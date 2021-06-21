طريقة عمل حلى شيا بينا كولادا أرقى أنواع الحلوى المنزلية

حلى شيا بينا كولادا ، من أرقى وأجمل أنواع الحلوى المنزلية التي يمكن عملها بسهولة تامة داخل المنزل، وتقدم في العزومات والحفلات لتعطى مظهر رائع وطعم لا يقاوم ، وهي سهل العمل في دقائق معدودة، فإذا كنتي بحاجة إلى وصفة جديدة من وصفات الحلوى المختلفة، وتريدين التجديد في أكلاتك ، أو إذا كنتي تحبين الظهور بمظهر لائق في الحفلات والتجمعات العائلية المختلفة، وأعياد الميلاد أيضا، يمكنكم الاعتماد على ذلك النوع من الحلوى الصحية والتي تعتمد على أشياء طبيعية ومفيدة خاصة للأطفال منها الفواكه ، والتي يمكن أن تنوعي فيها بقدر الأماكن فلا تعتمدي فقط على الفاكهة التي نقوم بوضعها في وصفة اليوم، بل يمكن إضافة ما تريدين من الفواكه بالقدر المستطاع ، واعتمدي على الفاكهة التي تفضلينها والتي يفضلها أطفال أيضا لتكون وجبة متكاملة ومحببة للجميع وذات خيارات متنوعة.

مكونات حلا الشيا بينا كولادا

كما ذكرنا يتم عمل ذلك النوع من الحلوى بالاعتماد على الفاكهة وهي العنصر الرئيسي، بالإضافة إلى بذور الشيا، وهي أهم شئ تعتمد عليه الحلوي ، فمن المعروف أن الشيا من أفضل أنواع البذور. وأكثرها إفادة لجسم الإنسان فهي تحوي على الكالسيوم ، والبروتين، والألياف، والدهون، والماغنسيوم، والبروتين، والمنجنيز، والفسفور أيضا، أيضا تحوي على مضادات الأكسدة ، وهي مفيدة جدا للأطفال، وأيضا مفيدة لكبار السن فهي تقلل من خطر أمراض القلب ، لذا تعتبر من أفضل أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها للكبار والصغار ولكي نقوم بتحضيرها نحتاج إلى.

2 كوب حليب جوز الهند

نصف كوب من بذور الشيا

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل

نصف كوب من الأناناس المقطع

نصف كوب من الفراولة المقطعة

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

نصف كوب من التوت الأحمر

شرائح من اللوز المحمص والجوز هند المحمص

طريقة عمل حلى شيا بينا كولادا

لنتمكن من عمل حلى الشيا فقط نحتاج إلى . إحضار وعاء عميق وخلط حليب جوز الهند مع العسل والشيا والفانيليا السائلة. ونقوم بخلطهم جيدا وتركهم في الوعاء لمدة ساعة حتى نجد أن الخليط أصبح ذو قوام سميك. كل ما علينا فعله بعدها هو إحضار كاسات التقديم ووضع الخليط في الكاسات بالتساوي، ثم بعدها نقوم بوضع شرائح الفاكهة فوقه بمظهر مرتب وجيد. ومن ثم في النهاية نقوم بوضع شرائح اللوز وجوز الهند المحمصة.