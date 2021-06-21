طريقة عمل الكرشة المصرية بتكات أحترافية بطعم المطاعم الشعبية

طريقة عمل الكرشة هي أمعاء أو معدة الماشية وتتكون من ثلاث طبقات (الكرش، الشبكية، الورقية) منا لا يفضل تناولها عندما يعلم ما هي ولكنها من ألذ الأطعمة الشعبية في مصر التي تشتهر في المناطق الشعبية ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص من المحلات الكبري أو المسمط وبعض السيدات لا يفضلن طهيها لإنها تحتاج إلي مجهود كبير جبار في التنظيف والسمط لأزاله الأوساخ المتعلقة ويفضلن الجزار أن يقوم بتنظفها بعد الذبح أو يقومون بشرائها من محلات الجزارة نظيفة

طريقة عمل الكرشة

ويختلف أسماءها من كل بلد عربي في مصر يطلق عليها الكرشة، السعودية يطلق عليها طحش، السودان يطلق عليها الثلاجة وزنقلة، العراق يطلق عليها خراب وثرب، وفي المغرب لها أسماء عديدة أبعكير، أعديس، كرش لحرام، الجزائر يطلق عليها عليطة. الكرشة لها طريق عديدة في الطهي منها بالصلصة ومحمرة ومحشية بالأرز.

طريقة عمل الكرشة بالصلصة

المكونات

كيلو كرشة.

ربع كيلو حمص طبيخ.

أربع ملاعق كبيرة ليه ضاني.

كيلو طماطم فريش.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة ثوم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نغسل الكرشة بالماء الساخن.

نقطعها مكعبات كبيرة.

نغسلها بالملح والخل والماء الساخن مرة أخري.

نغسل الطماطم ونقطعها أربع أجزاء.

نضعها في الخلاط الكربائي.

نضيف ربع كوب ماء.

نطحنها جيداً وتصفي.

نضع حلة على النار بها كمية مناسبة من الماء.

نسلق الكرشة نصف سلقه، ثم تصفي.

نضع حله مناسبه على النار.

نضع الليه والبصل، الثوم.

نشوح البصل والثوم حتي يصبح لونهم ذهبي.

نضيف الكرشة ونقلبها مع البصل والثوم.

نضيف التوابل، البابريكا، فلفل أسود، بهارات.

نضيف الصلصة على الكرشة.

نتركها على النار حتي تنضج.

تقدم ساخنة بجانبها الارز الأبيض أو الخبز البلدي والسلطات.

طريقة عمل الكرشة المقلية

المكونات

كيلو كرشة.

بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

فلفل رومي أخضر مقطع شرائح رفيعة.

فلفل ألوان أحمر مقطعة شرائح رفيعة.

فلفل ألوان أصفر مقطعة شرائح رفيعة.

ملعقتان كبيرة ثوم مفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة ليه ضاني.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة مطحونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير