمكن عدم تصفية العصير وتناوله في حالته للاستفادة من الألياف التي يحتوي عليها البرتقال في الإمداد بالمزيد من المعادن والفيتامينات، كذلك تساعد الألياف على حل مشكلة الإمساك. طريقة عمل عصير برتقال بالجزر المقادير ثمرة برتقال مقشرة ومقطعة إلى فصوص.

ثمرة جزر مسلوقة.

نصف كوب من ماء سلق الجزر.

ثلاث ملاعق من السكر.

مكعبات ثلج حسب الرغبة. طريقة عمل عصير برتقال بالجزر في الخلاط الكهربائي توضع البرتقالة مع ثمرة الجزر وماء سلق الجزر بعد أن يبرد ومكعبات الثلج.

تُخفق المكونات جيداً حتى تتجانس.

يوضع العصير في كأسات مع إضافة الثلج وينصح بتناوله على الفور وعدم حفظه في الثلاجة لفترة طويلة لسهولة الحصول على الفيتامينات والمعادن. فوائد عصير البرتقال يمد الجسم بفيتامين ج الذي يساعد على دعم مناعة الجسم ويحمي اللثة والأسنان.

يحميك من نزلات البرد.

عصير منعش وطعمه لذيذ ويحبه الأطفال خاصة المخلوط بالجزء، يمدك بالكثير من المعادن والفيتامينات.

يساعد على زيادة التركيز أثناء المذاكرة. طريقة عمل عصير البرتقال الفريش المقاديرطريقة عمل عصير البرتقالطريقة عمل عصير برتقال بالجزر المقاديرطريقة عمل عصير برتقال بالجزرفوائد عصير البرتقال الوسوم

طريقة عمل عصير البرتقال اللذيذ من العصائر المنعشة والمرطبة والمفيدة أيضاً، تعتبر العصائر الطازجة الطبيعية المحضرة منزلياً من أكثر المشروبات المفيدة للكبار والأطفال، حيث يستفيد الجسم من المعادن والفيتامينات قبل تكسرها، وكذلك بدون إضافة أي مواد حافظة إذا ما قورنت بالعصائر الجاهزة أو المعلبة، يفضل أن يتناول الشخص كوباً واحداً من العصير معتدل أو قليل السكر يومياً للحصول على المعادن والفيتامينات اللازمة لصحته، خاصة أولئك الأشخاص الذين لا يتناولون الفاكهة في حالتها الطبيعية، يعتبر تناول العصير من البدائل المهمة، الآن إليكم كيفية تحضير عصير برتقال بسيط وسهل بخطوة واحدة. طريقة عمل عصير البرتقال الفريش المقادير ثمرة برتقال.

ربع كوب من الماء البارد.

مكعبين من الثلج.

3 ملاعق من السكر. طريقة عمل عصير البرتقال تُقشر البرتقالة “القشرة الخارجية فقط مع ترك القشرة البيضاء الخفيفة”، ثم نقطعها إلى فصوص ونخليها من البذر إن وجد.

في الخلاط الكهربائي نضع الماء والسكر ثم نضيف فصوص البرتقال ثم نخفق كل المكونات حتى يتكون لدينا عصير متجانس القوام.

نصفي العصير ثم نضعه في كأس التقديم مع الثلج.

يمكن عدم تصفية العصير وتناوله في حالته للاستفادة من الألياف التي يحتوي عليها البرتقال في الإمداد بالمزيد من المعادن والفيتامينات، كذلك تساعد الألياف على حل مشكلة الإمساك. طريقة عمل عصير برتقال بالجزر المقادير ثمرة برتقال مقشرة ومقطعة إلى فصوص.

ثمرة جزر مسلوقة.

نصف كوب من ماء سلق الجزر.

ثلاث ملاعق من السكر.

مكعبات ثلج حسب الرغبة. طريقة عمل عصير برتقال بالجزر في الخلاط الكهربائي توضع البرتقالة مع ثمرة الجزر وماء سلق الجزر بعد أن يبرد ومكعبات الثلج.

تُخفق المكونات جيداً حتى تتجانس.

يوضع العصير في كأسات مع إضافة الثلج وينصح بتناوله على الفور وعدم حفظه في الثلاجة لفترة طويلة لسهولة الحصول على الفيتامينات والمعادن. فوائد عصير البرتقال يمد الجسم بفيتامين ج الذي يساعد على دعم مناعة الجسم ويحمي اللثة والأسنان.

يحميك من نزلات البرد.

عصير منعش وطعمه لذيذ ويحبه الأطفال خاصة المخلوط بالجزء، يمدك بالكثير من المعادن والفيتامينات.

يساعد على زيادة التركيز أثناء المذاكرة. طريقة عمل عصير البرتقال الفريش المقاديرطريقة عمل عصير البرتقالطريقة عمل عصير برتقال بالجزر المقاديرطريقة عمل عصير برتقال بالجزرفوائد عصير البرتقال

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