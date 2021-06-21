طريقة عمل السينابون في البيت بالخطوات واحدة واحدة لعمل سينابون مثل الجاهز

نقدم لك طريقة عمل السينابون في البيت، السينابون من الحلويات التي بعشقها العديد والعديد ويبحثون عن فروع السينابون في جميع المحافظات للحصول على أكلة سينابون لذيذة، لكنها ستكون أكلة باهظة الثمن نظرا لارتفاع أسعار السينابون في المحالات، لذلك نقدم لكم طريقة عمل السينابون.

طريقة عمل السينابون في البيت

بخطوات سهلة وطريقة بسيطة يمكنك عمل السنابون في البيت مثل الذي يصنع في المطاعم والمحالات المخصصة لعمل السينابون تماما، ونضع لك من خلال هذا المقال مقادير اليسنابون وخطوات تحضيره وصنعه بالمنزل.

نصف كوب لبن دافئ.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

زبدة سايحة.

فانيليا.

بيضة.

دقيق.

في إناء نضع نصف كوب من اللبن الدافئ ونضع ربع كوب من السكر ونقلب حتى الذوبان.

نضع ملعقة كبيرة من الخميرة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تخمر.

ثم نضع ثلث كوب زبدة سائحة وبيضة وفانيليا ورشة ملح ونقلب جيدا.

نضع عدد اثنين كوب من الدقيق ونبدأ العجن حتى تتكون عجينة متماسك وطرية في نفس الوقت.

نترك العجين حتى يخمر لمدة نصف ساعة أو ساعة.

نفرد العجينة على شكل مستطيل.

ندهن العجينة بزبدة.

نضع حشوة السينابون وتتكون من كوب سكر أبيض عليهم ملعقتين من القرفة وملعقتين من الكاكاو الخام او المحلى.

نضع الحشوة على العجينة ونلفها على شكل رول.

المقاديرخطوات تحضير السينابون