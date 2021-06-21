الكثير من الأشخاص يرغبون في التغيير في الأكلات التي يتناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، وتعتبر فطائر الجبنة من أكثر أنواع الأكلات التي يحبها الجميع ويرغبون في تناولها باستمرار في كل الأوقات، حيث تتميز بطعم رائع للغاية وقوم قطني هش، بالإضافة إلى أنها مفيدة جداً نظراً لاحتوائها على الجبن الغنية بالفيتامينات التي يحتاج لها الجسم، وعادة ما يتم شراء تلك الفطائر من المخابز، وهذا بسبب فشل الأمهات في إعداد عجينة الفطائر، ولذلك نوافيكم الآن في هذا المقال طريقة عمل فطيرة بالجبن والزيتون بعجينة قطنية وهشة وطعم رائع للغاية. مكونات عجينة فطائر الجبن والزيتون: 2 كوب ونصف دقيق للمخبوزات.

ربع كوب زبدة طرية.

كوب ونصف ماء دافئ.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف ملعقة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية. مكونات الحشو: 2 كوب جبن أبيض.

مقدار كوب جبن شيدر.

كوب زيتون أسود مقطع شرائح.

حوالي كوب زبدة مذابة.

سمسم.

حبة البركة. طريقة التحضير: في نصف كوب ماء دافئ نمزج الخميرة والسكر ونقلبهما جيداً، ونضع الخليط في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

نحضر وعاء ونضع فيه باقي مكونات العجينة ماعدا الماء ونقلبهما معاً، ثم ننزل عليهم بمزيج الخميرة ونعجن باليدين.

نضيف مقدار الماء تدريجياً ونعجن باليدين لتتكون عجينة طرية متماسكة.

توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها بفوطة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة لتتخمر.

في هذا الوقت نقوم بخلط الجبن والزيتون معاً في وعاء ويترك جانباً.

تشكل العجينة لكور متوسطة الحجم، ونقوم بعمل فتحة في منتصف الكرة، ونضع فيها الحشو ونغلق الكرة، ونكرر تلك الخطوة لتنتهي كرات العجينة.

نرص الكرات في صينية مفرود بها ورق الزبدة وتغطى بفوطة وتترك في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

ندهن الكرات بالزبدة ونرش عليها السمسم وحبة البركة، وندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج فطائر الجبن والزيتون وتقدم بالهنا والشفا. مكونات عجينة فطائر الجبن والزيتون:مكونات الحشو:طريقة التحضير: الوسوم

الكثير من الأشخاص يرغبون في التغيير في الأكلات التي يتناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، وتعتبر فطائر الجبنة من أكثر أنواع الأكلات التي يحبها الجميع ويرغبون في تناولها باستمرار في كل الأوقات، حيث تتميز بطعم رائع للغاية وقوم قطني هش، بالإضافة إلى أنها مفيدة جداً نظراً لاحتوائها على الجبن الغنية بالفيتامينات التي يحتاج لها الجسم، وعادة ما يتم شراء تلك الفطائر من المخابز، وهذا بسبب فشل الأمهات في إعداد عجينة الفطائر، ولذلك نوافيكم الآن في هذا المقال طريقة عمل فطيرة بالجبن والزيتون بعجينة قطنية وهشة وطعم رائع للغاية. مكونات عجينة فطائر الجبن والزيتون: 2 كوب ونصف دقيق للمخبوزات.

ربع كوب زبدة طرية.

كوب ونصف ماء دافئ.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف ملعقة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية. مكونات الحشو: 2 كوب جبن أبيض.

مقدار كوب جبن شيدر.

كوب زيتون أسود مقطع شرائح.

حوالي كوب زبدة مذابة.

سمسم.

حبة البركة. طريقة التحضير: في نصف كوب ماء دافئ نمزج الخميرة والسكر ونقلبهما جيداً، ونضع الخليط في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

نحضر وعاء ونضع فيه باقي مكونات العجينة ماعدا الماء ونقلبهما معاً، ثم ننزل عليهم بمزيج الخميرة ونعجن باليدين.

نضيف مقدار الماء تدريجياً ونعجن باليدين لتتكون عجينة طرية متماسكة.

توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها بفوطة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة لتتخمر.

في هذا الوقت نقوم بخلط الجبن والزيتون معاً في وعاء ويترك جانباً.

تشكل العجينة لكور متوسطة الحجم، ونقوم بعمل فتحة في منتصف الكرة، ونضع فيها الحشو ونغلق الكرة، ونكرر تلك الخطوة لتنتهي كرات العجينة.

نرص الكرات في صينية مفرود بها ورق الزبدة وتغطى بفوطة وتترك في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

ندهن الكرات بالزبدة ونرش عليها السمسم وحبة البركة، وندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج فطائر الجبن والزيتون وتقدم بالهنا والشفا. مكونات عجينة فطائر الجبن والزيتون:مكونات الحشو:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطيرة بالجبن والزيتون بعجينة قطنية وهشة وطعم رائع للغاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.