مشروبات تعزز صحة الأمعاء دوت الخليج المشروبات الطبيعية سواء التي تشرب دافئة أو باردة والتي تتكون من أغذية تحوي عناصر ومكونات طبيعية وكذلك مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن تساعد على تنظيف الأمعاء وإزالة السموم منها، وتعالج أي مشاكل أو اضطرابات بها وتقيها من الأمراض مثل أمراض السرطان والالتهابات.

ومن أهم تلك المشروبات جمعناها من المواقع الطبية المعتمدة.

مشروبات تعزز صحة الأمعاء:

الألبان المعززة بخمائر طبية حيث تساهم في تحسين عملية الهضم بما فيها الأمعاء.

مشروب الكركم الدافئ على الريق يحسن من عمل الأمعاء وينقيها من السموم.

شاي البابونج فهي غني بمضادات الأكسدة التي تحسن عملية الهضم.

شاي الزنجبيل غني بالعناصر الغذائية التي تقي من اضطرابات الجهاز الهضمي ومنها الأمعاء.

مشروب القرفة غني بعنصر الكاتيكين وهو نوع من مضادات الأكسدة التي يحسن صحة المعدة ويعالج الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

شاي النعناع من أفضل المشروبات الصحية التي تنظف الأمعاء وتحسن من عملها.

عصائر الفواكه الموسمية غنية بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين سي المهمة لصحة الأمعاء والجهاز الهمضي ككل.

مشروب الخضروات والورقية المكونة الجرجير و البقدونس و الكرفس تعد من أفضل المشروبات لصحة الأمعاء فهي غنية بفيتامين سي والألياف و الماء وكلها عناصر تعمل على تنظيف الأمعاء وتحسن من عملها.

مشروب الليمون والعسل غني بمضادات الحيوية ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الأمعاء وتساعد على الإخراج وتقي من الاضطرابات الهضمية ومن أمراض الالتهابات التي تصيب الأمعاء.

الشاي الأخضر يعرف بفوائده المتعددة للجهاز الهضمي بما في ذلك الأمعاء والقولون وهو يساعد على الهضم ويقي الأمعاء من الأمراض السرطانية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.