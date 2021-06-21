كريم واقي أشعة الشمس:بمكونات طبيعية وبسيطة للغاية2021

كريم واقي أشعة الشمس، من أهم الكريمات الذي لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة في فصل الصيف، لقد جئنا لكي سيدتي بكريم يحمي من الأشعة الضارة التي تنبعث من الشمس، ويعد كريم الشمس يحمي بشرتك من الاسمرار حيث يجعل بشرتك أكثر بياضا، حيث يتواجد بالأسواق كريمات كيماوية تضر البشرة ولكن سوف نقدم لكم كريمات شمس بمكونات طبيعية تعمل على ترطيب البشرة، حيث يحتوي كريم واقي أشعة الشمس على العديد من الفيتامينات والأحماض التي تعمل على حماية الجلد من التصبغات التي تأتي من الأشعة الضارة، ومن السهل عمل كريمات الشمس بالمنزل بعدة طرق ومكونات بسيطة وبدون تكلفة كبيرة، وسوف نتناول في موضوعنا هذا على طريقة عمل كريم واقي أشعة الشمس بخطوات سهلة للغاية والذي يتميز بمكونات من الطبيعة من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات كريم واقي أشعة الشمس للجسم مكونات كريم واقي أشعة الشمس للجسم سوف نتحدث عن مكونات كريم الشمس الطبيعي للحماية من الاشعة البنفسجية وهى كالتالي:- مائة ملي من الماء الدافئ.

10 نقط من زيت النعناع الخام.

15 نقطة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من أكسيد الزنك. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام سوف نقدم لكم طريقة تحضير واستخدام كريم واقي أشعة الشمس بطريقة مضمونة100%ومجربة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء صغير ثم نضع به المكونات التالية أكسيد الزنك ثم الماء الدافئ ونقوم بتقليبهم تقليب جيد. ثم نقوم بإضافة زيت النعناع ثم زيت جوز الهند ثم نخلطهم خلطاً جيداً مع المكونات السابقة حتى يتجانس الخليط ثم نحصل على الكريم. يتم وضع الكريم في علبة من الزجاج ثم نحفظه بالثلاجة لمدة ساعة ثم للاستخدام. ثم نأخذ حمام دافئ ويتم تنشيف الجسم بمنشفة نظيفة. يتم توزيع الكريم على المناطق التي تصيبها أشعة الشمس. ثم نتركه لمدة ثلاث ساعات على البشرة والجسم. يتم أخذ حمام مرة أخرى لإزالة الكريم. ثم يتم استخدام الكريم عند الخروج في الشمس. نصائح يتم استعمالها عند الخروج في أشعة الشمس الضارة سوف نقدم لكم بعض النصائح المفيدة وقت الخروج في الشمس وهى كما يلي:- عدم الخروج في أشعة الشمس الفوق بنفسجية لأنها تعمل على تصبعات الجلد.

تجنب التعرض لأشعة الشمس في فترات الظهيرة لوقت طويل.

يتم اتخاذ الحذر عند الخروج في الشمس.

يفضل استخدام كريمات واقية للشمس كل ثلاث ساعات.

يجب استخدام نظارات الشمس لحماية العين من الحرارة.

تجنب الأطفال في الخروج في الشمس الحارقة. الوسوم

كريم واقي أشعة الشمس، من أهم الكريمات الذي لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة في فصل الصيف، لقد جئنا لكي سيدتي بكريم يحمي من الأشعة الضارة التي تنبعث من الشمس، ويعد كريم الشمس يحمي بشرتك من الاسمرار حيث يجعل بشرتك أكثر بياضا، حيث يتواجد بالأسواق كريمات كيماوية تضر البشرة ولكن سوف نقدم لكم كريمات شمس بمكونات طبيعية تعمل على ترطيب البشرة، حيث يحتوي كريم واقي أشعة الشمس على العديد من الفيتامينات والأحماض التي تعمل على حماية الجلد من التصبغات التي تأتي من الأشعة الضارة، ومن السهل عمل كريمات الشمس بالمنزل بعدة طرق ومكونات بسيطة وبدون تكلفة كبيرة، وسوف نتناول في موضوعنا هذا على طريقة عمل كريم واقي أشعة الشمس بخطوات سهلة للغاية والذي يتميز بمكونات من الطبيعة من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات كريم واقي أشعة الشمس للجسم مكونات كريم واقي أشعة الشمس للجسم سوف نتحدث عن مكونات كريم الشمس الطبيعي للحماية من الاشعة البنفسجية وهى كالتالي:- مائة ملي من الماء الدافئ.

10 نقط من زيت النعناع الخام.

15 نقطة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من أكسيد الزنك. طريقة التحضير والاستخدام طريقة التحضير والاستخدام سوف نقدم لكم طريقة تحضير واستخدام كريم واقي أشعة الشمس بطريقة مضمونة100%ومجربة وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء صغير ثم نضع به المكونات التالية أكسيد الزنك ثم الماء الدافئ ونقوم بتقليبهم تقليب جيد. ثم نقوم بإضافة زيت النعناع ثم زيت جوز الهند ثم نخلطهم خلطاً جيداً مع المكونات السابقة حتى يتجانس الخليط ثم نحصل على الكريم. يتم وضع الكريم في علبة من الزجاج ثم نحفظه بالثلاجة لمدة ساعة ثم للاستخدام. ثم نأخذ حمام دافئ ويتم تنشيف الجسم بمنشفة نظيفة. يتم توزيع الكريم على المناطق التي تصيبها أشعة الشمس. ثم نتركه لمدة ثلاث ساعات على البشرة والجسم. يتم أخذ حمام مرة أخرى لإزالة الكريم. ثم يتم استخدام الكريم عند الخروج في الشمس. نصائح يتم استعمالها عند الخروج في أشعة الشمس الضارة سوف نقدم لكم بعض النصائح المفيدة وقت الخروج في الشمس وهى كما يلي:- عدم الخروج في أشعة الشمس الفوق بنفسجية لأنها تعمل على تصبعات الجلد.

تجنب التعرض لأشعة الشمس في فترات الظهيرة لوقت طويل.

يتم اتخاذ الحذر عند الخروج في الشمس.

يفضل استخدام كريمات واقية للشمس كل ثلاث ساعات.

يجب استخدام نظارات الشمس لحماية العين من الحرارة.

تجنب الأطفال في الخروج في الشمس الحارقة.

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