طريقة عمل الكبة المقلية بدون ماكينة من غير ما تفك في الزيت وناجحة من أول مرة

طريقة عمل الكبة المقلية، الكبة عموماً من الأكلات التي أصلها أكله شامية، حيث أن الكبة المقلية هي أنواع الأطباق الرئيسية والشهية لوجبة الغداء، وهي من الوجبات المتنوعة والمختلفة التي قد يبحث عنها طريقة عملها الكثير لتغير أصناف وجبات الغداء، و سنوضح طريقتها هنا بأبسط ما يمكن، ويذكر أنه فى السنوات الأخيرة تم عمل الكبة فى مصر والمملكة العربية بكثرة وخاصة مع انتشار الأكل السوري. طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة المكونات: لحم مفروم بمقدار واحد كيلو.

برغل أبيض مفروم بمقدار اثنين كيلو.

بصلتان حجم كبير.

ماء بمقدار أربع أكواب.

دبس رمان بمقدار ملعقتان حجم كبير.

جوزة الطيب بمقدار نصف ملعقة حجم صغير.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسمر بمقدار ملعقة حجم صغيرة.

السبع بهارات بمقدار ملعقتان حجم كبير.

كمون مطحون بمقدار ملعقتين حجم كبير.

بردقوش بمقدار أربع ملاعق حجم كبير.

زيت غزير للقلي. مكونات الحشو: لحمة مفرومة بمقدار كيلو.

سبع بهارات بمقدار ملعقة حجم كبير.

بصلتين مفرومين.

سماق بمقدار ملعقتان كبير.

فلفل أسمر بمقدار نصف ملعقة حجم صغيرة.

ملح.

جوزة الطيب ملعقة حجم صغير.

نشا بمقدار ملعقتين حجم كبير. خطوات تحضير الكبة المقلية نبدأ بشطف البرغل بشكل جيد ثم يترك في الماء لمدة عشرين دقيقة، ثم يتم فرمه مرة بمفرده، والمرة الثانية يفرم بإضافة البصل واللحمة المفرومة.

ثم يتم سكب الخليط في وعاء ويضاف عليه جوزة الطيب والملح ودبس الرمان والفلفل الأسمر، والبردقوش وباقي مكونات العجينة و خلطهم بشكل جيد، يتم وضع العجينة بكيس ويوضع بالثلاجة.

نبدأ بتجهيز الحشو بوضع القليل من الزيت في وعاء ونضع عليه البصل ويقلب حتى يذبل، ثم يضاف عليه البصل وباقي مكونات الحشو ويتم التقلب حتى تتجانس المكونات وينضج اللحم ويصب جاهز للاستخدام.

نأتي بالعجينة التي تم وضعها بالثلاجة، والبدء بتشكيل كل قطعة صغيرة على شكل كرة ويوضع القليل من الحشوة في كل كرة، ثم يتم قليها بزيت ساخن وغزير لحين أن تحصل على لون ذهبي.

يتم إخراج الكبة من الزيت وتوضع على مناديل ورقية لتمتص الزيت الزائد بها. خطوات تحضير الكبة المقلية الوسوم

طريقة عمل الكبة المقلية، الكبة عموماً من الأكلات التي أصلها أكله شامية، حيث أن الكبة المقلية هي أنواع الأطباق الرئيسية والشهية لوجبة الغداء، وهي من الوجبات المتنوعة والمختلفة التي قد يبحث عنها طريقة عملها الكثير لتغير أصناف وجبات الغداء، و سنوضح طريقتها هنا بأبسط ما يمكن، ويذكر أنه فى السنوات الأخيرة تم عمل الكبة فى مصر والمملكة العربية بكثرة وخاصة مع انتشار الأكل السوري. طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة المكونات: لحم مفروم بمقدار واحد كيلو.

برغل أبيض مفروم بمقدار اثنين كيلو.

بصلتان حجم كبير.

ماء بمقدار أربع أكواب.

دبس رمان بمقدار ملعقتان حجم كبير.

جوزة الطيب بمقدار نصف ملعقة حجم صغير.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسمر بمقدار ملعقة حجم صغيرة.

السبع بهارات بمقدار ملعقتان حجم كبير.

كمون مطحون بمقدار ملعقتين حجم كبير.

بردقوش بمقدار أربع ملاعق حجم كبير.

زيت غزير للقلي. مكونات الحشو: لحمة مفرومة بمقدار كيلو.

سبع بهارات بمقدار ملعقة حجم كبير.

بصلتين مفرومين.

سماق بمقدار ملعقتان كبير.

فلفل أسمر بمقدار نصف ملعقة حجم صغيرة.

ملح.

جوزة الطيب ملعقة حجم صغير.

نشا بمقدار ملعقتين حجم كبير. خطوات تحضير الكبة المقلية نبدأ بشطف البرغل بشكل جيد ثم يترك في الماء لمدة عشرين دقيقة، ثم يتم فرمه مرة بمفرده، والمرة الثانية يفرم بإضافة البصل واللحمة المفرومة.

ثم يتم سكب الخليط في وعاء ويضاف عليه جوزة الطيب والملح ودبس الرمان والفلفل الأسمر، والبردقوش وباقي مكونات العجينة و خلطهم بشكل جيد، يتم وضع العجينة بكيس ويوضع بالثلاجة.

نبدأ بتجهيز الحشو بوضع القليل من الزيت في وعاء ونضع عليه البصل ويقلب حتى يذبل، ثم يضاف عليه البصل وباقي مكونات الحشو ويتم التقلب حتى تتجانس المكونات وينضج اللحم ويصب جاهز للاستخدام.

نأتي بالعجينة التي تم وضعها بالثلاجة، والبدء بتشكيل كل قطعة صغيرة على شكل كرة ويوضع القليل من الحشوة في كل كرة، ثم يتم قليها بزيت ساخن وغزير لحين أن تحصل على لون ذهبي.

يتم إخراج الكبة من الزيت وتوضع على مناديل ورقية لتمتص الزيت الزائد بها. خطوات تحضير الكبة المقلية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبة المقلية بدون ماكينة من غير ما تفك في الزيت وناجحة من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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