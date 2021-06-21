طريقة عمل الباذنجان المخلل مثل المطاعم في المنزل

يعد الباذنجان المخلل من الأطباق المشهورة في المخللات على السفرة المصرية فلكل يعشقه لتميزه بالطعم والرائحة المميزة التي تساعد على فتح الشهية أثناء الأكل لذلك تجده دائما من الأطباق الرئيسية التي تقوم المطاعم بتقديمها على الوجبات المختلفة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نشرح لحضراتكم طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل مثل المطاعم بكل سهولة فتابعونا. عدد واحد كيلو من الباذنجان صغير الحجم يفضل.

ملعقة من الثوم المفروم.

أربعة ملاعق من الملح.

كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المجففة مطحونة.

عدد ثلاثة حبات صغيرة من الفلفل الرومي الألوان المفروم.

نصف كوب صغير من عصير الليمون.

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

عدد ثلاثة حبات من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقتين من الكمون المطحون. طريقة تحضير الباذنجان المخلل في المنزل نقوم أولا بقطع عنق الباذنجان ثم نقوم بغسله جيدا. نقوم بإحضار إنآء كبير يستوعب كمية الباذنجان ونقوم بوضع الماء به على النار. نقوم بإضافة نصف كمية الملح والخل إلى الإنآء ونتركه حتى تغلي الماء. نقوم بعض الباذنجان إلى الماء المغلي ونتركه على نار هادئه حتى يصبح ناضجا. نقوم بغسل الباذنجان بالماء البارد بعد أن ينضج ونتركه جانبا. نقوم بعمل الخلطة الخاصة للباذنجان من خلال إحضار خلاط ونضيف إليه كل المكونات السابقة ماعدا الزيت. نقوم بعد ذلك بفتح الباذنجان من الجانب، ثم نقوم بحشوه بالخلطة التي قومنا بتحضيرها بكميات مناسبة. نضع الباذنجان في إنآء محكم الغلق في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات قبل تقديمه بجانب الطعام. طريقة تحضير الباذنجان المخلل في المنزل الوسوم

يعد الباذنجان المخلل من الأطباق المشهورة في المخللات على السفرة المصرية فلكل يعشقه لتميزه بالطعم والرائحة المميزة التي تساعد على فتح الشهية أثناء الأكل لذلك تجده دائما من الأطباق الرئيسية التي تقوم المطاعم بتقديمها على الوجبات المختلفة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نشرح لحضراتكم طريقة عمل الباذنجان المخلل في المنزل مثل المطاعم بكل سهولة فتابعونا. عدد واحد كيلو من الباذنجان صغير الحجم يفضل.

ملعقة من الثوم المفروم.

أربعة ملاعق من الملح.

كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المجففة مطحونة.

عدد ثلاثة حبات صغيرة من الفلفل الرومي الألوان المفروم.

نصف كوب صغير من عصير الليمون.

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

عدد ثلاثة حبات من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقتين من الكمون المطحون. طريقة تحضير الباذنجان المخلل في المنزل نقوم أولا بقطع عنق الباذنجان ثم نقوم بغسله جيدا. نقوم بإحضار إنآء كبير يستوعب كمية الباذنجان ونقوم بوضع الماء به على النار. نقوم بإضافة نصف كمية الملح والخل إلى الإنآء ونتركه حتى تغلي الماء. نقوم بعض الباذنجان إلى الماء المغلي ونتركه على نار هادئه حتى يصبح ناضجا. نقوم بغسل الباذنجان بالماء البارد بعد أن ينضج ونتركه جانبا. نقوم بعمل الخلطة الخاصة للباذنجان من خلال إحضار خلاط ونضيف إليه كل المكونات السابقة ماعدا الزيت. نقوم بعد ذلك بفتح الباذنجان من الجانب، ثم نقوم بحشوه بالخلطة التي قومنا بتحضيرها بكميات مناسبة. نضع الباذنجان في إنآء محكم الغلق في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات قبل تقديمه بجانب الطعام. طريقة تحضير الباذنجان المخلل في المنزل

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