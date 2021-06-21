طريقة عمل الأرز باللبن مثل الجاهز فى 10 دقائق فقط

طريقة عمل الأرز باللبن، الأرز باللبن هي حلوى خفيفة ولذيذة وتتناسب من الأطفال، حيث أنه يمكن أن يعتمد عليه كوجبة إفطار صحية، وذلك لاحتواء الوجبة على اللبن بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى طريقة عمله بطريقة شهية تجعله من الوجبات المفضلة، وهنا سنعرض تفاصيل طريقة عمل الأرز باللبن مثل الجاهز وأفضل، أبهري به كافة أفراد أسرتك وضيوفك، ولا تشتريه من الخارج بعد الآن، مع ضمان جودته ونظافته ومذاقه الشهي الذي لا يٌقاوم. طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن المكونات: لبن سائل بمعيار واحد كيلو.

أرز أبيض مصري بمعيار كوب.

لبن بودرة بمعيار ملعقتين حجم كبير.

سكر بمعيار كوب.

كريم شانتيه بمعيار ثلاث ملاعق حجم كبير.

كريمة بلدي بمعيار أربع ملاعق حجم صغير.

فانيلا بمعيار ملعقة حجم صغير. خطوات عمل الأرز باللبن مثل المحلات في البداية نقوم بوضع الأرز في وعاء بعد غسله جيداً لمدة دقيقة بماء جاري للتخلص من أي شوائب أو أتربة عالقة فيه.

ونضع عليه ثلاث أكواب من الماء ونتركه يغلى على نار تكون هادئة، وذلك لحين أن تصبح حبة الأزر ناعمة وشبه ناضجة.

نسكب معيار اللبن في قدر ونضيف عليه اللبن البودرة ثم الفانيلا ويليها السكر وكذلك الكريم شانتية، ونخلطهم جيداً حتى تذوب جميع المكونات سوياً وتتجانس.

ثم نبدأ بسكب هذا الخليط على الأرز مع مراعاة التقليب جيداً.

استمري في التقليب لحين أن يبدأ بالغليان، ثم نضيف القشطة لكي نحصل على قوام ثقيل وكريمي ناعم.

نتركه القليل من الدقائق ثم نقلبه مرة أخرى وهكذا حتى يصبح ذات قوام ثقيل.

وبعد أن يصل للقوام المطلوب نبدأ بسكب الأرز باللبن في الأطباق الخاصة بتقديم الأرز باللبن ويلزم أن تكون عميقة.

بعد تعبئة كمية الأرز باللبن بالأطباق نتركه بعض الوقت ليبرد قليلاً، ثم يوضع بالثلاجة ساعتين عالأقل حتى يتماسك ويبرد، ثم نخرجه ونزينه بالمكسرات المجروشة حسب الرغبة أو بالزبيب والجوز الهند المجروش.

كما يمكن صبه فى صينية مناسبة أو طاجن ويتم وضعه فى الفرن تحت الشواية حتى يأخذ لون ذهبي جميل ومثل الجاهز تماماً. خطوات عمل الأرز باللبن مثل المحلات الوسوم

طريقة عمل الأرز باللبن، الأرز باللبن هي حلوى خفيفة ولذيذة وتتناسب من الأطفال، حيث أنه يمكن أن يعتمد عليه كوجبة إفطار صحية، وذلك لاحتواء الوجبة على اللبن بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى طريقة عمله بطريقة شهية تجعله من الوجبات المفضلة، وهنا سنعرض تفاصيل طريقة عمل الأرز باللبن مثل الجاهز وأفضل، أبهري به كافة أفراد أسرتك وضيوفك، ولا تشتريه من الخارج بعد الآن، مع ضمان جودته ونظافته ومذاقه الشهي الذي لا يٌقاوم. طريقة عمل الأرز باللبن طريقة عمل الأرز باللبن المكونات: لبن سائل بمعيار واحد كيلو.

أرز أبيض مصري بمعيار كوب.

لبن بودرة بمعيار ملعقتين حجم كبير.

سكر بمعيار كوب.

كريم شانتيه بمعيار ثلاث ملاعق حجم كبير.

كريمة بلدي بمعيار أربع ملاعق حجم صغير.

فانيلا بمعيار ملعقة حجم صغير. خطوات عمل الأرز باللبن مثل المحلات في البداية نقوم بوضع الأرز في وعاء بعد غسله جيداً لمدة دقيقة بماء جاري للتخلص من أي شوائب أو أتربة عالقة فيه.

ونضع عليه ثلاث أكواب من الماء ونتركه يغلى على نار تكون هادئة، وذلك لحين أن تصبح حبة الأزر ناعمة وشبه ناضجة.

نسكب معيار اللبن في قدر ونضيف عليه اللبن البودرة ثم الفانيلا ويليها السكر وكذلك الكريم شانتية، ونخلطهم جيداً حتى تذوب جميع المكونات سوياً وتتجانس.

ثم نبدأ بسكب هذا الخليط على الأرز مع مراعاة التقليب جيداً.

استمري في التقليب لحين أن يبدأ بالغليان، ثم نضيف القشطة لكي نحصل على قوام ثقيل وكريمي ناعم.

نتركه القليل من الدقائق ثم نقلبه مرة أخرى وهكذا حتى يصبح ذات قوام ثقيل.

وبعد أن يصل للقوام المطلوب نبدأ بسكب الأرز باللبن في الأطباق الخاصة بتقديم الأرز باللبن ويلزم أن تكون عميقة.

بعد تعبئة كمية الأرز باللبن بالأطباق نتركه بعض الوقت ليبرد قليلاً، ثم يوضع بالثلاجة ساعتين عالأقل حتى يتماسك ويبرد، ثم نخرجه ونزينه بالمكسرات المجروشة حسب الرغبة أو بالزبيب والجوز الهند المجروش.

كما يمكن صبه فى صينية مناسبة أو طاجن ويتم وضعه فى الفرن تحت الشواية حتى يأخذ لون ذهبي جميل ومثل الجاهز تماماً. خطوات عمل الأرز باللبن مثل المحلات

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