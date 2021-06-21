طريقة عمل صابونة حبة البركة الغنية بالزيوت المفيدة لصحة البشرة

صابونة حبة البركة ، من أفضل الوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة، وحبة البركة يختلف مسماها من بلد لآخر فتسمى بالحبة السوداء، والكمون الأسود، والكراوية السوداء، والقزحة، والكالونجي الأسود، وكذلك حبة البركة، فلها العديد من الأسماء حسب كل بلد، وتعد صابونة حبة البركة أو الحبة السوداء من أكثر أنواع الصابون الطبيعي إفادة لصحة البشرة لكونها غنية بالزيوت المفيدة للبشرة، وكذلك لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والصابون الطبيعي بشكل عام هو من أفضل وأأمن الطرق للعناية بالبشرة لأنه يتكون من مواد طبيعية مئة في المئة ليس لها أية أعراض جانبية وليس بها أي مواد كيميائية أو مواد حافظة، وسنقدم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة صنعها بطريقة سهلة ومكونات بسيطة.
كما يمكن إعداد العديد من وصفات الصابون الطبيعي المفيد والصحي للبشرة مثل صابونة الجرجير لتكثيف الشعر والعناية به، وصابونة العسل الأبيض الطبيعي، وصابونة الأرز لتصفية البشرة وتبيضها وتنقيتها وجعلها أكثر صفاء، وكذلك صابونة النعناع للعناية بالبشرة ومنحها رائحة عطرة معظم اليوم، وأيضا صابونة الليمون لتبييض بشرة الوجه والجسم، وصابونة الخيار لترطيب البشرة الجافة، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بصحة الوجه والبشرة.مكونات صابونة حبة البركة
تتكون صابونة حبة البركة من مكونات بسيطة وهي كالتالي:-
- كوب من صابون الجلسرين المبشور
- نصف ملعقة صغيرة من حبة البركة المطحون.
- ونصف ملعقة صغيرة من حبة البركة غير المطحون.
- ثلاث نقاط من زيت حبة البركة.
صنع صابونة حبة البركة من أسهل ما يكون وطريقتها كالتالي:-
- نقوم ببشر صابون الجلسرين بشرا ناعما، ثم نقوم بإذابته على حمام ماء.
- بعد ذلك نقوم برفعه من علي حمام الماء ونضيف اليه نصف ملعقة من حبة البركة المطحون ونقلب جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة حبة البركة الغير مطحونة والثلاث نقاط من زيت حبة البركة ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- وكل هذا التقليب وهذه الإضافات نقوم بها سريعا حتى لا يتجمد قوام الصابون المذاب.
- وبعدما نقوم بذلك نقوم بصب الصابون في قالب من السيليكون أو أي علبة بلاستيكية تصلح لأن تكون قالباً.
- ونترك الصابونة في القالب حتى تتجمد ويقسو قوامها بعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام.
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صابونة حبة البركة ، من أفضل الوسائل الطبيعية للعناية بالبشرة، وحبة البركة يختلف مسماها من بلد لآخر فتسمى بالحبة السوداء، والكمون الأسود، والكراوية السوداء، والقزحة، والكالونجي الأسود، وكذلك حبة البركة، فلها العديد من الأسماء حسب كل بلد، وتعد صابونة حبة البركة أو الحبة السوداء من أكثر أنواع الصابون الطبيعي إفادة لصحة البشرة لكونها غنية بالزيوت المفيدة للبشرة، وكذلك لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والصابون الطبيعي بشكل عام هو من أفضل وأأمن الطرق للعناية بالبشرة لأنه يتكون من مواد طبيعية مئة في المئة ليس لها أية أعراض جانبية وليس بها أي مواد كيميائية أو مواد حافظة، وسنقدم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة صنعها بطريقة سهلة ومكونات بسيطة.
كما يمكن إعداد العديد من وصفات الصابون الطبيعي المفيد والصحي للبشرة مثل صابونة الجرجير لتكثيف الشعر والعناية به، وصابونة العسل الأبيض الطبيعي، وصابونة الأرز لتصفية البشرة وتبيضها وتنقيتها وجعلها أكثر صفاء، وكذلك صابونة النعناع للعناية بالبشرة ومنحها رائحة عطرة معظم اليوم، وأيضا صابونة الليمون لتبييض بشرة الوجه والجسم، وصابونة الخيار لترطيب البشرة الجافة، وغيرها الكثير والكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بصحة الوجه والبشرة.مكونات صابونة حبة البركة
تتكون صابونة حبة البركة من مكونات بسيطة وهي كالتالي:-
- كوب من صابون الجلسرين المبشور
- نصف ملعقة صغيرة من حبة البركة المطحون.
- ونصف ملعقة صغيرة من حبة البركة غير المطحون.
- ثلاث نقاط من زيت حبة البركة.
صنع صابونة حبة البركة من أسهل ما يكون وطريقتها كالتالي:-
- نقوم ببشر صابون الجلسرين بشرا ناعما، ثم نقوم بإذابته على حمام ماء.
- بعد ذلك نقوم برفعه من علي حمام الماء ونضيف اليه نصف ملعقة من حبة البركة المطحون ونقلب جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة حبة البركة الغير مطحونة والثلاث نقاط من زيت حبة البركة ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- وكل هذا التقليب وهذه الإضافات نقوم بها سريعا حتى لا يتجمد قوام الصابون المذاب.
- وبعدما نقوم بذلك نقوم بصب الصابون في قالب من السيليكون أو أي علبة بلاستيكية تصلح لأن تكون قالباً.
- ونترك الصابونة في القالب حتى تتجمد ويقسو قوامها بعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام.
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