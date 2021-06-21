اقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج ووداعاً لعمل المكواه والذهاب للكوافير

اقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج من داخل المنزل بوصفة سحرية تعطي نتيجة مميزة، وذلك ما تبحث عنه كل امرأة تريد شعر ناعم ذو ملمس حرير, ومن المعروفة أن جميع النساء تحب التألق والجمال، ويعد الشعر جمال وزينة المرأة، لذا سنقدم أخطر وصفة سحرية للشعر المموج.اقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج
أقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج بوصفات طبيعية بديلة عن الكرياتين الذي يحتوي مواد كيميائية تضر بالشعر وتزيد من إتلاف الشعر، لكن سنقدم وصفات كيراتين طبيعي للشعر من المنزل بمواد طبيعية تساعد على إصلاح وتعزيز صحة الشعر.طريقة عمل الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل المقادير
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقتين من زيت جوز الهند
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- نخلط المكونات التي ذكرت أعلاه مع بعضها بشكلٍ جيد حتى تتجانس جيدًا.
- نضع الخليط داخل الثلاجة ونتركه لمدة 12 ساعة بعدها قومي في الصباح يوضع الخليط على الشعر وابدئي من الجذور حتى نهاية أطراف الشعر.
- اتركي الخليط على الشعر لمدة تتراوح من 25 إلى 30 دقيقة، ثم نقوم بعملية غسيل الشعر بالماء الفاتر وشامبو وبلسم خالياً من الكبريت وتستعمل هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع فقط .
تحتوي الوصفة على عدة فوائد مميزة تساعد على حماية الشعر من التلف ومن أهم هذه الفوائد التالي:
- قناع العسل مع الحليب و يعمل هذا القناع يعمل على ان يجعل شعرك أملس وأكثر نعومة من قبل وفيه يساعد الحليب على تغذية الشعر بنفس نتيجة البروتين الذي يكثر فيه كما يعمل على حمايته بينما
- إنما يساهم العسل كعاملٍ مطهر ويحافظ على نسبة الرطوبة في الشعر و يجعله يحارب تجاعيد الشعر وهذا يجعله ناعمًا وأملس وله بريق ولمعان
- العسل الطبيعي من أقوي كيراتين طبيعي للشعر المموج الذي يساعد على تغذيه الشعر ويمنع تقصفه ويعطيه لمعان.
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اقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج من داخل المنزل بوصفة سحرية تعطي نتيجة مميزة، وذلك ما تبحث عنه كل امرأة تريد شعر ناعم ذو ملمس حرير, ومن المعروفة أن جميع النساء تحب التألق والجمال، ويعد الشعر جمال وزينة المرأة، لذا سنقدم أخطر وصفة سحرية للشعر المموج.اقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج
أقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج بوصفات طبيعية بديلة عن الكرياتين الذي يحتوي مواد كيميائية تضر بالشعر وتزيد من إتلاف الشعر، لكن سنقدم وصفات كيراتين طبيعي للشعر من المنزل بمواد طبيعية تساعد على إصلاح وتعزيز صحة الشعر.طريقة عمل الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل المقادير
- ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- ملعقتين من زيت جوز الهند
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- نخلط المكونات التي ذكرت أعلاه مع بعضها بشكلٍ جيد حتى تتجانس جيدًا.
- نضع الخليط داخل الثلاجة ونتركه لمدة 12 ساعة بعدها قومي في الصباح يوضع الخليط على الشعر وابدئي من الجذور حتى نهاية أطراف الشعر.
- اتركي الخليط على الشعر لمدة تتراوح من 25 إلى 30 دقيقة، ثم نقوم بعملية غسيل الشعر بالماء الفاتر وشامبو وبلسم خالياً من الكبريت وتستعمل هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع فقط .
تحتوي الوصفة على عدة فوائد مميزة تساعد على حماية الشعر من التلف ومن أهم هذه الفوائد التالي:
- قناع العسل مع الحليب و يعمل هذا القناع يعمل على ان يجعل شعرك أملس وأكثر نعومة من قبل وفيه يساعد الحليب على تغذية الشعر بنفس نتيجة البروتين الذي يكثر فيه كما يعمل على حمايته بينما
- إنما يساهم العسل كعاملٍ مطهر ويحافظ على نسبة الرطوبة في الشعر و يجعله يحارب تجاعيد الشعر وهذا يجعله ناعمًا وأملس وله بريق ولمعان
- العسل الطبيعي من أقوي كيراتين طبيعي للشعر المموج الذي يساعد على تغذيه الشعر ويمنع تقصفه ويعطيه لمعان.
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