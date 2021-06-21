تحذير المدخنين من 4 حالات خطيرة من أمراض العين

تقدر منظمة الصحة العالمية أن استهلاك التبغ في إقليم شرق المتوسط يقارب 25%، وذلك بالمقارنة مع معدل الانتشار العالمي الذي يبلغ 22.7%. وهو رقم يرتفع لحدود أعلى عندما يتم احتساب منتجات التبغ غير السجائر مثل الشيشة والمدواخ.

وباعتبار أن هذه الأدوات غير التقليدية الخاصة بالتبغ تشهد ارتفاعًا، كما هو الحال بالنسبة لانتشار التدخين في دولة الإمارات، لذلك تحتل الدولة مركزًا متقدمًا بين الدول في المنطقة من حيث استخدام التبغ المبلغ عنه ذاتيًا.

ويقول الدكتور عمار صفر، المدير الطبي لمستشفيات مورفيلدز للعيون في الإمارات واستشاري في جراحة الشبكية والجسم الزجاجي: " يدرك معظم الناس أن التدخين بجميع أشكاله يمكن أن يسبب أمراض السرطان والرئة والقلب، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الصحية المزمنة الأخرى. ولكن هل تعلم أن التدخين من أكثر العادات ضررًا للعيون؟ وجدت دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالعمى بنسبة 4 مرات مع تقدم السن. ومع ذلك، فإن العديد من المدخنين لا يدركون هذا الخطر".

في موضوعنا اليوم، نستعرض مع د. صفر 4 حالات خطيرة متعلقة بأمراض العين يجب أن يعرفها المدخنون والذين يتعرضون بشكل متكرر لدخان التبغ.

4 حالات خطيرة من أمراض العين تصيب المدخنين

يشدد د. صفر على ضرورة معرفة المدخنين بكافة المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين باستمرار، والذي يمكن أن يؤدي لحالات خطيرة من أمراض العين.

والحالات الخطيرة الأربع دوت الخليج التالية

متلازمة العين الجافة: وهي حالة شائعة خصوصاً في منطقة الخليج، حيث يمكن أن يؤدي المناخ الجاف إلى تفاقم حالة العين بشدة. وتحدث متلازمة العين الجافة عندما لا تحتوي العينين على كمية كافية من الدموع أو على النوع الصحيح منها.

ومعلوم أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 7 آلاف مادة كيميائية، يمكن للعديد منها أن تسبب التهيج والتلف أثناء حدوث متلازمة العين الجافة. وتشمل أعراض متلازمة العين الجافة الإحساس بالحرقة، والحكة في العين، والاحمرار، والإحساس الرملي، والتهيج الشديد.

ويوصي الخبراء الأشخاص المعرضين لجفاف العين بتجنب التدخين والتلامس مع الدخان معًا، لأن المدخنين معرضون للإصابة بمتلازمة جفاف العين بنسبة تصل إلى الضعفين.

الساد (المياه البيضاء): هو حالة الإعتام التي تصيب عدسة العين الطبيعية، ويسبب الساد رؤية ضبابية ويجعل الألوان تبدو باهتة أو متلاشية أو مصفرة. ويعد الساد السبب الرئيسي للعمى وضعف البصر المتوسط في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت تدخن، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالساد، إذ يؤدي التدخين إلى تغيير خلايا عدسة العين من خلال الأكسدة ويساعد على تراكم المعادن الثقيلة في العدسة، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى تشكل الساد في العين وإعتامها.

التنكس البقعي المرتبط بالعمر: ويحدث نتيجة تلف جزء من الشبكية يسمى اللطخة، بحيث يفقد المريض الرؤية المركزية ولا يستطيع رؤية التفاصيل الدقيقة، لكن الرؤية المحيطية (الجانبية) تبقى طبيعية. وفي بعض الحالات، يمكن أن تساعد بعض العلاجات الطبية في تقليل مضاعفات التنكس البقعي المرتبط بالعمر، ولكن لا يوجد علاج.

بالرغم من أن العمر هو عامل الخطر الأول للمرض، فإن التدخين يأتي في المرتبة الثانية. والمدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة تصل إلى 4 أضعاف بالمقارنة مع غير المدخنين، والأشخاص الذين يعيشون مع المدخنين هم عرضة مرتين أكثر لتطور هذه الحالة أيضًا.

اعتلال الشبكية السكري: المدخنون المصابون بداء السكري معرضون أيضًا لخطر الإصابة باعتلال الشبكية السكري، الناجم عن تعرض الأوعية الدموية في العين للتلف. ويتسبب التدخين في تضيق الأوعية الدموية، ما يؤدي لتقليل تدفق الدم إلى العينين.

واعتلال الشبكية السكري هو مرض يتميز بأعراض مثل تشوش الرؤية أو تشوهها وربما قد يصاب الشخص بالعمى. كما أن التدخين يرفع نسبة السكر في الدم ويمكن أن يجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويمكن أن يؤدي سكر الدم غير المنضبط إلى مضاعفات خطيرة من مرض السكري، ومنها اعتلال الشبكية السكري.