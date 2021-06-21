كيك السويسرول بالشكو لاته بطريقه سهله جدا، اليكي سيدتي طريقه تحضير سويسرول الشكولاته الشهي بأبسط المقادير، يعد السويسرول من الحلويات الغربية بسيطه التحضير المميزة بطعمها الشهي المحبب لدي الجميع، فيمكنك حشوها بالمربي أو كريمه الشكولاته او كريمه الفانيليا، وتزيينها بالفواكه والكريمة والصوص المفضل لديك، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل السويسرول تابعونا .

حضري سيدتي كيك السويسرول لأسرتك فهو من أنواع الكيك المحبب للجميع كما انه يمكنك تقديمه في المناسبات وأعياد الميلاد الخاصة بعائلتك، فهو غير مكلف كما أن مكوناته موجوده لديك في المنزل، تابعونا عبر موقع ثقفني في المقال التالي لمعرفه المقادير وطريقه التحضير .

1 كوب من الدقيق .

1/2 كوب من الحليب .

1/2 كوب من السكر البودر .

2 ملعقه كبيره من الكاكاو الخام .

1 ملعقه صغيره من البيكنج بودر .

1/2 ملعقه صغيره من الفانيليا .

4 حبات من البيض .

كريم شانتي للتزيين .

1/2 كوب من الشكولاته المذابة .

في وعاء عميق ضعي البيض والسكر البودر والحليب واخفقيهم جيدا بواسطه المضرب الكهربائي .

ضعي باقي المكونات علي الخليط السابق تحضيره واخفقي جيد حتي تتجانس المكونات معا ويصبح خليط كيك السويسرول جاهزا .

احضري قالب مستطيل وضعي فوقه ورق الزبدة ثم اسكبي الخليط ثم بعد ذلك ضعي القالب في فرن ساخن علي درجه حراره 180 مئويه لمده عشرون دقيقه .

بعد تمام نضج كيك السويسرول أخرجيها من الفرن واتركيها حتي تبرد .

اخرجي الكيك من القالب ثم قومي بحشوه بالكريمة وليفيها مثل الرول ثم بعد ذلك ادخليها الثلاجة لمده ساعه حتي تتماسك .

غلفي كيك السويسرول من الخارج بالكريم شانتي ثم زينيه بالفواكه مثل الفراولة والكيوي والأناناس وكمبوت الخوخ والمانجو أو الكريز .

يمكنك أيضا تزينه بصوص الشكولاته مع قطع الفراولة لإعطاء طعم مميز وغني .

يمكنك سيدتي عمل كيك السويسرول بالفانيليا والاستغناء عن ملعقتان الكاكاو السابق وضعهم في الخليط ووضع ملعقتان من الدقيق عوضا عن ملعقتان الكاكاو .

يمكنك سيدتي تقديم كيك سويسرول الشكولاته في اعياد الميلاد وبالهناء والشفاء .

مقادير تحضير كيك السويسرول بالشكو لاته :طريقه تحضير كيك السويسرول بالشكو لاته :