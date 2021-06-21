تكثيف الشعر بالفازلين في أسبوع بدون أدوية حتى يصبح مثل ذيل الحصان

تكثيف الشعر بالفازلين في أسبوع، تتمنى جميع النساء في الحصول على شعر ناعم وطويل وكثيف مثل ذيل الحصان، حيث يعد الشعر من أهم مظاهر الجمال الخارجية لجميع الفتيات مهما اختلفت الثقافات، لذلك يزاد البحث عن الفازلين لتكثيف الشعر للحصول على أفضل نتيجة في أسرع وقت، هناك بعض العادات الخاطئة في حياتنا اليومية التي تؤثر على صحة الشعر وقوته؛ مثال ذلك استخدام مشط بلاستيك، فهو يقوم على بث موجات كهربية تقوم على ضعف وتساقط الشعر لذللك يجب استبداله بمشط خشبي.

تكثيف الشعر بالفازلين في أسبوع

يقوم الفازلين على ترطيب ونعومة الشعر وحمايته من الجفاف، كما يساعد على تطويل الشعر في أسبوع وحمايته من التقصف والتساقط، كما أنه يقوم بحماية الشعر المصبوغ من التقصف أو ضياع اللون الناتج عن استخدام المواد الكيميائية، كما يمكنك تكثيف الحواجب بالفازلين والحصول على نتائج مذهلة في أسرع وقت ، لا سيما يتم تحضير الوصفة عن طريق الخطوات التالية:

قومي بوضع كمية قليلة من الفازلين على شعرك؛ بداية من الأطراف حتى الجذور.

تدليك فروة الرأس برفق لتنشيط الأنسجة لتعزيز نمو الشعر.

غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو بعد ساعة.

تكرار هذه الوصفة مرتيم في الأسبوع لمدة شهر كامل.

خلطة الزيوت لتكثيف الشعر

تعد المنتجات الطبيعية هي الأفضل من حيث العلاج، حيث أن مستحضرات التجميل الكيميائية الموجودة في الأسواق تحتوي على مواد صناعية كيميائية تضر بصحة الشعر، لذلك يمكنك تكثيف الشعر بغزارة هائلة بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق الخطوات التالية:

خلط معلقتين من زيت جوز الهند واللوز والنعناع وزيت الخروع وزيت الأرجان. قومي بخلط المكونات جيداً حتى تصبح في قوام واحد. يتم توزيع الخليط على شعرك بالكامل بالتساوي من جميع الاتجاهات. يجب تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهرين متواصلين قبل النوم.

عصير البصل لتكثيف الشعر

قومي بتقطيع ثمرتين من البصل إلى قطع صغيرة في وعاء به ماء وتركه لمدة يوم كامل، وفي اليوم التالي قومي بتصفية الماء من البصل لاستخلاص عصير البصل لتكثيف الشعر، يتم توزيع العصير على السعر بالكامل مع مراعاة تدليك فروة الرأس برفق.

بعد ذلك يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو حتى يتم إزالة رائحة البصل ، مع مراعاة تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع بجانب وصفة تكثيف الشعر بالفازلين.