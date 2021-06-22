طريقة عمل الاندومى في البيت زي الجاهز خطوه بخطوه صحيه لأطفالك

عمل الاندومى في البيت زي الجاهز خطوه بخطوه، جميعنا يعرف أضرار تناول الطعام السريع في الخارج وبالأخص الاندومي، ومع ذلك جميع الأطفال والشباب يفضلون تناوله بكثرة، لذا لما لا تقوم بعمل الاندومي في المنزل بطعمه اللذيذ وبطريقة صحية! عمل الاندومى في البيت زي الجاهز خطوه بخطوه عمل الاندومى في البيت زي الجاهز خطوه بخطوه مكونات عمل توابل الأندومي كالجاهزة ملعقة واحدة من الزيت.

مكعب مرقة دجاج واحد.

تابل الثوم، بمقدار ملعقة صغيرة منه.

تايل البصل، بمقدار ملعقة صغيرة منه.

شطه حمراء في حالة الرغبة، بمقدار ملعقة صغيرة منها. طريقة تحضير توابل الأندومي في وعاء على النار قومي بوضع الزيت.

بعد ذلك قومي بوضع التوابل جميعها، تابل الثوم، تابل البصل والشطة الحمراء في حالة الرغبة.

أذا كان مكعب الدجاج بودر قومي بوضعه أيضًا، أذا كان مكعب كامل قومي بخلط مع ملعقة ماء حتى يتفكك.

ضعي المكونات جميعها في القدر على النار وظلي في التقليب. طريقة تحضير توابل الأندومي وتلك هي طريقة صنع توابل الاندومي الشهيرة، أذا كنت ترغب في إضافة أي توابل أخرى تستطيع وضع ملعقة صغيرة منها، مثل البابريكا الحمراء كبديل ألشطه والكمون. طريقة صنع مكرونة الأندومي طريقة صنع مكرونة الأندومي مكونات مكرونة الأندومي مكرونة اسباجتي، وتستطيع استبدالها بأي نوع مكرونة آخر.

مكعب مرقة دجاج واحد.

مكعبات دجاج في حالة الرغبة. طريقة تحضير مكرونة الأندومي في وعاء على النار قومي بوضع ماء ويترك حتى الغليان.

توضع المكرونة بعد التأكد من غليان الماء وتترك حتى تنضج.

بعد النضج يوضع مكعب الدجاج، وتوابل الأندومي التي سبق إعدادها.

في حالة الرغبة فقط، يمكنك سلق دجاج وتقطيعها ووضعها في الوعاء.

يترك الوعاء على النار لمدة خمس دقائق إضافية.

يفضل تقديم الوصفة وهي ساخنة. طريقة تحضير طريقة عمل الاندومي وبهارات الاندومي طريقة عمل الاندومي وبهارات الاندومي سوف نقدم لكم الآن مكونات وطريقة عمل بهارات الاندومي مكونات عمل الاندومي وبهارات الاندومي 2 كوب من الماء .

بصل بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

ملح ابيض بمقدار ½ ملعقة صغيرة .

ثوم بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

زيت ذرة بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

فلفل أسود مطحون ناعم بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

كمون مطحون ناعم بمقدار ملعقة واحدة صغيرة . مكونات عمل الاندومي وبهارات الاندومي طريقة تحضير الاندومي وبهارات الاندومي أولاً نحضر الماء ونسخنه جيداً ثم نضع به المرونة للسلق .

ثم نضيف إلى المكرونة الملح والكمون ومكعب واحد من المرقة و ملعقة كبيرة من الزيت .

نحضر مقلاة اخرى ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ومكعب آخر من المرقة والشطة ونضيف اليهم الثوم البودر والبصل البودر، نقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها .

ثم نضيف نكهات الإندومى التى تم تحضيرها إلى المكرونة المسلوقة ونقلبهم جيداً على نار هادئة حتى يتجانسوا تماماً . طريقة تحضير الاندومي وبهارات الاندومي تستطيع استخدام الوصفة دون وضع مكعبات الدجاج، ويمكنك استبدال الدجاج أيضًا بالمشروم أو قطع اللحم الصغيرة، حتى تستمتع بطعام صحي ومعد في منزلك طازج. الوسوم

عمل الاندومى في البيت زي الجاهز خطوه بخطوه، جميعنا يعرف أضرار تناول الطعام السريع في الخارج وبالأخص الاندومي، ومع ذلك جميع الأطفال والشباب يفضلون تناوله بكثرة، لذا لما لا تقوم بعمل الاندومي في المنزل بطعمه اللذيذ وبطريقة صحية! عمل الاندومى في البيت زي الجاهز خطوه بخطوه عمل الاندومى في البيت زي الجاهز خطوه بخطوه مكونات عمل توابل الأندومي كالجاهزة ملعقة واحدة من الزيت.

مكعب مرقة دجاج واحد.

تابل الثوم، بمقدار ملعقة صغيرة منه.

تايل البصل، بمقدار ملعقة صغيرة منه.

شطه حمراء في حالة الرغبة، بمقدار ملعقة صغيرة منها. طريقة تحضير توابل الأندومي في وعاء على النار قومي بوضع الزيت.

بعد ذلك قومي بوضع التوابل جميعها، تابل الثوم، تابل البصل والشطة الحمراء في حالة الرغبة.

أذا كان مكعب الدجاج بودر قومي بوضعه أيضًا، أذا كان مكعب كامل قومي بخلط مع ملعقة ماء حتى يتفكك.

ضعي المكونات جميعها في القدر على النار وظلي في التقليب. طريقة تحضير توابل الأندومي وتلك هي طريقة صنع توابل الاندومي الشهيرة، أذا كنت ترغب في إضافة أي توابل أخرى تستطيع وضع ملعقة صغيرة منها، مثل البابريكا الحمراء كبديل ألشطه والكمون. طريقة صنع مكرونة الأندومي طريقة صنع مكرونة الأندومي مكونات مكرونة الأندومي مكرونة اسباجتي، وتستطيع استبدالها بأي نوع مكرونة آخر.

مكعب مرقة دجاج واحد.

مكعبات دجاج في حالة الرغبة. طريقة تحضير مكرونة الأندومي في وعاء على النار قومي بوضع ماء ويترك حتى الغليان.

توضع المكرونة بعد التأكد من غليان الماء وتترك حتى تنضج.

بعد النضج يوضع مكعب الدجاج، وتوابل الأندومي التي سبق إعدادها.

في حالة الرغبة فقط، يمكنك سلق دجاج وتقطيعها ووضعها في الوعاء.

يترك الوعاء على النار لمدة خمس دقائق إضافية.

يفضل تقديم الوصفة وهي ساخنة. طريقة تحضير طريقة عمل الاندومي وبهارات الاندومي طريقة عمل الاندومي وبهارات الاندومي سوف نقدم لكم الآن مكونات وطريقة عمل بهارات الاندومي مكونات عمل الاندومي وبهارات الاندومي 2 كوب من الماء .

بصل بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

ملح ابيض بمقدار ½ ملعقة صغيرة .

ثوم بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

زيت ذرة بمقدار 2 ملعقة كبيرة .

فلفل أسود مطحون ناعم بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

كمون مطحون ناعم بمقدار ملعقة واحدة صغيرة . مكونات عمل الاندومي وبهارات الاندومي طريقة تحضير الاندومي وبهارات الاندومي أولاً نحضر الماء ونسخنه جيداً ثم نضع به المرونة للسلق .

ثم نضيف إلى المكرونة الملح والكمون ومكعب واحد من المرقة و ملعقة كبيرة من الزيت .

نحضر مقلاة اخرى ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ومكعب آخر من المرقة والشطة ونضيف اليهم الثوم البودر والبصل البودر، نقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها .

ثم نضيف نكهات الإندومى التى تم تحضيرها إلى المكرونة المسلوقة ونقلبهم جيداً على نار هادئة حتى يتجانسوا تماماً . طريقة تحضير الاندومي وبهارات الاندومي تستطيع استخدام الوصفة دون وضع مكعبات الدجاج، ويمكنك استبدال الدجاج أيضًا بالمشروم أو قطع اللحم الصغيرة، حتى تستمتع بطعام صحي ومعد في منزلك طازج.

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