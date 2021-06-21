طريقة عمل كبة البطاطا العراقية المقلية باللحم بخطوات بسيطة وسهلة

طريقة عمل كبة البطاطا العراقية ، تعد من أسهل وأبسط الطرق لعمل كبة البطاطا، سواء كبة البطااط بالبرغل واللحم، أو حتى طريقة عمل كبة البطاطا بالبرغل وبدون لحم، سواء على طريقة الشيف منال العالم، أو طريقة عمل الكبة للشيف انطوان. وهناك العديد من الطرق أيضًا، لعمل كبة البطاطا الشهيرة، ومنها طريقة عمل كبة البطاطا السورية، وطريقة كبة البطاطا باللبن، و طريقة عمل كبة البطاطا بالبرغل، و طريقة عمل بتيتة جاب بالفرن، وطريقة عمل كبة البطاطا النيئة، وطريقة كبة الرز والبطاطس، طريقة كبة بطاطس سهلة.كبة البطاطا المقلية باللحم
تعد كبة البطاطا من أشهر الوجبات العراقية، التي تبدع بها نساء العراق، خاصة وأن البطاطس أو البطاطا من الثمار المحببة للجميع، وقد يبتعد عنها البعض، بحجة أنها من النشويات ولكن من المثير، أن تلك الوجبة الشهية تدخل في بعض الأنظمة الغذائية، خاصة وأنها تحتوي على اللحم الغني بالبروتين، ومن أفضل طرق عمل الكبة، هي طريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وكبة بطاطا لبنانية بالبرغل للشيف منال العالم، و كبة البطاطا بالصينية بدون لحم. وهي الوجبة المثالية للرياضيين والمراهقين كذلك.مكونات كبة بطاطس سهلة
- 8 حبات بطاطا (بطاطس) متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقتان كبيرتان نشا.
- حبة بيضة واحدة.
- 250 جرام لحم بقري مفروم.
- 2 حبة بصل مفرومتان.
- حزمة بقدونس مفرومة.
- 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة كمون مطحون صغيرة.
- ملعقة كاري صغيرة.
- لوز للتزيين.
- اغسلي البطاطا واسلقيها في إناء عميق، مع رشة ملح ثم اهرسيها جيدًا.
- ثم أضيفي إليها النشا والكركم مع الملح، واعجنيها حتى تتحول إلى خليط ناعم.
- ثم اعملي على تشويح البصل في مقلاة، بقليل من الزيت، وبعد ذلك أضيفي اللحم إلى البصل.
- بعد ذلك أضيفي التوابل والبهارات إلى اللحم والبصل، مع الملح ثم ضعي اللوز إن أردت.
- يمكنك رفع اللحم عن النار، ثم أضيفي إليه البقدونس وقلبي كل المكونات مرة أخرى.
- بعد ذلك قومي بعمل كرات من البطاطا المهروسة.
- ثم اصنعي حفرة بالمنتصف واحشيها باللحم، ثم أغلقي الكرة مرة أخرى، حتى تنتهي من كل الكمية أمامك.
- في كمية كافية من الزيت الغزير، سخنيه جيدًا، ثم قومي بقلية كرات كبة البطاطا باللحم.
- ثم ارفعيها عن النار عقب أن تحصل على لون ذهبي، ينم عن نضجها واتركيها تصفي الزيت.
- ثم قدميها ساخنة إلى أسرتك.
- إذا أردت تقطيع البصل دون إفراز المادة التي تتسبب في الدموع، يمكنك وضع البصل في الثلاجة لمدة نصف الساعة، فهي كفيلة بإيقاف إفراز تلك المادة أثناء التقطيع.
- إذا أردت تقشيرًا أسهل لفصوص الثوم، قومي بالضغط على جانبيها بالسكين، ثم قشريها سوف يتم تقشيرها بسهولة.
- يوجد أنواع متعددة لعمل الكبة في المنزل، مثل الكبة المقلية، والكبة المشوية، والكبة والسفرجلية والكبة النية، والكبة اللبنية والكبة الصاجية.
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طريقة عمل كبة البطاطا العراقية ، تعد من أسهل وأبسط الطرق لعمل كبة البطاطا، سواء كبة البطااط بالبرغل واللحم، أو حتى طريقة عمل كبة البطاطا بالبرغل وبدون لحم، سواء على طريقة الشيف منال العالم، أو طريقة عمل الكبة للشيف انطوان. وهناك العديد من الطرق أيضًا، لعمل كبة البطاطا الشهيرة، ومنها طريقة عمل كبة البطاطا السورية، وطريقة كبة البطاطا باللبن، و طريقة عمل كبة البطاطا بالبرغل، و طريقة عمل بتيتة جاب بالفرن، وطريقة عمل كبة البطاطا النيئة، وطريقة كبة الرز والبطاطس، طريقة كبة بطاطس سهلة.كبة البطاطا المقلية باللحم
تعد كبة البطاطا من أشهر الوجبات العراقية، التي تبدع بها نساء العراق، خاصة وأن البطاطس أو البطاطا من الثمار المحببة للجميع، وقد يبتعد عنها البعض، بحجة أنها من النشويات ولكن من المثير، أن تلك الوجبة الشهية تدخل في بعض الأنظمة الغذائية، خاصة وأنها تحتوي على اللحم الغني بالبروتين، ومن أفضل طرق عمل الكبة، هي طريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وكبة بطاطا لبنانية بالبرغل للشيف منال العالم، و كبة البطاطا بالصينية بدون لحم. وهي الوجبة المثالية للرياضيين والمراهقين كذلك.مكونات كبة بطاطس سهلة
- 8 حبات بطاطا (بطاطس) متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقتان كبيرتان نشا.
- حبة بيضة واحدة.
- 250 جرام لحم بقري مفروم.
- 2 حبة بصل مفرومتان.
- حزمة بقدونس مفرومة.
- 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة كمون مطحون صغيرة.
- ملعقة كاري صغيرة.
- لوز للتزيين.
- اغسلي البطاطا واسلقيها في إناء عميق، مع رشة ملح ثم اهرسيها جيدًا.
- ثم أضيفي إليها النشا والكركم مع الملح، واعجنيها حتى تتحول إلى خليط ناعم.
- ثم اعملي على تشويح البصل في مقلاة، بقليل من الزيت، وبعد ذلك أضيفي اللحم إلى البصل.
- بعد ذلك أضيفي التوابل والبهارات إلى اللحم والبصل، مع الملح ثم ضعي اللوز إن أردت.
- يمكنك رفع اللحم عن النار، ثم أضيفي إليه البقدونس وقلبي كل المكونات مرة أخرى.
- بعد ذلك قومي بعمل كرات من البطاطا المهروسة.
- ثم اصنعي حفرة بالمنتصف واحشيها باللحم، ثم أغلقي الكرة مرة أخرى، حتى تنتهي من كل الكمية أمامك.
- في كمية كافية من الزيت الغزير، سخنيه جيدًا، ثم قومي بقلية كرات كبة البطاطا باللحم.
- ثم ارفعيها عن النار عقب أن تحصل على لون ذهبي، ينم عن نضجها واتركيها تصفي الزيت.
- ثم قدميها ساخنة إلى أسرتك.
- إذا أردت تقطيع البصل دون إفراز المادة التي تتسبب في الدموع، يمكنك وضع البصل في الثلاجة لمدة نصف الساعة، فهي كفيلة بإيقاف إفراز تلك المادة أثناء التقطيع.
- إذا أردت تقشيرًا أسهل لفصوص الثوم، قومي بالضغط على جانبيها بالسكين، ثم قشريها سوف يتم تقشيرها بسهولة.
- يوجد أنواع متعددة لعمل الكبة في المنزل، مثل الكبة المقلية، والكبة المشوية، والكبة والسفرجلية والكبة النية، والكبة اللبنية والكبة الصاجية.
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