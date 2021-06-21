طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح الوجه والجسم بمكونات طبيعية بالمنزل

يعد تحضير كريم طبيعي، داخل المنزل هو من الأمور السهلة جداً، وتعد الكريمات الطبيعية هي من أهم الكريمات التي يمكن استخدامها لترطيب الجسم والوجه وأيضاً لتفتيح الجسم، يحتوي الكريم على مكونات طبيعية 100% وآمنة جداً على البشرة ولا تسبب أي ضرر على البشرة، وأيضاً بسيطة وغير مرتفعة الثمن بالنسبة لمقارنتها مع أنواع الكريمات الأخرى التي يتم تصنيعها ويدخل بها كثير من المواد الكيميائية، ويعتبر الكريم مناسب لجميع أنواع البشرة ولكن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة، فينصح لهم بوضع جزء من الكريم أولاً على اليد فإذا تسبب في ظهور احمرار ينصح بعدم استخدام الكريم، أما إذا لم يظهر شيء فهو آمن جداً ولا يؤثر على البشرة بشيء، بل يتميز بأنه يمنح البشرة نعومة وترطيب وتفتيح أيضاً بشكل سريع جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم طبيعي بالمنزل لتفتيح الوجه والبشرة بشكل سريع.

مكونات عمل كريم طبيعي لتفتيح الوجه والجسم

يتكون الكريم من مكونات سهلة وطبيعية وهي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب صغير من الماء.

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم طبيعي داخل المنزل بخطوات سهلة جداً وبسيطة وهي كما يلي:ـ

نستخدم إناء ونضع به ملعقة النشا، ثم نضيف إليها كوب الماء ونقلب المكونات. ثم يضاف ماء الورد ونقلب المكونات معاً، حتي تتجانس تماماً. يرفع الإناء على النار ونستمر في التقليب على نار هادئة، حتي يصبح قوام الخليط سميك. يرفع من على النار ويترك لكي يبرد ثم يتم حفظه داخل عبوة نظيفة ومحكمة الغلق، ويحفظ داخل الثلاجة.

طريقة استخدام الكريم

يتم استخدام الكريم بطريقة سهلة جداً هي كما يلي:ـ