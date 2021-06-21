أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل بمكونات طبيعية

أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل العديد من النساء قد تسعى للحصول على لون صبغه للشعر يتناسب مع لون البشرة بالإضافة إلى تماشيه مع أحداث الموضة، حيث تعد الصبغة واحدة من وسائل التجميل لدى النساء، في الصبغات قد تحتوى على مواد كيميائية قد تضر بالشعر على المدى البعيد ولكنها تعطي لوناً مميزاً وجذاباً، ولكن هناك صبغات طبيعية بمكونات منزلية تستخدم أيضاً في صبغ الشعر ويعطي اللون المفضل لديك مثل الصبغات الكيميائية، فعي تضيف إليه اللمعان واللون الجذاب، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني.

أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون الزيتوني

هناك ألوان عديدة تستخدم في صبغ الشعر وتعطي للبشرة جمالاً مختلف، ولكن يبقى اللون الزيتوني هو أحد الألوان العصرية المواكبة لأحداث الموضة ويتماشى كثيراً مع البشرة البيضاء، فقد تعددت الصبغات فمنها الصبغة المؤقتة وصبغة ثابتة، وصبغة تدريجية، وصبغة شبة ثابتة، فعلى كل فتاة أن تختار نوع الصبغة التي تفضلها ولأي مدى تريدها على الشعر.

مكونات الصبغة

مقدار كوب عسل نحل.

كوبان من الخل الأبيض .

مقدار ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة من القرفة.

طريقة تحضير الصبغة

عليك سيدتي إحضار إناء بلاستيك ويوضع فيه زيت الزيتون والعسل ويتم مزجه معاً، بعد ذلك يضاف القرفه والخل الأبيض ثم تقلب المكونات مرة أخرى معاً حتى الحصول على خليط متجانس.

يقسم الشعر إلى أربع أجزاء ثم يمشط ، ويوضع فازلين على منطقة الجبهة وحول الأذن حتى لا تصبغ، ثم يتم وضع الصبغة عليه مع لبس قفازات حتى لا تصبغ اليدين.

ثم تترك الصبغة على الشعر مساءً وتغسل في الصباح، مع لبس بونيه للشعر أو كيس بلاستيك.

يغسل الشعر في اليوم التالي بالماء والشامبو ويجفف الشعر بأي نوع كريم مرطب لديك.