بعد يوم طويل مرهق ومتعب بنحتاج راحة نوم بالبطانية وسرير مريح لكن جسمك مش بيكون مرتاح بسبب وضعية النوم لإنها مش صحية او بتأذي العمود الفقري، فعشان تصحي مزاجك رايق وصحتك كويسة لازم تخلي بالك من وضعية النوم اللي بتنامي بيها لأنها بتأثر جدا علي جسمك وصحتك، في المقال ده هنقولك 6 وضعيات للنوم مريحة وهتخليكي تنامي بشكل أعمق كل ليلة

6 وضعيات للنوم مريحة وهتخليكي تنامي بشكل أعمق كل ليلة

1- وضعية نوم لبشرة خالية من التجاعيد

النوم علي الظهر من أفضل الوضعيات لأنها بتخلي العمود الفقري مستقيم وجسمك مرتاح بدون إجهاد وخاصة علي منطقة الرقبة اللي بتسبب الصداع عند الضغط عليها بالنوم غلط لفترات طويلة، والنوم على الضهر كمان هيأثر علي بشرتك وجمالك بشكل إيجابي لأن الأبحاث أثبتت إنك لو بتنامي بوشك علي المخدة ده بيظهر التجاعيد بدري، اللي طبعا مابيحصلش لو بتنامي على ضهرك فترات اطول.

2- النوم مع مخدة للعمود الفقري

عشان تعرفي تنامي من غير ماتصحي بألم في ضهرك أو الرقبة، حطي مخدة صغيرة تحت ركبتك هتساعدك تحافظي علي الانحناء الطبيعي اللي بيكون في الرقبة والظهر .

3- النوم من غير مخدة

المخدة عموما اخترعوها عشان تدعم جسمك وقت النوم لكن لو بتحبي تنامي علي بطنك فلازم تتخلصي منها لأنها بتأثر بشكل سلبي علي عمودك الفقري وبتخليه في وضع مش طبيعي فالأفضل إنك تنامي علي سرير أو سطح مستوي أو تحطي مخدة صغيرة تحت صدرك عشان تقدري تتنفسي بشكل أسهل، وتحافظي على الوضع الطبيعي للعمود الفقري.

4- احضني مخدة وانتي نايمة

مش بس الحوامل اللي بيناموا وفيه مخده يحطوها في حضنهم عشان تدعم جسمهم وقت النوم، تقدري كمان تحطي مخدة مابين الوركين عشان تملا الفراغ اللي بيكون بين الجسم والمرتبة فيكون العمود الفقري في وضعه طبيعي، فبالتالي تنامي بشكل أعمق وتصحي مرتاحة من غير آلام.

5- وضعية الجنين

تعتبر من أفضل وضعيات للنوم لأنها مريحة خصوصا لو إنتي بتعاني من انزلاق غضروف أو محتاجه تريح مفاصل جسمك لأنها بتكون زي وضعية الجنين فالوضع بيكون مريح وبدون ألم في الجسم.

6- النوم جنب زوجك

أيوة انتي قريتي صح، لو متجوزة، جربي تحضني زوجك وإنتي نايمة، لأن الوضعية دي مفيدة لصحتك وبتقوي العلاقة اللي بينكم لأنها بتعزز إنتاج الأوكسيتوسين اللي بيقلل من الضغط الشرياني فبيقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. النوم جنب الشخص المفضل ليكي بيديكي إحساس بالدفا وبيزود الثقة بينك وبينه كل اللي عليكي تشاركيه البطانية وتنامي براحة.

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