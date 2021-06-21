طريقة عمل الكوارع الشهية بطرق مختلفة في المنزل

طريقة عمل الكوارع هي الأرجل الأمامية أو الخلفية لأبقار أو الجاموس تعد من الوجبات الدسمة الشهية التي تمد الجسم بالطاقة يفضلن الكثير تناولها في فصل الشتاء للتدفئة وتعبر أيضا وجبة رئيسية في أيام عيد الأضحي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة طاجن ورق العنب بالكوارع، شوربة كوارع، كوارع بالحمص، فتة الكوارع، كوارع بالخل والثوم، كوارع بالفريك.

طريقة عمل الكوارع

هي من الأكلات الشعبية المصرية، لها أسماء مختلفة بين كل بلد مصر الكوارع، سوريا المقادم، لبنان القشة، والكوارع تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأنسان، تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والدهون، لا ينصح مرضي القلب ولا من يتبع حمية غذائية بتناولها، تساعد الجلد وتحميه من التشققات والجفاف تقوي الشعر وتزده لامعانا لوجود مادة الكولاجين الطبيعية، تحتوي على البروتينات والفيتامينات ب 12- ب 6، تمد الجسم بالدفئ في فصل الشتاء. تنشط الدورة الدموية، تزيد القدرة الجنسية لدي الرجال، تحمي العظام والمفاصل من الخشونة، ينصح أطباء العظام مرضاهم بتناول شوربة الكوارع بكميات كبيرة لأحتواءها على المادة الجيلاتينية التي تحمي المفاصل من مرض الخشونة، تساعد الجسم في التخلص من السموم المتراكمة في جدار المعدة، علاج قوي لنزلات البرد، يساعد في علاج القولون العصبي، تعالج تليف الأعصاب.

طريقة عمل شوربة الكوارع

المكونات

فرد كارع نظيف ومقطع.

أربع ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة خل.

ملعقة كبيرة ملح لغسيل الكوارع.

ملح حسب الرغبة.

حزمة كرفس.

بصلة متوسطة مقطعة أربع أجزاء.

حبتان جزر مقطعة حلقات.

حبتان طماطم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ورق لوري.

بشر جوز الطيب.

ثلاث فصوص ثوم سليم.

ماء ساخن.

طريقة التحضير

نغسل الكوارع جيدا.

نضعه في وعاء عميق.

نضيف ماء فاتر، دقيق، عصير الليمون، الملح.

ندعك الكوارع بالدقيق وعصير الليمون.

نترك الكوارع لمدة نصف ساعة منقوع.

نضع حلة بجدار عالي.

نضيف ماء ساخن لنصف الحلة.

نغسل الكوارع مرة أخرى تحت الماء الجاري.

نضعه في الحلة، ثم نضيف نصف حزمة الكرفس.

نتركها على النار لمدة ربع ساعة.

ترفع من الحلة وتصفي من الماء .

نضع ماء مغلي أخر في الحلة.

نضع الكوراع، البصل، الثوم، ورق لوري.

نضع حلقات الجزر، الطماطم، جوز الطيب.

نضع فصوص الثوم، الحبهان، فلفل أسود.

نترك الكوارع على النار لمده ساعة على الأقل.

مع مراقبه منسوب الشوربة .

وتزود بالماء الساخن وليس البارد.

وترفع من على النار وتقدم ساخنة.

طريقة عمل فتة الكوارع

مكونات الفتة

نصف كيلو أرز مصري.

خبز مفقع.

شوربة كوارع.

قطع كوارع.

مكونات صلصة الفتة

كيلو ونصف طماطم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

زيت نباتي.

سمن.

مكونات طشة الفتة

ملعقة كبيرة ثوم.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقتان كبيرة خل.

طريقة تحضير الأرز الأبيض



نغسل الأرز جيداً ويصفي.

نضع حلة صغيرة على النار.

نضع ملعقتان كبيرة من الزيت و السمن.

نضيف الأرز ونشوحه.

نضيف ثلاث أكواب من شوربة الكوارع.

نترك الأرز على النار حتي يتشرب.

نهدي النار على الأرز ونتركه حتي ينضج.

طريقة تحضير الصلصة

نغسل الطماطم ونقطعها.

نضعها في الخلاط ونضيف نصف كوب ماء.

تصفي الطماطم بالمصفاة.

نضع حلة صغيرة على النار.

نضع ملعقة كبيرة زيت، نضيف الثوم.

نقلب الثوم ونشوحه حتي يصبح لونه ذهبي.

نضيف الصلصة ونقلبها.

نضيف الفلفل الأسود، الملح.

نتركها على النار حتي تسبك.

طريقة تحضير طشة الثوم

نضع طاسة على النار.

نضع ملعقة كبيرة من الزيت.

نضيف الثوم ويقلب حتي يصبح لونه ذهبي.

نضيف الخل ويقلب ثن يرفع من على النار.

طريقة طبق فتة بالكوارع