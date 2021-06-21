طريقة عمل صابون الفازلين السائل روعة لتبييض العرائس قبل الزفاف

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صابون الفازلين السائل ، من أهم أنواع الصابون الذي يمكن استخدامه لتبييض الجسم من أول استعمال، فهو يحافظ على ترطيب الجسم ويقلل من نسبة الجفاف والتشققات التي تصيبه، فهو يساهم في تقشير البشرة من الخلايا الميتة ويجدد نشاطها مرة أخرى، وهو من مستحضرات العناية بالجسم وفوائده عظيمة لا توجد في أنواع الصابون الأخرى، فهو يمتلك رغوة دهنية تساعد على ترطيب الجسم وتجعل الجسم ناعم مثل الحرير، ويعطي الجسم التبييض الفوري عند استخدامه بانتظام، ويقلل من ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد المزعجة، وطريقة عمله في المنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب وقت أو جهود عند تحضيره، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابون الفازلين السائل الروعة بخطوات بسيطة في البيت.
مكونات صابون الفازلين السائل
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الصابون السائل في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-
- طبق صغير من الصابون المبشور.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من الماء المغلي.
- ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير صابون الفازلين السائل لتبييض العرائس قبل الزفاف بخطوات سهلة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع الصابون المبشور، والماء المغلي ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.
- ثم نقوم بإضافة النشا، والأرز المطحون ونقلبهم مع بعض جيدًا.
- بعد ذلك نضيف الفازلين ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الكريم.
- نقوم بدهن الجسم والمناطق الحساسة بالصابون ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف.
- ثم نفرك الجسم بعدها حتى نتخلص من الاسمرار والجلد الميت.
- نقوم بغسل الجسم بالماء وندلك الجسم بواسطة اللفة حتى نزيل الاسمرار بالكامل.
- نحتفظ بالخليط في علبة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة لاستخدام مرة أخرى.
طريقة عمل صابون الفازلين والقهوة لتفتيح الجسم
سوف نتعرف على خطوات عمل صابون الفازلين والقهوة لتفتيح الجسم بسرعة فائقة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء المغلي، ثم نضيف طبق صغير من الصابون المبشور ونقلب باستمرار حتى يذوب الصابون تمامًا.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، وملعقة كبيرة من زيت اللوز المر، وملعقة كبيرة من الفازلين ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نقوم بوضع الخليط في قوالب الصابون ونتركه لمدة يومين حتى يجف تماماً.
- بعد ذلك نقوم باستخدامه على الجسم سوف تحلين على تبييض فوري.
الوسوم
صابون الفازلين السائل ، من أهم أنواع الصابون الذي يمكن استخدامه لتبييض الجسم من أول استعمال، فهو يحافظ على ترطيب الجسم ويقلل من نسبة الجفاف والتشققات التي تصيبه، فهو يساهم في تقشير البشرة من الخلايا الميتة ويجدد نشاطها مرة أخرى، وهو من مستحضرات العناية بالجسم وفوائده عظيمة لا توجد في أنواع الصابون الأخرى، فهو يمتلك رغوة دهنية تساعد على ترطيب الجسم وتجعل الجسم ناعم مثل الحرير، ويعطي الجسم التبييض الفوري عند استخدامه بانتظام، ويقلل من ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد المزعجة، وطريقة عمله في المنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب وقت أو جهود عند تحضيره، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابون الفازلين السائل الروعة بخطوات بسيطة في البيت.
مكونات صابون الفازلين السائل
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الصابون السائل في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-
- طبق صغير من الصابون المبشور.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من الماء المغلي.
- ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير صابون الفازلين السائل لتبييض العرائس قبل الزفاف بخطوات سهلة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع الصابون المبشور، والماء المغلي ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.
- ثم نقوم بإضافة النشا، والأرز المطحون ونقلبهم مع بعض جيدًا.
- بعد ذلك نضيف الفازلين ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط مثل الكريم.
- نقوم بدهن الجسم والمناطق الحساسة بالصابون ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف.
- ثم نفرك الجسم بعدها حتى نتخلص من الاسمرار والجلد الميت.
- نقوم بغسل الجسم بالماء وندلك الجسم بواسطة اللفة حتى نزيل الاسمرار بالكامل.
- نحتفظ بالخليط في علبة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة لاستخدام مرة أخرى.
طريقة عمل صابون الفازلين والقهوة لتفتيح الجسم
سوف نتعرف على خطوات عمل صابون الفازلين والقهوة لتفتيح الجسم بسرعة فائقة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به كوب من الماء المغلي، ثم نضيف طبق صغير من الصابون المبشور ونقلب باستمرار حتى يذوب الصابون تمامًا.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، وملعقة كبيرة من زيت اللوز المر، وملعقة كبيرة من الفازلين ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نقوم بوضع الخليط في قوالب الصابون ونتركه لمدة يومين حتى يجف تماماً.
- بعد ذلك نقوم باستخدامه على الجسم سوف تحلين على تبييض فوري.
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