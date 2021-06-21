طريقة عمل شاورما الإنشيلاداس السورية في المنزل افضل من المطاعم تماماً

طريقة عمل شاورما الإنشيلاداس في المنزل افضل من المطاعم تماماً، هناك الكثير من أنواع الشاورما المختلفة التي يعشقها الكبار والصغار، واليوم اقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل شاورما الإنشيلاداس في المنزل افضل من المطاعم تماماً. مقادير عمل شاورما الإنشيلاداس السورية في المنزل ملعقة كبيرة زيت نباتي. كيلو صدور دجاج مخلية ومقطعه شرائح. حبة بصل متوسطه الحجم مقطعه ناعماً. 4 فصوص ثوم مفروم. ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. ملعقة صغيرة بهارات مشكلة. ملعقة صغيرة حبهان مطحون. ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون. ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف. نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون. نصف ملعقة صغيرة جوز الطيب مطحون. ربع كوب ماء ساخن. مكعب مرقة دجاج. مقادير عمل شاورما الإنشيلاداس السورية في المنزل مقادير الصوص اللذيذ 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. ربع كوب دقيق. 2 ملعقة صغيرة كمون مطحون. ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون. كوب ماء ساخن. مكعب مرقة دجاج. كوب معجون طماطم. 6 ارغفه خبز عربي دافئ. نصف كيلو حمص معلب. 2 حبة طماطم متوسطة الحجم مقطعه إلى مكعبات صغيره. 1 كوب جبنة شيدر مبشورة. 2 حبة بطاطس مقطعه ومقليه. طريقة عمل شاورما الإنشيلاداس السورية في المنزل نقوم بإحضار وعاء به زيت وتوضع على النار حتى تسخن ثم نضع بها شرائح الدجاج على درجة حرارة متوسطة ثم نضيف البصل والثوم مع البهارات والماء ومكعب مرقة الدجاج تقلب جيداً ثم يغطى الوعاء ونتركه على نار هادئة حتى ينضج الدجاج. نقوم بتسخين الزيت النباتي في مقلاة على درجة حرارة متوسطة ثم نضيف الدقيق ويترك حتى يصبح لونه ذهبي. الآن نقوم بإضافة البهارات وتقلب مع الدقيق لمدة دقيقة حتى لا يحترق الدقيق. ثم نضيف الماء مع مكعب مرقة الدجاج ونستمر في التقليب حتى الذوبان ثمّ نضيف معجون الطماطم ونستمر في التقليب حتى يصبح قوامها مثل الكريمة الثقيلة. الآن نقوم بإحضار صينية فرن ونضع بها ثلث الصلصة ثم نقوم بتوزيعها بشكل متساوي وبعدها نقوم بتقسيم الحشوة إلى 6 أقسام. ثم نحضرالخبز ونبدأ بوضع كمية من معجونة الحمص في الوسط ثم نضيف قسم من أقسام الحشوة في رغيف الخبز حتى يغطي الحشوة ثم يوضع في صينية الفرن فوق الصلصة والجهة المفتوحة نحو الأسفل. ونقوم بتكرار نفس الخطوات السابقة على الكمية المتبقية. الآن نقوم بوضع الكمية المتبقية من الصلصة على الإنشيلاداس ويتم توزيعها بشكل متساوي. توضع الطماطم المقطعة في الأعلى ثم نقوم بتغطيتها بجبن الشيدر. الآن ندخل الصينية الفرن ويكون ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تذوب الجبنة. نقوم بإخراج الصينية من الفرن حتى يبرد ثم يوضع في طبق التقديم ونقوم بتقديم البطاطس المقلية بجانبه. طريقة عمل شاورما الإنشيلاداس السورية في المنزل الوسوم

طريقة عمل شاورما الإنشيلاداس في المنزل افضل من المطاعم تماماً، هناك الكثير من أنواع الشاورما المختلفة التي يعشقها الكبار والصغار، واليوم اقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل شاورما الإنشيلاداس في المنزل افضل من المطاعم تماماً. مقادير عمل شاورما الإنشيلاداس السورية في المنزل ملعقة كبيرة زيت نباتي. كيلو صدور دجاج مخلية ومقطعه شرائح. حبة بصل متوسطه الحجم مقطعه ناعماً. 4 فصوص ثوم مفروم. ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون. ملعقة صغيرة بهارات مشكلة. ملعقة صغيرة حبهان مطحون. ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون. ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف. نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون. نصف ملعقة صغيرة جوز الطيب مطحون. ربع كوب ماء ساخن. مكعب مرقة دجاج. مقادير عمل شاورما الإنشيلاداس السورية في المنزل مقادير الصوص اللذيذ 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. ربع كوب دقيق. 2 ملعقة صغيرة كمون مطحون. ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون. كوب ماء ساخن. مكعب مرقة دجاج. كوب معجون طماطم. 6 ارغفه خبز عربي دافئ. نصف كيلو حمص معلب. 2 حبة طماطم متوسطة الحجم مقطعه إلى مكعبات صغيره. 1 كوب جبنة شيدر مبشورة. 2 حبة بطاطس مقطعه ومقليه. طريقة عمل شاورما الإنشيلاداس السورية في المنزل نقوم بإحضار وعاء به زيت وتوضع على النار حتى تسخن ثم نضع بها شرائح الدجاج على درجة حرارة متوسطة ثم نضيف البصل والثوم مع البهارات والماء ومكعب مرقة الدجاج تقلب جيداً ثم يغطى الوعاء ونتركه على نار هادئة حتى ينضج الدجاج. نقوم بتسخين الزيت النباتي في مقلاة على درجة حرارة متوسطة ثم نضيف الدقيق ويترك حتى يصبح لونه ذهبي. الآن نقوم بإضافة البهارات وتقلب مع الدقيق لمدة دقيقة حتى لا يحترق الدقيق. ثم نضيف الماء مع مكعب مرقة الدجاج ونستمر في التقليب حتى الذوبان ثمّ نضيف معجون الطماطم ونستمر في التقليب حتى يصبح قوامها مثل الكريمة الثقيلة. الآن نقوم بإحضار صينية فرن ونضع بها ثلث الصلصة ثم نقوم بتوزيعها بشكل متساوي وبعدها نقوم بتقسيم الحشوة إلى 6 أقسام. ثم نحضرالخبز ونبدأ بوضع كمية من معجونة الحمص في الوسط ثم نضيف قسم من أقسام الحشوة في رغيف الخبز حتى يغطي الحشوة ثم يوضع في صينية الفرن فوق الصلصة والجهة المفتوحة نحو الأسفل. ونقوم بتكرار نفس الخطوات السابقة على الكمية المتبقية. الآن نقوم بوضع الكمية المتبقية من الصلصة على الإنشيلاداس ويتم توزيعها بشكل متساوي. توضع الطماطم المقطعة في الأعلى ثم نقوم بتغطيتها بجبن الشيدر. الآن ندخل الصينية الفرن ويكون ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تذوب الجبنة. نقوم بإخراج الصينية من الفرن حتى يبرد ثم يوضع في طبق التقديم ونقوم بتقديم البطاطس المقلية بجانبه. طريقة عمل شاورما الإنشيلاداس السورية في المنزل

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