كيكة المج الغرقانة شكولاتة السريعة بمكونات بسيطة

كيكة المج بالشوكولاتة حضريها في البيت، تعد كيكة المج من أفضل أنواع الكيك فيفضلها الكثير من الأشخاص بفضل الشوكولاتة الذائبة في الكيك، فهي عبارة عن أكواب من الكيك ويتم وضع الشوكولاتة فيها، فيتم تحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة للغاية وإليكم في السطور الأتية طريقة كيكة المج بالشوكولاتة. مقادير تحضير كيكة المج بالشوكولاتة: ثلاثة بيضات.

كأس من السكر الناعم.

كأس من الحليب.

كأس من زيت الطعام.

كأس ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو. مقادير تحضير صوص الشوكولاتة: مقادير تحضير كيكة المج بالشوكولاتة:مقادير تحضير صوص الشوكولاتة: كأسان من الحليب.

أربعة ملاعق من الكاكاو الخام.

كأس من السكر الناعم.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من الكريم جانتيه. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: يتم تحضير الصوص من خلال إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والفانيليا والكاكاو الخام ويتم الخلط جيداً. الخطوة التالية لذلك يتم وضع الزيت فيها بجانب السكر والكريم جانتيه وبعد ذلك يتم الخفق مرة أخرى. القيام بوضع النشا مع المقادير السابقة ويتم التقليب مرة أخرى وبعد ذلك يتم الحصول على إناء عميق. يتم رفع الإناء على النار ويتم وضع الخليط فيه والاستمرار في التقليب على النار الهادئة لمدة خمسة دقائق وبعد ذلك يتم وضعه على الكيك بعد تحضيرها. طريقة تحضير كيكة المج بالشوكولاتة: الحصول على الخلاط الكهربائي وبعد ذلك يتم وضع كلاً من البيض والفانيليا والسكر فيه ويتم الخلط جيداً لحين أن يصبح الخليط كريمي. القيام بإضافة الحليب والزيت ويتم الخلط مرة أخرى. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو ويتم نخلهم ووضعهم في إناء كبير ويتم التقليب جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الخليط السائل للدقيق، يتم التقليب جيداً باستخدام المضرب السلك اليدوي. يتم الحصول على مجات حرارية ويتم دهنها بالزيت ويتم وضع الخليط في كل كوب. يتم إدخالهم إلى الفرن وتركهم لحين النضج. بعد أن يبرد الخليط يتم إضافة صوص الشوكولاتة وهي بداخل المجات. هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير وتقدم مع أي مشروب. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة:طريقة تحضير كيكة المج بالشوكولاتة: الوسوم

كيكة المج بالشوكولاتة حضريها في البيت، تعد كيكة المج من أفضل أنواع الكيك فيفضلها الكثير من الأشخاص بفضل الشوكولاتة الذائبة في الكيك، فهي عبارة عن أكواب من الكيك ويتم وضع الشوكولاتة فيها، فيتم تحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة للغاية وإليكم في السطور الأتية طريقة كيكة المج بالشوكولاتة. مقادير تحضير كيكة المج بالشوكولاتة: ثلاثة بيضات.

كأس من السكر الناعم.

كأس من الحليب.

كأس من زيت الطعام.

كأس ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو. مقادير تحضير صوص الشوكولاتة: مقادير تحضير كيكة المج بالشوكولاتة:مقادير تحضير صوص الشوكولاتة: كأسان من الحليب.

أربعة ملاعق من الكاكاو الخام.

كأس من السكر الناعم.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من الكريم جانتيه. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: يتم تحضير الصوص من خلال إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والفانيليا والكاكاو الخام ويتم الخلط جيداً. الخطوة التالية لذلك يتم وضع الزيت فيها بجانب السكر والكريم جانتيه وبعد ذلك يتم الخفق مرة أخرى. القيام بوضع النشا مع المقادير السابقة ويتم التقليب مرة أخرى وبعد ذلك يتم الحصول على إناء عميق. يتم رفع الإناء على النار ويتم وضع الخليط فيه والاستمرار في التقليب على النار الهادئة لمدة خمسة دقائق وبعد ذلك يتم وضعه على الكيك بعد تحضيرها. طريقة تحضير كيكة المج بالشوكولاتة: الحصول على الخلاط الكهربائي وبعد ذلك يتم وضع كلاً من البيض والفانيليا والسكر فيه ويتم الخلط جيداً لحين أن يصبح الخليط كريمي. القيام بإضافة الحليب والزيت ويتم الخلط مرة أخرى. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو ويتم نخلهم ووضعهم في إناء كبير ويتم التقليب جيداً. بعد ذلك يتم إضافة الخليط السائل للدقيق، يتم التقليب جيداً باستخدام المضرب السلك اليدوي. يتم الحصول على مجات حرارية ويتم دهنها بالزيت ويتم وضع الخليط في كل كوب. يتم إدخالهم إلى الفرن وتركهم لحين النضج. بعد أن يبرد الخليط يتم إضافة صوص الشوكولاتة وهي بداخل المجات. هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير وتقدم مع أي مشروب. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة:طريقة تحضير كيكة المج بالشوكولاتة:

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