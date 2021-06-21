طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو للتخلص من حر الصيف والإحساس بالانتعاش

يعد الآيس كريم بالمانجو من المثلجات اللذيذة التى يعشقها الجميع وخاصتا في فصل الصيف لأنها تعطي الإحساس بالانتعاش، وهى من الأشياء التى يعشقها الأطفال كثيرا ولكن الكثير من الأمهات يفضلن تحضيرها في المنزل والبعد عن شراءها من الخارج، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وغير مكلفة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى المانجو والكريمة، ايضاً تتنوع نكهات الآيس كريم هناك الشكولاتة والفانيليا والفراولة ونكهات أخري، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو في المنزل بكل سهولة. مقادير عمل الآيس كريم بالمانجو مقادير عمل الآيس كريم بالمانجو يحتوي الآيس كريم بالمانجو على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ثلاث حبات من المانجو.

كوب ونصف من كريمة الخفق.

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.

نصف كوب من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهولة لعمل الآيس كريم بالمانجو في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بتقشير المانجو ونقطع المانجو إلى قطع صغيرة. نهرس المانجو جيدا ثم نقوم بإضافة ربع كوب من السكر ونمزجهم جيدا. نحضر وعاء كبير من البلاستيك ونقوم بخفق جيدا. نضيف إليها السكر ونخفقها جيدا حتى تتكاثف. نقوم بإضافة مزيج المانجو والفانيليا ونمزج المكونات جيدا باستخدام ملعقة خشبية كبيرة. نضع المزيج في وعاء مخصص للمثلجات ونضعه في الفريزر لمدة لا تقل عن ٤ ساعات. بعد ذلك نخرج مزيج المانجو ونخلطه جيدا حتى يصبح ناعما. ثم نضعه في الثلاجة مرة أخرى في الفريزر بعد ذلك يصبح جاهز للتقديم. فوائد المانجو الصحية هناك عدة فوائد صحية للمانجو هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- تحتوي على أحماض تحسن من مناعة الجسم.

تعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول وتقوي صحة القلب.

تقي من سرطان القولون والرئة والثدي وسرطانات آخري.

تحسن صحة الهضم وتحمي من الإمساك.

تأخر من ظهور علامات الشيخوخة وتعمل على ترطيب البشرة.

يمنح البشرة المرونة ويمنع من الترهلات والتجاعيد ويعزز من صحة الشعر. الوسوم

يعد الآيس كريم بالمانجو من المثلجات اللذيذة التى يعشقها الجميع وخاصتا في فصل الصيف لأنها تعطي الإحساس بالانتعاش، وهى من الأشياء التى يعشقها الأطفال كثيرا ولكن الكثير من الأمهات يفضلن تحضيرها في المنزل والبعد عن شراءها من الخارج، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وغير مكلفة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى المانجو والكريمة، ايضاً تتنوع نكهات الآيس كريم هناك الشكولاتة والفانيليا والفراولة ونكهات أخري، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو في المنزل بكل سهولة. مقادير عمل الآيس كريم بالمانجو مقادير عمل الآيس كريم بالمانجو يحتوي الآيس كريم بالمانجو على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ثلاث حبات من المانجو.

كوب ونصف من كريمة الخفق.

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا.

نصف كوب من السكر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهولة لعمل الآيس كريم بالمانجو في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بتقشير المانجو ونقطع المانجو إلى قطع صغيرة. نهرس المانجو جيدا ثم نقوم بإضافة ربع كوب من السكر ونمزجهم جيدا. نحضر وعاء كبير من البلاستيك ونقوم بخفق جيدا. نضيف إليها السكر ونخفقها جيدا حتى تتكاثف. نقوم بإضافة مزيج المانجو والفانيليا ونمزج المكونات جيدا باستخدام ملعقة خشبية كبيرة. نضع المزيج في وعاء مخصص للمثلجات ونضعه في الفريزر لمدة لا تقل عن ٤ ساعات. بعد ذلك نخرج مزيج المانجو ونخلطه جيدا حتى يصبح ناعما. ثم نضعه في الثلاجة مرة أخرى في الفريزر بعد ذلك يصبح جاهز للتقديم. فوائد المانجو الصحية هناك عدة فوائد صحية للمانجو هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- تحتوي على أحماض تحسن من مناعة الجسم.

تعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول وتقوي صحة القلب.

تقي من سرطان القولون والرئة والثدي وسرطانات آخري.

تحسن صحة الهضم وتحمي من الإمساك.

تأخر من ظهور علامات الشيخوخة وتعمل على ترطيب البشرة.

يمنح البشرة المرونة ويمنع من الترهلات والتجاعيد ويعزز من صحة الشعر.

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