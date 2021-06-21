سر عمل لحمة بالخضار في البرطمان بطريقة سهله جداً ومكونات بسيطة مش هتبطلى تعمليه

سر عمل لحمة بالخضار في البرطمان بطريقة سهله جداً ومكونات بسيطة، الوجبات المختلفة يعشقها الأطفال والكبار فالجميع يرغب في تجربة أنواع مختلفة من الأطعمة مثل عمل لحمة بالخضار في البرطمان فهي من الوجبات المختلفة التي من الممكن تجربتها فهي سهلة التحضير ومكوناتها دائمًا ما تكون موجودة بالمنزل ولذا تسعى السيدات لتحضيرها كنوع مختلف عن الأطباق التقليدية المعتاد تناولها. سر عمل لحمة بالخضار في البرطمان بطريقة سهله جداً سر عمل لحمة بالخضار في البرطمان بطريقة سهله جداً يتم تحضيرها كالتالي: مكونات عمل لحمة بالخضار في برطمان برطمان زجاجي.

كيلو من اللحم الطازج مقطع مكعبات.

1 ثمرة كوسه مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

1 ثمرة جزر كبيرة الحجم مقطعة مكعبات.

2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

3 فص ثوم.

1 فلفل أخضر كبير الحجم.

3 ملعقة صغيرة من الخل.

4 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

3 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

مكعب مرقة. طريقة تحضير عمل لحمة بالخضار في البرطمان في وعاء يتم وضع البهارات من الملح والفلفل والبابريكا والثوم والبصل البودرة والبهارات ومزجها جيدًا.

إضافة زيت الزيتون على البهارات ومزجه معها جيدًا.

في البرطمان يتم وضع طبقة من شرائح البصل ثم طبقة من اللحم ثم إضافة طبقة من مكعبات البطاطس.

يتم وضع طبقة من شرائح البصل ثم طبقة من اللحم ثم إضافة طبقة من مكعبات البطاطس. بعد إضافة البطاطس يتم وضع طبقة من اللحم مرة أخري وفوقها طبقة من الكوسا ثم طبقة من اللحم ثم طبقة من الجزر وعلى الوجه يتم وضع مكعبات الطماطم.

يتم وضع البرطمان الزجاجي في إناء مستطيل في الفرن ووضعه على درجة حرارة 180-200 درجة مئوية وتركه لمدة ساعة أو ساعتين حتي تمام النضج ثم أخرجه من الفرن.

يتم تقديمها مع الأرز والسلطة مكونات عمل لحمة بالخضار في برطمانطريقة تحضير عمل لحمة بالخضار في البرطمان الوسوم

سر عمل لحمة بالخضار في البرطمان بطريقة سهله جداً ومكونات بسيطة، الوجبات المختلفة يعشقها الأطفال والكبار فالجميع يرغب في تجربة أنواع مختلفة من الأطعمة مثل عمل لحمة بالخضار في البرطمان فهي من الوجبات المختلفة التي من الممكن تجربتها فهي سهلة التحضير ومكوناتها دائمًا ما تكون موجودة بالمنزل ولذا تسعى السيدات لتحضيرها كنوع مختلف عن الأطباق التقليدية المعتاد تناولها. سر عمل لحمة بالخضار في البرطمان بطريقة سهله جداً سر عمل لحمة بالخضار في البرطمان بطريقة سهله جداً يتم تحضيرها كالتالي: مكونات عمل لحمة بالخضار في برطمان برطمان زجاجي.

كيلو من اللحم الطازج مقطع مكعبات.

1 ثمرة كوسه مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.

1 ثمرة جزر كبيرة الحجم مقطعة مكعبات.

2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

3 فص ثوم.

1 فلفل أخضر كبير الحجم.

3 ملعقة صغيرة من الخل.

4 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

3 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

مكعب مرقة. طريقة تحضير عمل لحمة بالخضار في البرطمان في وعاء يتم وضع البهارات من الملح والفلفل والبابريكا والثوم والبصل البودرة والبهارات ومزجها جيدًا.

إضافة زيت الزيتون على البهارات ومزجه معها جيدًا.

في البرطمان يتم وضع طبقة من شرائح البصل ثم طبقة من اللحم ثم إضافة طبقة من مكعبات البطاطس.

يتم وضع طبقة من شرائح البصل ثم طبقة من اللحم ثم إضافة طبقة من مكعبات البطاطس. بعد إضافة البطاطس يتم وضع طبقة من اللحم مرة أخري وفوقها طبقة من الكوسا ثم طبقة من اللحم ثم طبقة من الجزر وعلى الوجه يتم وضع مكعبات الطماطم.

يتم وضع البرطمان الزجاجي في إناء مستطيل في الفرن ووضعه على درجة حرارة 180-200 درجة مئوية وتركه لمدة ساعة أو ساعتين حتي تمام النضج ثم أخرجه من الفرن.

يتم تقديمها مع الأرز والسلطة مكونات عمل لحمة بالخضار في برطمانطريقة تحضير عمل لحمة بالخضار في البرطمان

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