طريقه تشيكن ستربس مقلية مروة الشافعي بخطوات سهلة مثل كنتاكي

طريقه تشيكن ستربس مقلية ، واحدة من أكثر طرق تحضير الدجاج المقرمشة، شهرة بشكل واسع، خاصة وأن الأطفال يحبونها كثيرًا، وهي فرصة طيبة للأمهات، لتقديم طعام شهي للأطفال بالإضافة إلى كونه مغذيًا، ونظيفًا أيضًا وليس مليئًا بالدهون والدسم، مثل وجبات الطعام خارج المنزل. فقط تحتاجين اتباع خطوات بسيطة، للشيف الذي تحبين وصفاته دائمًا، وتشعرين أنه يمنحك الوصفة بأقل قدر من المجهود، والمكونات والمقادير كذلك، مع البساطة في الإعداد والتحضير.

ستربس الدجاج هو عبارة عن؛ قطع من شرائح صدور الدجاج، أو صدور دجاج مقلي بالصوص ، يتم تتبيلها بسر تتبيلة كنتاكي السرية الشهية، التي يساعدك الشيف بخطواته البسيطة، على تنفيذها في المنزل بكل سهولة، مع مكرونة أو مع بخاري دجاج منال العالم ، وتختلف طريقة التحضير وفقًا للشيف الطاهي والخطوات التي يتبعها، أو طريقة تحضير الدجاج نفسها مثل؛ طريقة عمل تشيكن ستربس فاطمة ابو حاتي، وطريقة عمل تشيكن ستربس نجلاء، وطريقة تشيكن ستربس ماكدونالدز، وطريقة تشيكن ستربس كنتاكي، وطريقة عمل تشيكن ستربس للشيف علاء، وطريقة عمل تشيكن ستربس مروة الشافعي، وطريقة تشيكن ستربس اطياب، وطريقة عمل الاستربس المقرمش، و طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، وطريقة عمل بروستد البيك، وطريقة عمل شاورما البيك الجديدة، وكلها طرق متعددة لطهي الدجاج مثل المطاعم.

نصف كيلو صدور دجاج.

2 كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ملح صغيرة.

½ ملعقة من الفلفل الأسود.

بابريكا بمقدار نصف ملعقة.

بصل بودر بمقدار نصف ملعقة.

ثوم بودر بمقدار نصف ملعقة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كاري صغيرة.

بهارات فراخ جاهزة بمقدار ملعقة صغيرة.

مياه حسب الاحتياج.