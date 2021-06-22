طريقة عمل الكول سلو زي المحلات وعلي طريقة كتتاكي وطريقة عمل سلطة الطماطم

سوف نتعرف علي طريقة عمل الكول سلو الأصلية في البيت بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات غير مكلفة، يعد الكول سلو من أنواع السلطات بل انه يعتبر من أشهر السلطات انتشرا وخاصة في المطاعم، كما انه يعد من أهم الأطباق الجانبية التي تقدم بجانب معظم الطعام وخاصة الدجاج المقرمش والهمبرجر اللذيذ.

طريقة عمل الكول سلو

سنتعلم الآن علي كيفية عمل سلطة الكول سلو في المنزل زي أشهر المطاعم الموجودة، وذلك عن طريق مكونات غير مكلفة وطريقة تحضير سهلة.

المكونات

جزرتن مقشرين ومبشورين

كرنبه واحده مبشورة

ملعقة كبيرة من المايونيز

معلقة صغيرة من الخل

ملعقة صغيرة من السكر

طريقة التحضير

أولا قومي بغسل الجزر والكرنب جيدا من الخارج ثم قومي بتقشير الجزر والكرنب ثم قومي ببشرهم.

احضري وعاء وضعي فيه الكرنب والجزر بعد بشرهم ثم ضعي عليهم المايونيز وقلبيهم جيدا ببعضهم.

قومي بعد ذلك بإضافة الخل والسكر إلى الخليط السابق وقلبيهم مع بعضهم حتي تتجانس المكونات ببعضها.

وهكذا أصبح الكول سلو جاهز ويمكنك تقديمه بجانب الطعام أو الساندوتشات.

طريقة عمل سلطة الطماطم

المكونات

نصف كيلو من الطماطم

كوب من البقدونس

ملعقة كبيرة ملح وفلفل

كمية متوسطة من الخس

ملعقة كبيرة من الكمون

معلقة صغيرة من المايونيز

ملعقة كبيرة من الخل

طريقة التحضير

أولا قومي بغسل الطماطم والخس والبقدونس بالماء الدافئ جيدا.

قومي بتقطيع الخس والبقدونس إلى قطع صغيرة الحجم.

احضري وعاء وضعي فيه الكمون والملح والفلفل الأسود والخل والمايونيز وقلبيهم جيدا ببعض.

ضعي البقدونس والخس المقطعين إلى الخليط السابق مع تقليب جميع المواد جيدا ببعضها.

قومي بتقطيع الطماطم إلى قطعتين ثم قومي بحشو كل قطع بالخليط السابق ثم تقدم.

طريقة عمل سلطة المش

المكونات

ربع كيلو جبنة قريش

كوب من الجزر المفروم

نصف كوب من الفلفل المفروم

ربع كوب من الطحينة

نصف كوب من البصل المفروم

كوبين من المش

كوب من الطماطم المفرومة

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون

طريقة الإعداد