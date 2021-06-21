ماهو قمح الفارو وما فوائده الصحية

قمح الفارو هو نوع من أنواع القمح المقشر ثنائي الحبة، وهو معروف منذ القدم، إلا أنه غذاء صحي ذاع صيته مؤخرًا كنوع من أنواع الأطعمة الخارقة وبات يستهلك كثيرًا في مختلف دول العالم نظرًا لثبوت فوائده الصحية المتعددة والمهمة وهي.

فوائد قمح الفارو:

قمح الفارو غني بالبروتينات حتى أنه يستخدم كبديل عنها مع الخضروات كوجبة متكاملة، وغناه بالبروتينات يجعل منه غذاء مفيد لصحة العضلات والنمو.

يعرف عن قمح الفارو قلة سعراته الحرارية وبالتاي فهو يناسب أغلب الأنظمة الغذائية المتعددة لخسارة الوزن أو للسيطرة على الأمراض مثل السكري والكوليسترول وأمراض القلب.

الألياف من أهم مكونات قمح الفارو وفوائدها معروفة للجهاز الهضمي فهي تحسن عملية الهضم وتقي من الاضطرابات ولها فوائد للدم حيث تحسن الجورة الدموية، وفوائدها للجسم متعددة حيث تساهم في تنقية الجسم من السموم.

يحوي قمح الفارو عنصر المغنيسيوم وعنصر الزنك وهي عناصر تساعد على ضبط مستوى الأنسولين في الدم وبالتالي السيطرة على مرض السكري.

الفارو غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مقامة الأمراض ومنها الأمراض السرطانية وترفع مناعة الجسم.

فيتامين ب في قمح الفارو مهم للحفاظ على صحة الشعر والجلد والأظافر.

الكربوهيدرات في قمح الفارو غير معقدة تساعد على منح الجسم طاقة ونشاط.

المعادن في قمح الفارو ومنها الحديد مهمة لصحة الدورة الدموية، وتناول قمح الفارو يقي من فقر الدم.

من أهم فوائد قمح الفارو أنه خالي من عنصر الغلوتين وهو عنصر يمكن أن يسبب حساسية للبعض، ولذلك يعتبر بديل صحي للأرز والخبز.

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