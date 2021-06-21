طريقة عمل الأيس كريم في المنزل مثل المحالات

في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وخاصة في وطننا العربي تسعى دائما السيدة العربية في المنزل على عمل المشروبات المثلجة في المنزل للترطيب على أفراد الأسرة في المنزل ومع انتشار وباء كرورنا يغشى الجميع من شراء المشروبات المثلجة أو المأكولات المثلجة من السوبر ماركت لاحتواء هذه المنتاجات على مواد حافظة تعمل على أضعاف المناعة التي من واجبها الدفاع ومقاومة هذا الفيروس في الجسم لذلك تسعى دائما ربات البيوت على عمل المشروبات والمأكولات المثلجة في المنزل للحفاظ على الصحة العامة للأسرة ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل اكثر المؤكلات المثلجة انتشارا في فصل الصيف في موطننا العربي وهو الأيس كريم وسوف نوضح المكونات الخاصة لعمل الأيس كريم في المنزل وكيفية تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة وافضل من الأيس كريم الجاهز. كوب من الحليب الطازج.

ثلاثة أكواب من السكر.

عود من الفانليا الطازجة مبشور.

عدد اثنين من الكوب الكريمة المخفقة. طريقة تحضير أيس كريم فانليا يتم أحضار أناء كبير يستوعب المكونات السابقة ويتم إضافة الحليب والسكر والكريمة على النار ونتركها على النار من التقليب حتى يغلي.

يتم إضافة الفانليا والتقليب جيدا يمكن إضافة روح فانليا إذا لم يوجد فانليا طازجة ( ملعقة صغيرة ).

يتم سكب الخليط في وعاء أخر ووضعه في الفريزر حتى يتجمد جيدا.

ثم نقوم بأخراجه من الفريزر ونحضر الخلاط الكهربائي ونسكب المكونات في الخلاط ونضربه جيدا ثم نضعه في الوعاء مره أخرى ونضعه في الفريزر حتى يتماسك مرة أخرى. طريقة تحضير أيس كريم فانليا مكونات عمل ألأيس كريم بالشيكولاته كوب من الحليب الطازج.

كوب من السكر.

صفار عدد ثلاثة بيضات.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو الفاخر.

عدد واحد كوب من الكريمة. طريقة التحضير الخاصة بأيس كريم الشيكولاته نضع الحليب في إنآء على النار حتى يغلي.

نترك الحليب جانبا حتى يهدأ، ثم نقوم بوضعه على النار مره أخرى ونقوم بإضافة الكاكاو والكريمة مع التقليب الجيد ثم نقوم برفعه من على النار قبل أن يغلي.

نقوم بإحضار وعاء أخر ونضع به السكر وصفار البيض معا ويتم خفقهم مع بعض جيدا حتى يصبح الخليط باللون الأصفر الفاتح.

يتم إضافة نصف خليط السكر والبيض إلى الخليط السابق مع التقليب الجيد بالمضرب اليدوي لمدة خمسة دقائق حتى يصبح مزيجا واحدا ثم نقوم بإضافة النصف خليط السكر والبيض الأخر مع التقليب الجيد بالمضرب اليدوي أيضا لمدة خمسة دقائق أخرى.

نقوم بوضع الخليط النهائي على النار حتى يغلي لمدة ثلاثة دقائق.

نقوم بوضعه في الفريزر لمدة 24 ساعة قبل أن يتم تقديمه. مكونات عمل ألأيس كريم بالشيكولاتهطريقة التحضير الخاصة بأيس كريم الشيكولاته وفي النهاية سوف نقوم بشرح طرق أخرى لعمل نكهات مختلفة للأيس كريم في المنزل في المقالات القادمة ويمكنكم أيضا معرفة طريقة عمل المهلبية في المنزل في المقالات السابقة أو طريقة عمل قنبلة الفواكه التي لا تستغنى عن الأيس كريم في مكوناتها. الوسوم

في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وخاصة في وطننا العربي تسعى دائما السيدة العربية في المنزل على عمل المشروبات المثلجة في المنزل للترطيب على أفراد الأسرة في المنزل ومع انتشار وباء كرورنا يغشى الجميع من شراء المشروبات المثلجة أو المأكولات المثلجة من السوبر ماركت لاحتواء هذه المنتاجات على مواد حافظة تعمل على أضعاف المناعة التي من واجبها الدفاع ومقاومة هذا الفيروس في الجسم لذلك تسعى دائما ربات البيوت على عمل المشروبات والمأكولات المثلجة في المنزل للحفاظ على الصحة العامة للأسرة ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل اكثر المؤكلات المثلجة انتشارا في فصل الصيف في موطننا العربي وهو الأيس كريم وسوف نوضح المكونات الخاصة لعمل الأيس كريم في المنزل وكيفية تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة وافضل من الأيس كريم الجاهز. كوب من الحليب الطازج.

ثلاثة أكواب من السكر.

عود من الفانليا الطازجة مبشور.

عدد اثنين من الكوب الكريمة المخفقة. طريقة تحضير أيس كريم فانليا يتم أحضار أناء كبير يستوعب المكونات السابقة ويتم إضافة الحليب والسكر والكريمة على النار ونتركها على النار من التقليب حتى يغلي.

يتم إضافة الفانليا والتقليب جيدا يمكن إضافة روح فانليا إذا لم يوجد فانليا طازجة ( ملعقة صغيرة ).

يتم سكب الخليط في وعاء أخر ووضعه في الفريزر حتى يتجمد جيدا.

ثم نقوم بأخراجه من الفريزر ونحضر الخلاط الكهربائي ونسكب المكونات في الخلاط ونضربه جيدا ثم نضعه في الوعاء مره أخرى ونضعه في الفريزر حتى يتماسك مرة أخرى. طريقة تحضير أيس كريم فانليا مكونات عمل ألأيس كريم بالشيكولاته كوب من الحليب الطازج.

كوب من السكر.

صفار عدد ثلاثة بيضات.

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو الفاخر.

عدد واحد كوب من الكريمة. طريقة التحضير الخاصة بأيس كريم الشيكولاته نضع الحليب في إنآء على النار حتى يغلي.

نترك الحليب جانبا حتى يهدأ، ثم نقوم بوضعه على النار مره أخرى ونقوم بإضافة الكاكاو والكريمة مع التقليب الجيد ثم نقوم برفعه من على النار قبل أن يغلي.

نقوم بإحضار وعاء أخر ونضع به السكر وصفار البيض معا ويتم خفقهم مع بعض جيدا حتى يصبح الخليط باللون الأصفر الفاتح.

يتم إضافة نصف خليط السكر والبيض إلى الخليط السابق مع التقليب الجيد بالمضرب اليدوي لمدة خمسة دقائق حتى يصبح مزيجا واحدا ثم نقوم بإضافة النصف خليط السكر والبيض الأخر مع التقليب الجيد بالمضرب اليدوي أيضا لمدة خمسة دقائق أخرى.

نقوم بوضع الخليط النهائي على النار حتى يغلي لمدة ثلاثة دقائق.

نقوم بوضعه في الفريزر لمدة 24 ساعة قبل أن يتم تقديمه. مكونات عمل ألأيس كريم بالشيكولاتهطريقة التحضير الخاصة بأيس كريم الشيكولاته وفي النهاية سوف نقوم بشرح طرق أخرى لعمل نكهات مختلفة للأيس كريم في المنزل في المقالات القادمة ويمكنكم أيضا معرفة طريقة عمل المهلبية في المنزل في المقالات السابقة أو طريقة عمل قنبلة الفواكه التي لا تستغنى عن الأيس كريم في مكوناتها.

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