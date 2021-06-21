طريقة عمل الحليب المكثف في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

يعتبر الحليب المكثف من أنواع الحليب التي تستخدم في الكثير من الوصفات كما أنه يتسم بالمذاق الجيد ويمكن أن يتم تحضير اللبن المكثف بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الحليب المكثف في المنزل. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالحليب السائل طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالحليب السائل المقادير ثلاثة أكواب من الحليب السائل بأي نوع من الدسم.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ملعقة من الزبدة. طريقة تحضير الحليب المكثف الحصول على إناء لا يلتصق الطعام به ويتم إضافة كمية من الحليب ثم القيام بإضافة السكر مع التقليب بشكل مستمر لحين أن يذوب السكر بشكل نهائي في الحليب. القيام برفع الوعاء وتركه على النار والانتظار لحين أن يغلي بشكل نهائي. في حين بداية الحليب في الغليان يلزم خفض النار قليلاً ويتم التحريك بصورة مستمرة. بعد مرور دقائق لحين أن يصبح القوام سميك ستلاحظون قلة كمية الحليب. يتم رفعه من على النار ويتم تركه فيزيد السُمك، في حالة احتوائه على كتل يمكن أن يتم ضربها بالمضرب الكهربائي. يمكن أن يتم الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع أو أسبوعين ويمكن استخدامه فور الانتهاء من تحضيره. طريقة عمل الحليب المكثف ببيكربونات الصوديوم طريقة تحضير الحليب المكثفطريقة عمل الحليب المكثف ببيكربونات الصوديوم المقادير نصف كأس من السكر الأبيض.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

كأسان من الحليب السائل. طريقة تحضير الحليب ببيكربونات الصوديوم أولاً سيتم وضع كمية الحليب في إناء مناسب على نار متوسطة ويتم الانتظار لحين أن يبدأ الحليب في الغليان. يتم التقليب قليلاً مع إضافة نصف كمية السكر وبيكربونات الصوديوم والاستمرار في التقليب والتأكد من عدم التصاقه في الوعاء. ويلزم التأكد أيضاً من إذابة السكر بشكل نهائي. بعد مرور الوقت ستلاحظون أن الحليب سمكه أصبح أثقل وأصبح يتحول إلى الحليب المكثف المحلي ويتم التقليب على النار لحين أن تصلوا إلى القوام المناسب وأن تنخفض الكمية المتواجدة. في حالة القيام برفعه من على النار يلزم أن يتم الانتظار لحين أن يبرد وستلاحظون زيادة سماكته. القيام بوضعه في علبة محكومة الغلق، يتم تركه في الثلاجة ويمكن أن يتم استخدامه لفترة قد تصل إلى أسبوعين. طريقة تحضير الحليب ببيكربونات الصوديوم الوسوم

يعتبر الحليب المكثف من أنواع الحليب التي تستخدم في الكثير من الوصفات كما أنه يتسم بالمذاق الجيد ويمكن أن يتم تحضير اللبن المكثف بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الحليب المكثف في المنزل. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالحليب السائل طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالحليب السائل المقادير ثلاثة أكواب من الحليب السائل بأي نوع من الدسم.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ملعقة من الزبدة. طريقة تحضير الحليب المكثف الحصول على إناء لا يلتصق الطعام به ويتم إضافة كمية من الحليب ثم القيام بإضافة السكر مع التقليب بشكل مستمر لحين أن يذوب السكر بشكل نهائي في الحليب. القيام برفع الوعاء وتركه على النار والانتظار لحين أن يغلي بشكل نهائي. في حين بداية الحليب في الغليان يلزم خفض النار قليلاً ويتم التحريك بصورة مستمرة. بعد مرور دقائق لحين أن يصبح القوام سميك ستلاحظون قلة كمية الحليب. يتم رفعه من على النار ويتم تركه فيزيد السُمك، في حالة احتوائه على كتل يمكن أن يتم ضربها بالمضرب الكهربائي. يمكن أن يتم الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع أو أسبوعين ويمكن استخدامه فور الانتهاء من تحضيره. طريقة عمل الحليب المكثف ببيكربونات الصوديوم طريقة تحضير الحليب المكثفطريقة عمل الحليب المكثف ببيكربونات الصوديوم المقادير نصف كأس من السكر الأبيض.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

كأسان من الحليب السائل. طريقة تحضير الحليب ببيكربونات الصوديوم أولاً سيتم وضع كمية الحليب في إناء مناسب على نار متوسطة ويتم الانتظار لحين أن يبدأ الحليب في الغليان. يتم التقليب قليلاً مع إضافة نصف كمية السكر وبيكربونات الصوديوم والاستمرار في التقليب والتأكد من عدم التصاقه في الوعاء. ويلزم التأكد أيضاً من إذابة السكر بشكل نهائي. بعد مرور الوقت ستلاحظون أن الحليب سمكه أصبح أثقل وأصبح يتحول إلى الحليب المكثف المحلي ويتم التقليب على النار لحين أن تصلوا إلى القوام المناسب وأن تنخفض الكمية المتواجدة. في حالة القيام برفعه من على النار يلزم أن يتم الانتظار لحين أن يبرد وستلاحظون زيادة سماكته. القيام بوضعه في علبة محكومة الغلق، يتم تركه في الثلاجة ويمكن أن يتم استخدامه لفترة قد تصل إلى أسبوعين. طريقة تحضير الحليب ببيكربونات الصوديوم

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