أفضل كريم مرطب لتصفيف الشعر الجاف والمتقصف بمكونات طبيعية

يبحث الكثيرون عن كريم مرطب لتصفيف الشعر الجاف وجعله ناعماً، ويكون مصنع من مواد طبيعية مفيد ولا تضر الشعر، حيث تسبب مشكلة جفاف الشعر إزعاجاً كبيراً وخاصة للسيدات والفتيات، وتتسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل وفترة المراهقة في مشاكل للشعر، مما يؤدي إلى تساقطه وتقصفه وفقد الرطوبة واللمعان، ويعد استخدام الكريمات الطبيعية هو الحل الأمثل لحل تلك المشاكل، حيث يتم تحضيرها من مواد طبيعية تغذي فروة الرأس، وتفيد الشعر وتحافظ على رطوبته ولمعانه ليصبح سهل التسريح، كما أنها تعالج الشعر المتقصف وتحفز نموه وتزيد من كثافته، وينصح الخبراء دائما بالإبتعاد عن استخدام الكريمات الصناعية، حيث تسبب الكثير من المشاكل ولا تفيد الشعر، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل أفضل كريم مرطب لتصفيف الشعر الجاف.

مكونات عمل كريم مرطب لتصفيف الشعر

تتميز مكونات عمل الكريم بأنها طبيعية، ويمكن الحصول عليها بكل سهولة كما أنها غير مكلفة، وتتكون من مجموعة من الزيوت المفيدة للشعر، وسوف نقدم مكونات عمل الكريم وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة متوسطة من زبدة الشيا.

4 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زبدة جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

قطرات من رائحة جوز الهند.

طريقة تحضير كريم مرطب لتصفيف الشعر

يتم تحضير كريم مرطب لتصفيف الشعر الجاف بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالتالي:-

نخلط ملعقة كبيرة من شمع العسل مع ملعقة متوسطة من زبدة الشيا، ثم نذوب الخليط على حمام مائى.

نبدأ بإضافة 4 ملاعق من زيت السمسم، وملعقة كبيرة من زبدة جوز الهند، ثم نضيف 2 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان مع التقليب.

نضيف ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي و2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نضع على الخليط 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ثم نقلب الكريم على حمام مائي حتى تذوب المكونات.

نضع الكريم في عبوة نظيفة ومعقمة جيداً، ثم نضيف قطرات من رائحة جوز الهند.

نترك الكريم ليبرد مع التقليب من وقت لاّخر حتى تمتزج المكونات.

طريقة الاستخدام

يستخدم الكريم بطريقة سهلة ومثل أي كريم آخر وذلك يتم بدهن الشعر الجاف يومياً بالكريم قبل التصفيف حتي يغطي جميع الشعر، وفي حالة الشعر الدهني يفضل الدهن ثلاث مرات أسبوعياً، ويفضل المداومة على استخدام الكريم للحصول نتائج سريعة وفعالة في ترطيب الشعر.

كريم زيت الزيتون وشمع العسل

نقوم بإذابة 4 ملاعق من شمع العسل على حمام مائي، ثم نضيف 4 ملاعق من زيت الزيتون وملعقتين من الفازلين، ونقلب المكونات جيداً وتعبأ في علبة نظيفة، ويتم استخدام الكريم يومياً قبل تصفيف الشعر.

نصائح للعناية بالشعر

هناك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها للعناية بالشعر وهي كما يلي:ـ