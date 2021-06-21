ماسك بياض البيض والبن: لتفتيح وشد البشرة من اول استعمال2021

يعد ماسك بياض البيض والبن ، من اقوي وافضل المسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة وشدها وتجعلها خالية التجاعيد من اول مرة من الاستخدام، وتبحث ايضا كل فتاه علي جعل بشرتها اكثر جمالا، وبياض البيض لهو فوائد عديدة للبشرة، ويعمل بشكل كبير علي تفتيح وشد البشرة من اول استخدام وايضا البن عامل قوي جدا في شد البشرة وجعلها خالية من اي عيوب، واليوم نقدم لكم من خلال موقعنا ومقالنا هذا طريقة عمل ماسك بياض البيض والبن لتفتيح وشد البشرة بشكل رهيب وخطير2021.

مكونات ماسك بياض البيض والبن لتفتيح وشد البشرة بطريقة مجربة ومضمونة2021

سوف نتعرف معا عن المكونات التي سوف نستخدمها اليوم لعمل ماسك التحدي والنتيجة من اول استعمال وهي كما يلي:-

نصف كوب من بياض البيض.

معلقتين من عصير الليمون.

معلقتين من البن.

معلقة ونصف من الحنه البيضة.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الماسك الخرافي والمميز في تفتيح وشد البشرة في اقل وقت ممكن واول مره من الاستخدام وتحدي وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ثم نضيف فيه بياض البيض ونضيف عليه عصير الليمون ونقلبهم جيداً. ثم نضيف البن والحنة ونقلبهم ايضا حتي يتجانس المكونات بشكل كبير للغاية ويصبح خليط متجانس. يجب انا نغسل البشرة بشكل جيدا ويجب ان تكون البشرة خالية ونظيفة تماما ثم نضع طبقة من الماسك علي البشرة. ثم نتركها علي البشرة لمدة 30 دقيقة ونغسل البشرة جيدا ونكرر الماسك ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر.

مكونات ماسك التحدي لشد البشرة بشكل رهيب

سوف نتعرف علي مكونات ماسك التحدي والفعال جدا في شد البشرة من اول استخدام وهي كما ياتي:-

معلقتين من الفازلين.

ثلاث معالق من بياض البيض.

معلقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الماسك الخطير في شد البشرة وهي كالتالي:-