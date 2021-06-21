طريقة عمل الباذنجان المقلي بالخلطة السرية في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم جنان

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يعد الباذنجان ، من النباتات العشبي يتبع الفصيلة الباذنجانية، وهو نوع من الخضروات الموسمية، ويوجد فوائد عديدة جداً للباذنجان تعود علي صحتك وصحة قلبك، كما أن استهلاك الأغذية النباتية مثل الباذنجان يقلل من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، يحتوي علي مواد معززة لصحة القلب والشرايين مثل الألياف الغذائية، وهناك أيضاً فوائد له للبشرة، مثل أنه يعمل علي نضارة ورطوبة البشرة، ويحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، يساعد في الحفاظ علي صحة الجسم، وهناك أنواع كثيرة له مثل الباذنجان الأبيض والياباني والهندي وهكذا، مصدر مهم جداً ملئ بالعناصر المضادة للأكسدة، مصدر جيد لفيتامين ك وأيضاً مصدر جيد للمنغنيز، وهو من الأطعمة المهمة لصحة أطفالك، ويتميز بمذاق رائع ومميز، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، وهو يعتبر من الوجبات سريعة التحضير لأنه لا يأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيره، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الباذنجان المقلي بالخلطة السرية بخطوات بسيطة.مكونات عمل الباذنجان المقلي
تعرفي علي أبسط المكونات لعمل الباذنجان المقلي في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- 2 حبة من الباذنجان كبيرة الحجم.
- ثلاث فصوص من الثوم مفروم.
- حبة من الفلفل الرمي الأخضر مفروم.
- ثلاث ملاعق كبار من الخل الأبيض.
- معلقة كبيرة من عصير الليمون.
- حبة من الطماطم المفروم.
- ملح وفلفل الأسود.
- معلقة من الكمون والكزبرة الناشفة.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير الباذنجان المقلي بالخلطة السرية بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-
- نقوم بغسل الباذنجان جيداً بالماء، ثم بعد ذلك يتم تقطيعه إلي دوائر ونرش عليه كميه قليلة من الملح ونتركه جانباً.
- ثم بعد ذلك نحضر طبق متوسط الحجم، ونضع به عصير الليمون والخل والثوم ورشة من الفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة، ونقلبهم جيداً مع بعض حتي تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نضع الطماطم المفروم والفلفل الرومي المفروم ونستمر في القليب، حتي تمتزج جميع المكونات ويصبح الخليط جاهز.
- نحضر طاسة ونضعها علي النار ونضع بها زيت غزير للقلي، عندما يسخن الزيت جيداً نقوم بوضع شرائح الباذنجان ونتركه حتي تأخذ الون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الزيت ونصفيها جيداً، حتي ننتهي من جميع الكمية الموجودة، ثم نأخذ الشرائح ونغمسها في الخليط، ونضعها بعد ذلك في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
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يعد الباذنجان ، من النباتات العشبي يتبع الفصيلة الباذنجانية، وهو نوع من الخضروات الموسمية، ويوجد فوائد عديدة جداً للباذنجان تعود علي صحتك وصحة قلبك، كما أن استهلاك الأغذية النباتية مثل الباذنجان يقلل من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، يحتوي علي مواد معززة لصحة القلب والشرايين مثل الألياف الغذائية، وهناك أيضاً فوائد له للبشرة، مثل أنه يعمل علي نضارة ورطوبة البشرة، ويحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، يساعد في الحفاظ علي صحة الجسم، وهناك أنواع كثيرة له مثل الباذنجان الأبيض والياباني والهندي وهكذا، مصدر مهم جداً ملئ بالعناصر المضادة للأكسدة، مصدر جيد لفيتامين ك وأيضاً مصدر جيد للمنغنيز، وهو من الأطعمة المهمة لصحة أطفالك، ويتميز بمذاق رائع ومميز، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، وهو يعتبر من الوجبات سريعة التحضير لأنه لا يأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيره، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الباذنجان المقلي بالخلطة السرية بخطوات بسيطة.مكونات عمل الباذنجان المقلي
تعرفي علي أبسط المكونات لعمل الباذنجان المقلي في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-
- 2 حبة من الباذنجان كبيرة الحجم.
- ثلاث فصوص من الثوم مفروم.
- حبة من الفلفل الرمي الأخضر مفروم.
- ثلاث ملاعق كبار من الخل الأبيض.
- معلقة كبيرة من عصير الليمون.
- حبة من الطماطم المفروم.
- ملح وفلفل الأسود.
- معلقة من الكمون والكزبرة الناشفة.
سوف نتعرف علي طريقة تحضير الباذنجان المقلي بالخلطة السرية بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-
- نقوم بغسل الباذنجان جيداً بالماء، ثم بعد ذلك يتم تقطيعه إلي دوائر ونرش عليه كميه قليلة من الملح ونتركه جانباً.
- ثم بعد ذلك نحضر طبق متوسط الحجم، ونضع به عصير الليمون والخل والثوم ورشة من الفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة، ونقلبهم جيداً مع بعض حتي تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نضع الطماطم المفروم والفلفل الرومي المفروم ونستمر في القليب، حتي تمتزج جميع المكونات ويصبح الخليط جاهز.
- نحضر طاسة ونضعها علي النار ونضع بها زيت غزير للقلي، عندما يسخن الزيت جيداً نقوم بوضع شرائح الباذنجان ونتركه حتي تأخذ الون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الزيت ونصفيها جيداً، حتي ننتهي من جميع الكمية الموجودة، ثم نأخذ الشرائح ونغمسها في الخليط، ونضعها بعد ذلك في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
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