طريقة عمل الكعك الجزائري على اصوله في البيت بالمكونات والخطوات

طرق عمل الكعك الجزائري ، كل بلد يتفنن في طريقة تقديم أطباقه الرئيسية والحلويات، والكعك من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في الأعياد، ولا سيما في كل الأوقات، ولأننا نعلم أن كل ست بيت تريد تحضير أنواع مختلفة من الحلويات من كل البلاد، أتينا لكِ سيدتي اليوم بطريقة عمل الكعك الجزائري الشهي واللذيذ والذي يمكنك تحضيره بخطوات بسيطة جدًا، وثقي أنه سينال على إعجاب جميع أفراد أسرتك. طريقة عمل الكعك الجزائري المكونات كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات (منخول).

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

بيضة كاملة.

نصف كوب من الماء الدافئ + ملعقتان كبيرتان.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

لدهن الوجه: ملعقة كبيرة من الماء، صفار بيضة، سمسم محمص. طريقة عمل الكعك الجزائري المكونات طريقة التحضير ضعي ملعقة كبيرة من السكر + ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ + الخميرة الفورية في كوب وامزجي الثلاثة مكونات معًا واتركيهم في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

وفي وعاء آخر ضعي السكر + الدقيق + البيكنج بودر + الحبهان + ماء الزهر + الملح وامزجي جيدًا حتى تختلط المكونات كلها.

ضعي زيت الزيتون + الخميرة واستمري في العجن في الكعك حتى تحصلين على قوام متجانس.

أضيفي السمسم المحمص + البيض + القليل من الماء مع الاستمرار في العجن حتى تحصلين على عجين ناعم ومتجانس.

قسمي العجين كرات متساوية وصغيرة الحجمّ، ثم افردي كل كرة على شكل شريط عريض.

ثم قومي بجمع كل طرف شريط ببعضهما حتى تحصلين على شكل الكعك الجزائري.

ضعي ورقة من الزبدة في الصينية المدهونة ثم ضعي الكعك بها واتركيه لمدة 10 دقائق حتى ترتاح وتختمر قليلًا.

ثم اخفقي البيض مع الماء في وعاء عميق وادهني الوجه به باستخدام فرشاة واحرصي على عدم الضغط أثناء قيامك بعملية دهن الوجه.

ادخلي الصينية الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح الوجه باللون الذهبي وناضج تمامًا.

اخرجي الكعك من الفرن واتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم ضعيه في طبق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

طرق عمل الكعك الجزائري ، كل بلد يتفنن في طريقة تقديم أطباقه الرئيسية والحلويات، والكعك من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في الأعياد، ولا سيما في كل الأوقات، ولأننا نعلم أن كل ست بيت تريد تحضير أنواع مختلفة من الحلويات من كل البلاد، أتينا لكِ سيدتي اليوم بطريقة عمل الكعك الجزائري الشهي واللذيذ والذي يمكنك تحضيره بخطوات بسيطة جدًا، وثقي أنه سينال على إعجاب جميع أفراد أسرتك. طريقة عمل الكعك الجزائري المكونات كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات (منخول).

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

بيضة كاملة.

نصف كوب من الماء الدافئ + ملعقتان كبيرتان.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقتان كبيرتان من السمسم المحمص.

لدهن الوجه: ملعقة كبيرة من الماء، صفار بيضة، سمسم محمص. طريقة عمل الكعك الجزائري المكونات طريقة التحضير ضعي ملعقة كبيرة من السكر + ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ + الخميرة الفورية في كوب وامزجي الثلاثة مكونات معًا واتركيهم في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

وفي وعاء آخر ضعي السكر + الدقيق + البيكنج بودر + الحبهان + ماء الزهر + الملح وامزجي جيدًا حتى تختلط المكونات كلها.

ضعي زيت الزيتون + الخميرة واستمري في العجن في الكعك حتى تحصلين على قوام متجانس.

أضيفي السمسم المحمص + البيض + القليل من الماء مع الاستمرار في العجن حتى تحصلين على عجين ناعم ومتجانس.

قسمي العجين كرات متساوية وصغيرة الحجمّ، ثم افردي كل كرة على شكل شريط عريض.

ثم قومي بجمع كل طرف شريط ببعضهما حتى تحصلين على شكل الكعك الجزائري.

ضعي ورقة من الزبدة في الصينية المدهونة ثم ضعي الكعك بها واتركيه لمدة 10 دقائق حتى ترتاح وتختمر قليلًا.

ثم اخفقي البيض مع الماء في وعاء عميق وادهني الوجه به باستخدام فرشاة واحرصي على عدم الضغط أثناء قيامك بعملية دهن الوجه.

ادخلي الصينية الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح الوجه باللون الذهبي وناضج تمامًا.

اخرجي الكعك من الفرن واتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم ضعيه في طبق التقديم. طريقة التحضير

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