هل الشاي الأخضر يرفع الضغط وكيف يمكن تفادي مخاطره، حسبما ورد في عدد من المواقع الطبية والدراسات فإن الشاي الأخضر له تأثير على ضغط الدم والإفراط في شربه هو ما يسبب ارتفاع في ضغط الدم، إلا أنه وبشكل عام يساهم في خفضه، ومن جانب آخر فإن الشاي الأخضر يصنف من المشروبات الصحية والتي شاع استهلاكه مؤخرًا نظرًا لفوائده الصحية المتعددة والمهمة وهي في الآتي.

الشاي الأخضر وضغط الدم:

جاء في نتائج دراسات طبية عدة أن الشاي الأخضر وكذلك الشاي الأسود يساهم في خفض ضغط الدم من خلال إرخاء الأوعية الدموية عن طريق تنشيط بروتينات القنوات الأيونية في جدار الأوعية الدموية.

وفي دراسة نشرت في مجلة Cellular Physiology and Biochemistry، وأجريت من قبل جيفري أبوت، الأستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا (إرفاين)، وكايتلين ريدفورد، طالبة الدراسات العليا في مختبر أبوت، كشفت أن مركّبين من نوع الكاتشين من صنف مركبات الفلافونويد (إيبيكاتشين غالاتي ويبيغالوكاتشين-3 غالاتي) الموجودين في الشاي، يعملان على تنشيط نوع معين من بروتين القناة الأيونية والذي يسمح لأيونات البوتاسيوم بالانتشار خارج الخلايا لتقليل استثارة الخلايا وبالتالي خفض ضغط الدم.

فوائد الشاي الأخضر:

شرب الشاي الأخضر يقاوم الصداع.

يعزز الشاي الأخضر من الصحة النفسية ويقي من الاكتئاب.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض السرطانية.

يزيد من عمليات الأيض ويساعد على حرق الدهون.

من فوائد الشاي الأخضر المهمة المساهمة في خفض الكولسترول وحماية القلب والشرايين.

الشاي الأخضر يعزز صحة البشرة والجلد ويقاوم علامات الشيخوخة والتقدم بالسن.

شرب الشاي الأخضر مفيد لصحة الجهاز العصبي وهو يبطأ تطور مرض الزهايمر ويحسن قدرات الدماغ.

من فوائد الشاي الأخضر المساهمة في تنظيف الجسم من السموم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.