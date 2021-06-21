خلطات إزالة الشعر بمعلقة فازلين بدون الم نهائيا تعرفي عليها فورا

خلطات إزالة الشعر بالفازلين، معروف هذا الكريم منذ زمن بعيد بقدرته الشمري. على الترطيب، ولكن في لفترة. الأخيرة ظهرت له المميزات الأخرى، مثل إزالة شعر الجسم، وترطيب الشعر، ولكننا سنتطرق اليوم في الحديث إلى طريقة استخدام الفازلين في إزالة شعر الجسم، الكثير من السيدات يعتبرن عملية إزالة الشعر من الجسم، من العمليات المرهقة والصعبة، بسبب الألم الشديد الذي يشعرن به خلال تلك العملية باستخدام الطرق التقليدية، ويبحثن دائما عن الطرق الأقل ألما، ولا تغير من درجة لون الجلد في المنطقة الموال منها الشعر، لذا نقدم لكم اليوم خلطات إزالة الشعر بمعلقة فازلين بدون ألم، بدون الحصول على لون داكن.

نعرف جميعاً أن هناك طرق لإزالة. الشعر من الجذور، وتعتبر هذه الطريقة فعالة في تأخير ظهور الشعر، لكن من عيوبها أنها مؤلمة للغاية، أما الوسيلة الأخرى هي إزالة الشعر من على سطح الشعر باستخدام موس الحلاقة، أو ماكينات إزالة الشعر، ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية أيضاً التي تساعدك على التخلص من الشعر بدونا ألم، من خلال الفازلين كمرطب ومنهم ويساعد في التفتيح مثل:

خلطة الفازلين والكركم

المكونات

ملعقة من الدقيق.

نصف ملعقة فازلين.

ثلاث ملاعق من الحليب أو لبن البودرة.

معلقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من ماء الورد، حسب الحاجة.

تخلط جميع المكونات سوياً، ماعدا الفازلين، تعجن هذه المكونات بواسطة ماء الورد.

بعد أن يتم مزج المكونات جيداً، أضف إليهم الفازلين، قم بتقليب الخليط جيداً.

طبقي الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها لمدة ٣٠ دقيقة.

امسحيه بقطعة من القماش، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

طريقة التحضير والاستخدام

ملحوظة

يمكنك تكرار الخلطة يومياً، فهي تعمل عل. تفتيح البشرة وترطيبها بشكل جيد.