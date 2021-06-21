طريقة عمل كريم النشا والخل لإزالة شعر الجسم نهائيًا بدون ألم ورائحة جميلة

كريم النشا والخل ، الحل الأمثل لإزالة الشعر نهائيًا من الجسم بدون ألم، وهو من الكريمات التي تمنح الجسم التفتيح وتحافظ على نضارته، وهو أمن تماماً على الجسم ولا يتسبب بأي مشاكل مثل تهيج الجلد والاحمرار، ويقلل من ظهور الشعر مرة ثانية، ويزيل الشعر من الجذور ويمنع نمو البصيلات مرة أخرى، وينظف البشرة ويغلق المسام الواسعة التي تتراكم فيها البكتيريا والفطريات، فيجب على كل سيدة تعاني من مشكلة الشعر الزائد في المنطقة الحساسة، سوف نقدم لكي الحل الأمثل لتخلص من الشعر نهائياً بدون ألم ومكونات طبيعية توجد في منزلك، وطريقة تحضير هذا الكريم سهلة وبسيطة وسريعة التحضير وغير مكلفة، ولا تحتوي على أي مواد كيميائية تضر بالبشرة بسبب الاستخدام المتكرر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين لإزالة الشعر بخطوات بسيطة في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وبدون تكلفة.

مكونات كريم النشا والخل

توجد بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ربع ملعقة من الشبه البيضة.

ملعقتين من الخل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل لإزالة الشعر الزائد نهائيًا من الجسم بدون ألم وهى كما يأتي:-

نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات، ثم نقوم بخلطهم جيداً مع بعض حتى تمتزج المكونات وتصبح مثل الكريم. نقوم بغسل الوجه والجسم بالماء الساخن حتى تتفتح المسام، ثم ننشف الوجه بواسطة فوطة قطنية نظيفة. ندهن المناطق التي يوجد بها شعر زائد بهذا الكريم جيدًا، ونتركه مدة 12 ساعة حتى يجف تمامًا. نفرك الوجه والجسم جيدًا بواسطة اليد، وسوف نلاحظ أن الشعيرات بدأت تتساقط من أول استخدام. نقوم بدهن الكريم مرة كل أسبوع حتى نمنع ظهور الشعر مرة أخرى.

طريقة عمل ماسك النشا والليمون لإزالة الشعر من الجسم

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والليمون بالمنزل من خلال بعض الخطوات البسيطة وهى كما يلي:-