طريقة عمل شوربة العدس المصريه بمكونات بسيطة وأهم الفوائد الصحية لها

طريقة عمل شوربة العدس المصريه ، تشتهر شوربة العدس بصورة كبيرة في فصل الشتاء، ومع ذلك فهي تقدم في كافة فصول السنة، وتعد من الوجبات المتكاملة، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية التي تفضل ربة المنزل تقديمها لأسرتها، وتنتمي إلى المطبخ المصري، ولكنها أصبحت متواجدة حاليًا في كافة المطابخ العربية، نظرًا لمذاقها المميز والتنوع في إعدادها بطرق مختلفة ومتنوعة.

طريقة عمل شوربة العدس المصريه

تقدم شوربة العدس ساخنة دائمًا وهي في الأصل من الأطباق النباتية، ولكنها من الممكن أن تقدم مع قطع اللحم، ويمكن استخدام العدس الأخضر أو الأحمر، ويمكن تقديمه مع العديد من الخضراوات منها الجزر والبطاطس والكرفس والبقدونس والبصل :

ويمكن تحضير شوربة العدس عن طريق :

كوب من العدس الأحمر.

4 أكواب من الماء.

1 بطاطس صغيرة.

1 جزرة صغيرة.

2 فص ثوم.

بصلة صغيرة مقطعة شرائح.

القليل من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

2 معلقة من الزبدة.

يجب تنقية العدس وغسله جيدًا، ثم غسل الخضراوات المستخدمة كالجزر والبطاطس، وتقشر الخضراوات وتقطع إلى مكعبات.

يوضع الماء والعدس في وعاء على النار ويضاف البصل والبطاطس والثوم والجزر، مع الانتظار حتى الغليان ثم تهدأ النار.

يضرب الخليط في الخلاط الكهربائي بعد النضج، وبعدها يعاد إلى الإناء على النار.

تضاف الزبدة المذابة والفلفل والملح والانتظار حتى الغليان.

يرفع الوعاء من النار وتسكب الشوربة في أطباق التقديم وتقدم ساخنة مع العيش المحمص أو أي إضافات مرغوبة.

خطوات تحضير شوربة العدس المصريةفوائد شوربة العدس الصحية

أثبتت العديد من الأبحاث أن العدس هو أفضل الأطباق التي من الممكن أن تقدم على المائدة في وقت الغذاء، سواء في فصل الشتاء أو في أي وقت من أوقات السنة، لاحتوائه على العديد من العناصر الهامة والفيتامينات والتي تعطي فوائد عديدة للجسم من أهمها :