أسهل طريقة لعمل صوابع زينب خطوة بخطوة في المنزل مثل محلات الحلويات الشهيرة

أسهل طريقة لعمل صوابع زينب خطوة بخطوة في المنزل تعتبر صوابع زينب من الحلويات الشرقية المعروفة والمتعارف عليها والمتداولة في جميع انحاء البلاد العربية والخليجية وذلك لما تتميز بية من طعم مميز وشهى وذلك لان مكوناتها بسيطة وسهلة في تطبيقها وطريقة تحضيرها فهي من الحلويات التي تناسب جميع الأعمار ويحبها الصغار والكبار حيث أنها بتكون مناسبة لتقديمها في العزائم والمناسبات والحفلات أيضا حيث سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن مقادير صوابع زينب وطريقة تحضير صوابع زينب وطريقة عمل الشربات وكيفية تشكيل صوابع زينب وطريقة تقديم صوابع زينب. مقادير صوابع زينب كوب من الدقيق الأبيض كوب من دقيق السميد معلقة صغيرة خميرة فورية ربع كوب زيت رشه ملح ملعقة كبيرة سكر 2 باكو فانليا 3 ملاعق كبيرة جوز هند ماء للعجن زيت للقلى مكونات الشربات 2 كوب سكر

2 كوب ماء

1لمونة أسهل طريقة لعمل صوابع زينب خطوة بخطوة في المنزل اعمل على أخضار بوله واسعة كبيرة للعجن. ابدأ بوضع كوب الدقيق الأبيض ثم كوب دقيق السميد ثم معلقة الخميرة ثم ملعقة السكر الكبيرة وربع كوب الزيت وقليل من جوز الهند من ملعقتين إلى 3 ملاعق وذلك على حسب الرغبة. أقوم بوضع الماء تدريجيا على المكونات حتى تختلط وتتداخل المكونات ببعضها وعندما المس العجين واجدة اصبح طري وذلك لان دقيق السميد بتشرب الماء سريعا. اعمل على عجن المكونات جديدا فأنها قبل التخمير ممكن أن تلتصق بيدكى ولكن عندما يتم تخميرها جيدا لن تلتصق وتصبح جاهزة للشغل بها. أقوم بتركها تخمر حتى اعمل على تشكيلها وعندما يتم تشكيلها أقوم بتركها ترتاح حتى تعطيني نتيجة ممتازة. طريقة عمل الشربات .اعمل على إحضار إناء واضعة على النار.

أقوم بوضع 2 كوب من السكر بداخل الإناء ثم أضع 2 كوب من الماء بنفس المعيار.

اعمل على وضع عصرة لمونة على هذة المكونات دون التقليب.

اعمل على ترك المكونات على النار تغلى لمدة ربع ساعة وبذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام. كيفية تشكيل صوابع زينب اعمل على إحضار العجينة بعد تخميرها وأقوم بتشكيلها على شكل صوابع وسط. أقوم بإحضار مبشرة الخاصة بالبصل بتواجد بها جنب واسع وجنب ضيق استخدم هنا الجنب الضيق. اعمل على اخذ الصابع وأقوم بفردة على الجانب الضيق من المبشرة حتى تأخذ الشكل الموجود على المبشرة. أقوم بنفس الطريقة على كمية العجين كلها حتى تنتهى واتركها ترتاح. اعمل على تحضير طاسة عميقة بها زيت غزير. أقوم على تسخين الزيت جيدا وأقوم بوضع صوابع زينب بداخل الزيت. اعمل على وضع كمية تلو الأخري حتى تنتهى من قليها بالزيت. طريقة تقديم صوابع زينب أقوم بإحضار صوابع زينب واضعها في الشربات.

اعمل على إخراج صوابع زينب من الشربات وأقوم بتصفيتها جيدا من الشربات.

أقوم بوضع صوابع زينب في طبق التقديم وأقوم برش جوز هند عليها وذلك على حسب الرغبة .

أخيرا تكوني بذلك صنعتي بيديكى لأسرتك اطعم وألذ صوابع زينب بطعم رائع ومميز كما محلات الحلويات الشهيرة. مقادير صوابع زينبمكونات الشرباتأسهل طريقة لعمل صوابع زينب خطوة بخطوة في المنزلطريقة عمل الشرباتكيفية تشكيل صوابع زينبطريقة تقديم صوابع زينب الوسوم

أسهل طريقة لعمل صوابع زينب خطوة بخطوة في المنزل تعتبر صوابع زينب من الحلويات الشرقية المعروفة والمتعارف عليها والمتداولة في جميع انحاء البلاد العربية والخليجية وذلك لما تتميز بية من طعم مميز وشهى وذلك لان مكوناتها بسيطة وسهلة في تطبيقها وطريقة تحضيرها فهي من الحلويات التي تناسب جميع الأعمار ويحبها الصغار والكبار حيث أنها بتكون مناسبة لتقديمها في العزائم والمناسبات والحفلات أيضا حيث سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن مقادير صوابع زينب وطريقة تحضير صوابع زينب وطريقة عمل الشربات وكيفية تشكيل صوابع زينب وطريقة تقديم صوابع زينب. مقادير صوابع زينب كوب من الدقيق الأبيض كوب من دقيق السميد معلقة صغيرة خميرة فورية ربع كوب زيت رشه ملح ملعقة كبيرة سكر 2 باكو فانليا 3 ملاعق كبيرة جوز هند ماء للعجن زيت للقلى مكونات الشربات 2 كوب سكر

2 كوب ماء

1لمونة أسهل طريقة لعمل صوابع زينب خطوة بخطوة في المنزل اعمل على أخضار بوله واسعة كبيرة للعجن. ابدأ بوضع كوب الدقيق الأبيض ثم كوب دقيق السميد ثم معلقة الخميرة ثم ملعقة السكر الكبيرة وربع كوب الزيت وقليل من جوز الهند من ملعقتين إلى 3 ملاعق وذلك على حسب الرغبة. أقوم بوضع الماء تدريجيا على المكونات حتى تختلط وتتداخل المكونات ببعضها وعندما المس العجين واجدة اصبح طري وذلك لان دقيق السميد بتشرب الماء سريعا. اعمل على عجن المكونات جديدا فأنها قبل التخمير ممكن أن تلتصق بيدكى ولكن عندما يتم تخميرها جيدا لن تلتصق وتصبح جاهزة للشغل بها. أقوم بتركها تخمر حتى اعمل على تشكيلها وعندما يتم تشكيلها أقوم بتركها ترتاح حتى تعطيني نتيجة ممتازة. طريقة عمل الشربات .اعمل على إحضار إناء واضعة على النار.

أقوم بوضع 2 كوب من السكر بداخل الإناء ثم أضع 2 كوب من الماء بنفس المعيار.

اعمل على وضع عصرة لمونة على هذة المكونات دون التقليب.

اعمل على ترك المكونات على النار تغلى لمدة ربع ساعة وبذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام. كيفية تشكيل صوابع زينب اعمل على إحضار العجينة بعد تخميرها وأقوم بتشكيلها على شكل صوابع وسط. أقوم بإحضار مبشرة الخاصة بالبصل بتواجد بها جنب واسع وجنب ضيق استخدم هنا الجنب الضيق. اعمل على اخذ الصابع وأقوم بفردة على الجانب الضيق من المبشرة حتى تأخذ الشكل الموجود على المبشرة. أقوم بنفس الطريقة على كمية العجين كلها حتى تنتهى واتركها ترتاح. اعمل على تحضير طاسة عميقة بها زيت غزير. أقوم على تسخين الزيت جيدا وأقوم بوضع صوابع زينب بداخل الزيت. اعمل على وضع كمية تلو الأخري حتى تنتهى من قليها بالزيت. طريقة تقديم صوابع زينب أقوم بإحضار صوابع زينب واضعها في الشربات.

اعمل على إخراج صوابع زينب من الشربات وأقوم بتصفيتها جيدا من الشربات.

أقوم بوضع صوابع زينب في طبق التقديم وأقوم برش جوز هند عليها وذلك على حسب الرغبة .

أخيرا تكوني بذلك صنعتي بيديكى لأسرتك اطعم وألذ صوابع زينب بطعم رائع ومميز كما محلات الحلويات الشهيرة. مقادير صوابع زينبمكونات الشرباتأسهل طريقة لعمل صوابع زينب خطوة بخطوة في المنزلطريقة عمل الشرباتكيفية تشكيل صوابع زينبطريقة تقديم صوابع زينب

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