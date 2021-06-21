عجينة العشر دقايق لعمل أشهى بيتزا وفطائر ومخبوزات

تعتبر عجينة العشر دقائق من أسرع وأشهر وأسهل الطرق لعمل الوجبات السريعة التي نحبها جميعاً، فهى تعد البنية التحتية لعمل كافة أنواع البيتزا والفطائر الحلوة والحادقة والكثير من المخبوزات الأخرى.

وسميت عجينة العشر دقائق بهذا الاسم نظرًا لتحضيرها وتخميىها في عشر دقائق فقط مما يساعد ربة المنزل على كسب الوقت وتوفير الجهد، وتجهيز الطعام بكل سهولة في عشرة دقائق فقط.

وتعتبر عجينة العشر دقائق من أكثر أنواع العجين المستخدم في عمل العبش باللحمة والعيش بالسجق وتعطي أفضل نتيجة وأروع طعم وكل ذلك في عشر دقائق فقط، ولذلك سوف نقدم لحضرتكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة العشر دقائق بمكونات سهلة فتابعونا.

كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوبان وربع الكوب من الماء الدافئ للعجن.

نصف كوب من زيت الذرة الصافي.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ينخل الدقيق الأبيض بمنخل ناعم لضمان نظافته ولدخول الهواء به ثم يضاف له الملح والبيكنج باودر وتقلب المكونات حتى تختلط تماماً.

تذاب الخميرة في كوب من الماء الدافئ ويضاف لها السكر وتغطى وتترك جانباً حتى تتفاعل وتفور.

تقسم كمية الدقيق إلى نصفان متساويان، ويأخذ النصف الأول يضاف له اللبن والخميرة المتفاعلة وباقي كمية الماء ويقلب الخليط جيداً حتى الحصول على عجينة سائلة تشبه عجينة الزلابيا.

تغطى العجينة بالبلاستيك وقماش ثقيل وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر ويزداد حجمها.

يضاف للعجينة السائلة باقي كمية الدقيق ويضاف نصف كوب من الزيت ونبدأ بالعجن جيداً مرة أخرى لتصبح العجينة متماسكة وطرية ولينة وسهلة التشكيل لعمل المخبوزات منها.

مكونات عجينة العشر دقائقطريقة تحضير عجينة العشر دقائق