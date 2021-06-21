طريقة تحضير الشيش طاووق من المطبخ التركي بمكونات سهلة ومتوفرة في البيت

يعتبر الشيش طاووق من أكثر وصفات الدجاج المفضلة عند الأطفال، وهو عبارة عن مكعبات من الصدور أو الأوراق المخلية والمقطعة، ويتم تحضير هذه الطريقة بالخضراوات لتمنح الصغار العناصر الغذائية التي يحتاج جسمهم إليه، وتتميز بطعمها الشهي والمميز، يمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في وقت بسيط جداً وغير متعبة أبداً، ويمكنكم الاعتماد عليها في الأيام المزدحمة بالمشاوير أو تحضيرها للأولاد عند الذهاب إلى النادي. مكونات عمل الشيش طاووق 2 كيلو جرام صدور الدجاج بدون عظم أو جلد.

10 فصوص من الثوم المفروم.

كوب من صوص المايونيز.

2 ملعقة من صلصة الطماطم.

14 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة صغيرة من الزعتر الناشف.

2 ثمرة من الليمون.

عيش عربي للتقديم. طريقة تحضير الشيش طاووق من المطبخ التركي في بولة عميقة نضع المايونيز ونضيف له صلصة الطماطم وزيت الزيتون والملح والفلفل والبابريكا.

نخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس تماماً.

ثم نقوم بطحن الزعتر وإضافته إلى الخليط ونحرك المكونات كلها مع بعضها.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون إلى الخليط.

ونقوم بغسل الدجاج بالخل والملح بشكل جيد، ونقطعه إلى مكعبات ذات حجم متوسط.

ونقوم بوضع الدجاج في الخليط ونقلب بشكل جيد لكي تغطي التتبيلة الدجاج كله.

نترك الدجاج منقوع في التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نخرجه ونضعه في الأسياخ الخشبية.

نسخن الفرن على حرارة عالية.

ونضع قصدير في الصينية وعليها الأسياخ.

وندخله الفرن حتى يستوي تماماً، ويستغرق ذلك 20 دقيقة.

يمكن إضافة خضراوات في الأسياخ مع الشيش مثل الفلفل الألوان والبصل والطماطم.

نقوم بتقدميه مع العيش العربي أو الأرز الأبيض وسلطة الطحينة وبالهنا والشفا. مكونات عمل الشيش طاووقطريقة تحضير الشيش طاووق من المطبخ التركي الوسوم

يعتبر الشيش طاووق من أكثر وصفات الدجاج المفضلة عند الأطفال، وهو عبارة عن مكعبات من الصدور أو الأوراق المخلية والمقطعة، ويتم تحضير هذه الطريقة بالخضراوات لتمنح الصغار العناصر الغذائية التي يحتاج جسمهم إليه، وتتميز بطعمها الشهي والمميز، يمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في وقت بسيط جداً وغير متعبة أبداً، ويمكنكم الاعتماد عليها في الأيام المزدحمة بالمشاوير أو تحضيرها للأولاد عند الذهاب إلى النادي. مكونات عمل الشيش طاووق 2 كيلو جرام صدور الدجاج بدون عظم أو جلد.

10 فصوص من الثوم المفروم.

كوب من صوص المايونيز.

2 ملعقة من صلصة الطماطم.

14 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة صغيرة من الزعتر الناشف.

2 ثمرة من الليمون.

عيش عربي للتقديم. طريقة تحضير الشيش طاووق من المطبخ التركي في بولة عميقة نضع المايونيز ونضيف له صلصة الطماطم وزيت الزيتون والملح والفلفل والبابريكا.

نخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس تماماً.

ثم نقوم بطحن الزعتر وإضافته إلى الخليط ونحرك المكونات كلها مع بعضها.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون إلى الخليط.

ونقوم بغسل الدجاج بالخل والملح بشكل جيد، ونقطعه إلى مكعبات ذات حجم متوسط.

ونقوم بوضع الدجاج في الخليط ونقلب بشكل جيد لكي تغطي التتبيلة الدجاج كله.

نترك الدجاج منقوع في التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نخرجه ونضعه في الأسياخ الخشبية.

نسخن الفرن على حرارة عالية.

ونضع قصدير في الصينية وعليها الأسياخ.

وندخله الفرن حتى يستوي تماماً، ويستغرق ذلك 20 دقيقة.

يمكن إضافة خضراوات في الأسياخ مع الشيش مثل الفلفل الألوان والبصل والطماطم.

نقوم بتقدميه مع العيش العربي أو الأرز الأبيض وسلطة الطحينة وبالهنا والشفا. مكونات عمل الشيش طاووقطريقة تحضير الشيش طاووق من المطبخ التركي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الشيش طاووق من المطبخ التركي بمكونات سهلة ومتوفرة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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