ماهي أسباب الإصابة بالسعال الديكي

السعال الديكي أحد أمراض الجهاز التنفسي الشديدة، وهو يصيب البالغين لأسباب صحية متعددة، وله أعراض ترافقه أبرزها الصوت الصادر مع السعال الذي يشبه صوت الديك، ولذلك سمي بذلك، وهو من الأمراض التي يمكن القضاء عليها بأخذ التطعيمات الوقائية منذ الولادة، وفي التالي نتعرف على أسبابه وأعراضه.

أسباب السعال الديكي:

السعال الديكي مرض بكتيري ينتقل بالعدوى عند الاختلاط بشخص مصاب و التعرض لاستنشاق الرذاذ الحامل للجراثيم ومن أسبابه:

عدم أخذ التطعيمات الوقائية.

ضعف المناعة.

أمراض الجهاز التنفسي.

مضاعفات السعال الديكي:

التعرض للإصابة بكدمات أو تشقُّقات بالضلوع

الإصابة بفتوق بطنية من شدة السعال وتكراره.

حدوث تمزُّق الأوعية الدموية في جلد العينين أو بياضهما.

أعراض السعال الديكي:

يرافق السعال الديكي عدد من الأعراض ومنها:

رشح أنفي.

احتقان بالأنف

احمرار العيون.

غزارة في الدموع.

الحمى وارتفاع في حرارة الجسم.

سعال متكرر.

تكرار الإصابة بالقيء.

احمرار أو ازرقاق في الوجه.

التعب والإرهاق الشديد.

صعوبة في التنفس.

علاج السعال الديكي:

يتطلب علاج السعال الديكي مجموعة من العلاجات الطبية والعلاجات المنزلية، وهي:

المضادات الحيوية سواء حبوب أو إبر وتؤخذ حسب الحالة.

الأدوية التي تخفف السعال وهنا يمكن الاستعادة بالأدوية العشبية.

بخاخات توسيع الشعب لتحسين عملية التنفس.

النوم الجيد وتناول ما يمكن من الأعشاب للمساعدة على النوم.

الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود لتفادي زيادة السعال.

تهوية المنزل والخروج لاستنشاق هواء نقي.

شرب الكثير من السوائل الدافئة.

تناول كميات قليلة من الأطعمة لتفادي الضغط على الحجاب الحاجز وزيادة ضعف التنفس.

كما يجب على مريض السعال الديكي عدم مخالطة أي أشخاص خاصة الأطفال وكبار السن، ويجب عليه تغطية الأنف والفم أثناء السعال لمنع انتقال البكتيريا المسببة للسعال الديكي إلى الآخرين عبر الهواء، كما يجب تجنب مشاركة الآخرين الطعام وأي أدوات عناية صحية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.