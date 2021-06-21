5 اسباب ليه الاشخاص ممكن يستمروا في علاقة مؤذية

كل علاقة ممكن يمر عليها فترات خلاف وطبيعي ان العلاقة يكون فيها ارتفاعات وانخفاضات ، ولكن الحكمة انك تعرفي امتى الوقت اللي تتخلي فيه عن العلاقة دي ، لكن للاسف في اوقات كتير الكلام عن انهاء العلاقة بيكون اسهل بكتير من الفعل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على اسباب الاستمرار في علاقة مؤذية وسامة وغير صحية.

اسباب الاستمرار في علاقة مؤذية:

1- الخوف من الوحدة:

حسب الدراسات ، الخوف من الوحدة واحد من الاسباب اللي بيخلي اشخاص كتير يستمروا في علاقة مدمرة او مؤذية ، لسبب بسيط جدا هو انهم بيفكروا انه من “الافضل” يستمروا مع شريك غير كامل بدل ما يكونوا لوحدهم ، بالاضافة ان المجتمع احيانا بيكون ليه دور كبير انه يخلي الناس تفكر ان استمرارهم لوحدهم ده امر سلبي ، ولكن الحقيقة ان مافيش مشكلة في ده على الاطلاق ، الاستمرار في الوحدة افضل بكتير من الاستمرار في علاقة مؤذية.

2- تدني احترام الذات:

الدراسات بتشير كمان ان الاشخاص اللي بيعانوا من تدني احترام الذات عندهم ميل للاستمرار في علاقات غير صحية ، بعد التعرض لسوء المعاملة والسلوك السام لفترة طويلة ، ممكن الاشخاص يقعوا بسهولة في فخ انهم هما الغلطانين او السبب في السلوكيات السامة لشريكهم ، وتدني احترام الذات ممكن يأدي كمان انه يخليكي تسألي نفسك عن قيمتك او ايه اللي انتي بتقدميه للعلاقة.

3- الاحساس بالمسؤولية الشخصية اتجاه الشريك وافعاله:

بعد الجدال والمواجهة ، ممكن الطرف المعتدي يغير الوضع “يقلب الترابيزة” ويخلي الشريك يحس بالذنب او انه مخطيء بطريقة ما ، على الرغم من انه مش غلطان.

وغالبا السلوك ده بيتطور بالتدريج ، وده بيخلي من الصعب على الشخص يدرك ان ده بيحصل ، ولكن الشعور بالقلق والارتباك وعدم القدرة على الثقة بنفسك وافعالك كلها علامات تقولك ان شريكك بيعمل كده معاكي وماشي معاكي بنظام “قلب الترابيزة” وانه يحسسك بالذنب باستمرار.

4- الاعتقاد ان الامور ممكن تتغير:

كتير من الاشخاص اللي في علاقة سامة او مؤذية بيفضلوا مستمرين في كتيري من الاوقات لانهم بيحبوا شريكهم ، وبيكونوا معتقدين ان الامور هتتحسن في يوم من الايام او ان العلاقة ممكن انقاذها ، او يفكروا ان السلوك غير الصحي للشريك هو نتيجة لظروف صعبة ، او انهم يقدروا بطريقة ما تغيير العلاقة من خلال انهم شركاء افضل ، ولكن في الواقغ ، انه غالبا السلوك بيزداد سوء بمرور الوقت ، والشخص بيتضرر اكتر واكتر من العلاقة.

5- الخوف من الرفض:

سبب تاني للاستمرار في علاقة مؤذية هو الرفض ، الاشخاص ممكن يستمروا في علاقة غير صحية لانهم خايفين من الرفض في المستقبل ، عشان كده بيفضلوا متمسكين بشريكهم الحالي ، الاشخاص اللي بيخافوا من الرفض ممكن يواجهوا صعوبة في التعبير عن نفسهم والتعبير عن افكارهم والدفاع عن نفسهم.

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