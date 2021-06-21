جدة- ولاء حداد الاثنين,21 حزيران (يونيو) 2021 - 17:00
قمح الفارو هو نوع من أنواع القمح المقشر ثنائي الحبة، وهو معروف منذ القدم، إلا أنه غذاء صحي ذاع صيته مؤخرًا كنوع من أنواع الأطعمة الخارقة وبات يستهلك كثيرًا في مختلف دول العالم نظرًا لثبوت فوائده الصحية المتعددة والمهمة وهي.
فوائد قمح الفارو:
- قمح الفارو غني بالبروتينات حتى أنه يستخدم كبديل عنها مع الخضروات كوجبة متكاملة، وغناه بالبروتينات يجعل منه غذاء مفيد لصحة العضلات والنمو.
- يعرف عن قمح الفارو قلة سعراته الحرارية وبالتاي فهو يناسب أغلب الأنظمة الغذائية المتعددة لخسارة الوزن أو للسيطرة على الأمراض مثل السكري والكوليسترول وأمراض القلب.
- الألياف من أهم مكونات قمح الفارو وفوائدها معروفة للجهاز الهضمي فهي تحسن عملية الهضم وتقي من الاضطرابات ولها فوائد للدم حيث تحسن الجورة الدموية، وفوائدها للجسم متعددة حيث تساهم في تنقية الجسم من السموم.
- يحوي قمح الفارو عنصر المغنيسيوم وعنصر الزنك وهي عناصر تساعد على ضبط مستوى الأنسولين في الدم وبالتالي السيطرة على مرض السكري.
- الفارو غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مقامة الأمراض ومنها الأمراض السرطانية وترفع مناعة الجسم.
- فيتامين ب في قمح الفارو مهم للحفاظ على صحة الشعر والجلد والأظافر.
- الكربوهيدرات في قمح الفارو غير معقدة تساعد على منح الجسم طاقة ونشاط.
- المعادن في قمح الفارو ومنها الحديد مهمة لصحة الدورة الدموية، وتناول قمح الفارو يقي من فقر الدم.
- من أهم فوائد قمح الفارو أنه خالي من عنصر الغلوتين وهو عنصر يمكن أن يسبب حساسية للبعض، ولذلك يعتبر بديل صحي للأرز والخبز.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماهو قمح الفارو وما فوائده الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.