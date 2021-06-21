طريقة عمل باستافلورا بمربى التوت اللذيذة بمقادير مظبوطة وخطوات بسيطة

الباستافلورا من الحلويات الجميلة والخفيفة و التى تشبه فى طعمها كثيرا البسكويت، وهى عبارة عن عجينة يتم حشوها بحشوات عديدة مثل المربى والشوكولاتة، وتعتبر من الحلويات السريع فى طريقة تحضيرها ولا تأخذ منك وقت كبير ولا مجهود لذا يبحث الكثيرين عن طريقة عملها فى المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة، لذلك يسهل على اى شخص أو مبتدئ عملها بكل سهولة ويمكن تشكيلها بعدة أشكال مختلفة حسب الرغبة، وهى تتميز بطعمها الجميل والذى يحبه الجميع وهى تحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والمواد المغذية والمفيدة للجسم، وسوف نتعرف اليوم على خطوات عملها فى المنزل بدلا من شرائها من المحلات، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة عمل باستافلورا بمربى التوت اللذيذة. مقادير الباستافلورا بمربى التوت مقادير الباستافلورا بمربى التوت تتكون الباستافلورا بمربى التوت من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: كوب من السكر.

٢ كوب من الدقيق.

٣/٤ كوب من الزبدة.

٣ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من اللبن الرائب أو الزبادى. الحشو مربى التوت أو اى نوع تفضلونه. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الباستافلورا بمربى التوت بسيطة جدا ولا تأخذ منك وقت كبير ولا مجهود فى عملها وهى كالتالي: فى المضرب الكهربائى أو العجان باستخدام المضرب السيلك فى وعاء الضرب نضع السكر مع الزبدة ونخفقهم جيدا حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. ثم نضيف إليهم البيض والفانيليا وملعقة اللبن الرائب أو الزبادى ونستمر فى الخفق. نقوم بنخل الدقيق ونضع عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم مع بعض كويس. نخرج الوعاء من المضرب أو العجان ثم نضع خليط الدقيق على الخليط السابق ونعجن باليد لحد ما المكونات تختلط مع بعض كويس والعجينة ما تلزقش فى اليد. نضع العجينة فى كيس بلاستيك ونضعها فى الثلاجة لمدة ١/٢ ساعة. نطلع العجينة من الثلاجة ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق. نفرد ٣/٤ مقدار العجينة فى صينية مدهونة نفردها كويس فى الصينية وعلى الأطراف ونشيل الزيادة. نقسم كمية العجينة المتبقية إلى كور صغيرة ونفردها ونشكلها شرائح طويلة ونتركها جانبا. نخرم العجينة إللى فى الصينية ونغطيها بورقة زبدة وندخلها فرن متوسطة الحرارة لمدة ١٠ دقائق حتى يتغير لون الجوانب. وبعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونشيل ورقة الزبدة ونفرد عليها المربى ونزينها بشرائط العجين بالطول والعرض عكس بعض. ثم ندخل الصينية مرة أخرى في الفرن لمدة ١٠ دقائق حتى يتغير لون الشرائط ويحمر وبعدها تخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم وبالف هنا. الوسوم

الباستافلورا من الحلويات الجميلة والخفيفة و التى تشبه فى طعمها كثيرا البسكويت، وهى عبارة عن عجينة يتم حشوها بحشوات عديدة مثل المربى والشوكولاتة، وتعتبر من الحلويات السريع فى طريقة تحضيرها ولا تأخذ منك وقت كبير ولا مجهود لذا يبحث الكثيرين عن طريقة عملها فى المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة، لذلك يسهل على اى شخص أو مبتدئ عملها بكل سهولة ويمكن تشكيلها بعدة أشكال مختلفة حسب الرغبة، وهى تتميز بطعمها الجميل والذى يحبه الجميع وهى تحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والمواد المغذية والمفيدة للجسم، وسوف نتعرف اليوم على خطوات عملها فى المنزل بدلا من شرائها من المحلات، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة عمل باستافلورا بمربى التوت اللذيذة. مقادير الباستافلورا بمربى التوت مقادير الباستافلورا بمربى التوت تتكون الباستافلورا بمربى التوت من مقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: كوب من السكر.

٢ كوب من الدقيق.

٣/٤ كوب من الزبدة.

٣ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من اللبن الرائب أو الزبادى. الحشو مربى التوت أو اى نوع تفضلونه. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الباستافلورا بمربى التوت بسيطة جدا ولا تأخذ منك وقت كبير ولا مجهود فى عملها وهى كالتالي: فى المضرب الكهربائى أو العجان باستخدام المضرب السيلك فى وعاء الضرب نضع السكر مع الزبدة ونخفقهم جيدا حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. ثم نضيف إليهم البيض والفانيليا وملعقة اللبن الرائب أو الزبادى ونستمر فى الخفق. نقوم بنخل الدقيق ونضع عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم مع بعض كويس. نخرج الوعاء من المضرب أو العجان ثم نضع خليط الدقيق على الخليط السابق ونعجن باليد لحد ما المكونات تختلط مع بعض كويس والعجينة ما تلزقش فى اليد. نضع العجينة فى كيس بلاستيك ونضعها فى الثلاجة لمدة ١/٢ ساعة. نطلع العجينة من الثلاجة ونقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق. نفرد ٣/٤ مقدار العجينة فى صينية مدهونة نفردها كويس فى الصينية وعلى الأطراف ونشيل الزيادة. نقسم كمية العجينة المتبقية إلى كور صغيرة ونفردها ونشكلها شرائح طويلة ونتركها جانبا. نخرم العجينة إللى فى الصينية ونغطيها بورقة زبدة وندخلها فرن متوسطة الحرارة لمدة ١٠ دقائق حتى يتغير لون الجوانب. وبعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونشيل ورقة الزبدة ونفرد عليها المربى ونزينها بشرائط العجين بالطول والعرض عكس بعض. ثم ندخل الصينية مرة أخرى في الفرن لمدة ١٠ دقائق حتى يتغير لون الشرائط ويحمر وبعدها تخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم وبالف هنا.

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