طريقه تشيكن ستربس مقلية مروة الشافعي بخطوات سهلة مثل كنتاكي

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طريقه تشيكن ستربس مقلية ، واحدة من أكثر طرق تحضير الدجاج المقرمشة، شهرة بشكل واسع، خاصة وأن الأطفال يحبونها كثيرًا، وهي فرصة طيبة للأمهات، لتقديم طعام شهي للأطفال بالإضافة إلى كونه مغذيًا، ونظيفًا أيضًا وليس مليئًا بالدهون والدسم، مثل وجبات الطعام خارج المنزل. فقط تحتاجين اتباع خطوات بسيطة، للشيف الذي تحبين وصفاته دائمًا، وتشعرين أنه يمنحك الوصفة بأقل قدر من المجهود، والمكونات والمقادير كذلك، مع البساطة في الإعداد والتحضير.تشيكن ستربس كنتاكي
ستربس الدجاج هو عبارة عن؛ قطع من شرائح صدور الدجاج، أو صدور دجاج مقلي بالصوص ، يتم تتبيلها بسر تتبيلة كنتاكي السرية الشهية، التي يساعدك الشيف بخطواته البسيطة، على تنفيذها في المنزل بكل سهولة، مع مكرونة أو مع بخاري دجاج منال العالم ، وتختلف طريقة التحضير وفقًا للشيف الطاهي والخطوات التي يتبعها، أو طريقة تحضير الدجاج نفسها مثل؛ طريقة عمل تشيكن ستربس فاطمة ابو حاتي، وطريقة عمل تشيكن ستربس نجلاء، وطريقة تشيكن ستربس ماكدونالدز، وطريقة تشيكن ستربس كنتاكي، وطريقة عمل تشيكن ستربس للشيف علاء، وطريقة عمل تشيكن ستربس مروة الشافعي، وطريقة تشيكن ستربس اطياب، وطريقة عمل الاستربس المقرمش، و طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، وطريقة عمل بروستد البيك، وطريقة عمل شاورما البيك الجديدة، وكلها طرق متعددة لطهي الدجاج مثل المطاعم.تشيكن ستربس اطياب
- نصف كيلو صدور دجاج.
- 2 كوب دقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ½ ملعقة من الفلفل الأسود.
- بابريكا بمقدار نصف ملعقة.
- بصل بودر بمقدار نصف ملعقة.
- ثوم بودر بمقدار نصف ملعقة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة كاري صغيرة.
- بهارات فراخ جاهزة بمقدار ملعقة صغيرة.
- مياه حسب الاحتياج.
- قومي أولا بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح طويلة.
- ثم أحضري صحن واسع وعميق، وضعي به الدقيق مع كل البهارات والتوابل المذكورة بالمقادير.
- ثم ضعي الملح والنشا، وأضيفي إلى الخليط ½ كوب مياه مبدئيًا، ثم اضربي بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك انتظري حتى يثقل قوام الخليط، ويتحول إلى قوام كريمي، وإذا لاحظتي أنه خفيف أضيفي قليل من الطحين.
- أضيفي شرائح صدور الدجاج إلى الخليط، واغمريها داخله تمامًا واتركيها في اللاثجة.
- ومن الأفضل أن تتركي الدجاج في تتبيلة كنتاكي السرية، لأطول فترة ممكنة، حتى تحصلين على صدور دجاج مقرمشة.
- وفي صحن آخر ضعي نصف كوب دقيق، مع الكاري والنشا، واخلطيهم جيدًا حتى تمام الامتزاج.
- أخرجي صدور الدجاج المتبلة، من الثلاجة ثم اغمريها في صحن الدقيق.
- عقب الانتهاء من كل الكمية لديك، اغمري صدور الدجاج، في زيت غزير واتركيها حتى تحصل على لون ذهبي.
- ارفعي شرائح صدور الدجاج المقرمشة المقلية، واتركيها تتخلص من الزيت المتبقي، وقدمي طريقه تشيكن ستربس مقلية ساخنة لأولادك وألف هناء.
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طريقه تشيكن ستربس مقلية ، واحدة من أكثر طرق تحضير الدجاج المقرمشة، شهرة بشكل واسع، خاصة وأن الأطفال يحبونها كثيرًا، وهي فرصة طيبة للأمهات، لتقديم طعام شهي للأطفال بالإضافة إلى كونه مغذيًا، ونظيفًا أيضًا وليس مليئًا بالدهون والدسم، مثل وجبات الطعام خارج المنزل. فقط تحتاجين اتباع خطوات بسيطة، للشيف الذي تحبين وصفاته دائمًا، وتشعرين أنه يمنحك الوصفة بأقل قدر من المجهود، والمكونات والمقادير كذلك، مع البساطة في الإعداد والتحضير.تشيكن ستربس كنتاكي
ستربس الدجاج هو عبارة عن؛ قطع من شرائح صدور الدجاج، أو صدور دجاج مقلي بالصوص ، يتم تتبيلها بسر تتبيلة كنتاكي السرية الشهية، التي يساعدك الشيف بخطواته البسيطة، على تنفيذها في المنزل بكل سهولة، مع مكرونة أو مع بخاري دجاج منال العالم ، وتختلف طريقة التحضير وفقًا للشيف الطاهي والخطوات التي يتبعها، أو طريقة تحضير الدجاج نفسها مثل؛ طريقة عمل تشيكن ستربس فاطمة ابو حاتي، وطريقة عمل تشيكن ستربس نجلاء، وطريقة تشيكن ستربس ماكدونالدز، وطريقة تشيكن ستربس كنتاكي، وطريقة عمل تشيكن ستربس للشيف علاء، وطريقة عمل تشيكن ستربس مروة الشافعي، وطريقة تشيكن ستربس اطياب، وطريقة عمل الاستربس المقرمش، و طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، وطريقة عمل بروستد البيك، وطريقة عمل شاورما البيك الجديدة، وكلها طرق متعددة لطهي الدجاج مثل المطاعم.تشيكن ستربس اطياب
- نصف كيلو صدور دجاج.
- 2 كوب دقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ½ ملعقة من الفلفل الأسود.
- بابريكا بمقدار نصف ملعقة.
- بصل بودر بمقدار نصف ملعقة.
- ثوم بودر بمقدار نصف ملعقة.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة كاري صغيرة.
- بهارات فراخ جاهزة بمقدار ملعقة صغيرة.
- مياه حسب الاحتياج.
- قومي أولا بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح طويلة.
- ثم أحضري صحن واسع وعميق، وضعي به الدقيق مع كل البهارات والتوابل المذكورة بالمقادير.
- ثم ضعي الملح والنشا، وأضيفي إلى الخليط ½ كوب مياه مبدئيًا، ثم اضربي بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك انتظري حتى يثقل قوام الخليط، ويتحول إلى قوام كريمي، وإذا لاحظتي أنه خفيف أضيفي قليل من الطحين.
- أضيفي شرائح صدور الدجاج إلى الخليط، واغمريها داخله تمامًا واتركيها في اللاثجة.
- ومن الأفضل أن تتركي الدجاج في تتبيلة كنتاكي السرية، لأطول فترة ممكنة، حتى تحصلين على صدور دجاج مقرمشة.
- وفي صحن آخر ضعي نصف كوب دقيق، مع الكاري والنشا، واخلطيهم جيدًا حتى تمام الامتزاج.
- أخرجي صدور الدجاج المتبلة، من الثلاجة ثم اغمريها في صحن الدقيق.
- عقب الانتهاء من كل الكمية لديك، اغمري صدور الدجاج، في زيت غزير واتركيها حتى تحصل على لون ذهبي.
- ارفعي شرائح صدور الدجاج المقرمشة المقلية، واتركيها تتخلص من الزيت المتبقي، وقدمي طريقه تشيكن ستربس مقلية ساخنة لأولادك وألف هناء.
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